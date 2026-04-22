第２回イベントソリューションの展示会を日本橋本社で開催
日販テクシード株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤澤徹、以下 日販テクシード）は、2026年5月26日(火)に第２回イベントソリューション展示会を日本橋本社で開催します。
本展は、ファミリー向けイベントを企画するイベント担当者様、代理店様を対象とした展示会です。昨年10月に初開催した展示会では、50社を超える企業様にご来場いただきました。
今回は、夏休みに特に人気の高い「昆虫」「恐竜」「水族館」をテーマとしたデジタルアトラクションをご紹介します。
『おえかきパラダイス』や『てくてく段ボール迷路』などを実際に体験し、スタッフに直接相談しながら、その場でイベント導入をイメージしていただける絶好の機会です。夏のイベント企画を検討されている皆さまはぜひご来場ください。
■主な展示
おえかきパラダイス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage1】
描いた絵やぬりえが大画面で動き出します。省スペースから大規模まで、どのようなイベントでも対応できる集客ツールです。
ペイントすなば
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage2】
砂場にプロジェクションマッピング×深度センサーの技術を組み合わせた新感覚のデジタル砂遊び。子どもたちはもちろん大人も夢中になる人気遊具です。
てくてく段ボール迷路
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage3】
巨大段ボール迷路×デジタルスタンプラリー。迷路の中に隠れた昆虫や恐竜のたまごを見つけてタブレットで撮影。全部見つけてゴールをめざします。
AIアートラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage4】
4つのキーワードカードを組み合わせてAIアートを生成。AIアートはポストカードに印刷してお渡しします。
工作ワークショップ
親子で挑戦できる紙工作のワークショップ。デジタルアトラクションと組み合わせたイベント展開がおすすめです。
■ご来場特典
ご来場いただいた皆さまに感謝の気持ちを込めてささやかなお土産をご用意しています。
■開催概要
名称：イベントソリューション展示会
主催：日販テクシード株式会社
日時：2026年5月26日(火) 10:00～17:00（最終受付16:00）
会場：日販テクシード株式会社 日本橋本社 多目的ホール
??（〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町 オフィス棟4F）
対象：イベント担当者様、イベント代理店様
入場料：無料（事前登録制）
■ご来場予約フォーム
https://zfrmz.jp/jmol49T2wpUhwYhRjp7N
■日販テクシード株式会社について
「楽しみながら学べる」をコンセプトに、子どもたちに親しみのあるアナログな遊びとデジタル技術をかけ合わせたイベントソリューションを企画・開発しています。
2016年よりサービスを開始し、今年で10周年を迎えました。
『おえかきパラダイス』は商業施設、科学館、水族館など年間200件以上のイベント会場で採用されています。2023年には周遊型体験イベント「たんけん昆虫フェス」を開催し、9日間で約1万人が来場しました。
イベントソリューション10周年特設サイト： https://eventsolution.techceed-inc.com/10th/
【本件に関するお問い合わせ】
日販テクシード株式会社 イベント事業担当
MAIL：edu@nippan.co.jp
Web ： https://eventsolution.techceed-inc.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage5】
配信元企業：日販テクシード株式会社
本展は、ファミリー向けイベントを企画するイベント担当者様、代理店様を対象とした展示会です。昨年10月に初開催した展示会では、50社を超える企業様にご来場いただきました。
今回は、夏休みに特に人気の高い「昆虫」「恐竜」「水族館」をテーマとしたデジタルアトラクションをご紹介します。
『おえかきパラダイス』や『てくてく段ボール迷路』などを実際に体験し、スタッフに直接相談しながら、その場でイベント導入をイメージしていただける絶好の機会です。夏のイベント企画を検討されている皆さまはぜひご来場ください。
おえかきパラダイス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage1】
描いた絵やぬりえが大画面で動き出します。省スペースから大規模まで、どのようなイベントでも対応できる集客ツールです。
ペイントすなば
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage2】
砂場にプロジェクションマッピング×深度センサーの技術を組み合わせた新感覚のデジタル砂遊び。子どもたちはもちろん大人も夢中になる人気遊具です。
てくてく段ボール迷路
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage3】
巨大段ボール迷路×デジタルスタンプラリー。迷路の中に隠れた昆虫や恐竜のたまごを見つけてタブレットで撮影。全部見つけてゴールをめざします。
AIアートラボ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage4】
4つのキーワードカードを組み合わせてAIアートを生成。AIアートはポストカードに印刷してお渡しします。
工作ワークショップ
親子で挑戦できる紙工作のワークショップ。デジタルアトラクションと組み合わせたイベント展開がおすすめです。
■ご来場特典
ご来場いただいた皆さまに感謝の気持ちを込めてささやかなお土産をご用意しています。
■開催概要
名称：イベントソリューション展示会
主催：日販テクシード株式会社
日時：2026年5月26日(火) 10:00～17:00（最終受付16:00）
会場：日販テクシード株式会社 日本橋本社 多目的ホール
??（〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 トルナーレ日本橋浜町 オフィス棟4F）
対象：イベント担当者様、イベント代理店様
入場料：無料（事前登録制）
■ご来場予約フォーム
https://zfrmz.jp/jmol49T2wpUhwYhRjp7N
■日販テクシード株式会社について
「楽しみながら学べる」をコンセプトに、子どもたちに親しみのあるアナログな遊びとデジタル技術をかけ合わせたイベントソリューションを企画・開発しています。
2016年よりサービスを開始し、今年で10周年を迎えました。
『おえかきパラダイス』は商業施設、科学館、水族館など年間200件以上のイベント会場で採用されています。2023年には周遊型体験イベント「たんけん昆虫フェス」を開催し、9日間で約1万人が来場しました。
イベントソリューション10周年特設サイト： https://eventsolution.techceed-inc.com/10th/
【本件に関するお問い合わせ】
日販テクシード株式会社 イベント事業担当
MAIL：edu@nippan.co.jp
Web ： https://eventsolution.techceed-inc.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347368/images/bodyimage5】
配信元企業：日販テクシード株式会社
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