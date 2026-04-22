ハイキング日和に2000人が春のダイトレを縦走！創業50周年の明日香野が「大阪府チャレンジ登山大会」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は「第52回 大阪府チャレンジ登山大会」（4/12）に参加。初級から上級・トレイルランまで多彩なコースに挑む参加者の皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347524/images/bodyimage1】
大会は「チャレンジダイトレ」の名でも親しまれ、親子連れ、職場グループ、高校ワンダーフォーゲル部など幅広い層から約2,000名が参加。自身の体力測定として毎年参加するリピーターの方もいらっしゃいます。葛城市ゆうあいステーションふれあい広場をスタートして、ダイヤモンドトレールコースをたどります。登山の部で初級（12.5km）、中級（21km）、上級（33.5km）とトレイルランの部（33.5km）が行われました。
春の陽気に包まれた絶好のハイキング日和となり、参加者は春山の景色を楽しみながら帆を進めました。明日香野は初級ゴール地点となる大和葛城山で「桜・うぐいす餅」「春のわらび大福」をお渡し。一口サイズで手軽に食べられる和菓子は、疲れた状態でも「甘くて美味しい」と好評をいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347524/images/bodyimage2】
明日香野の代表取締役社長・此下もトレイルランの部に出場。エイドではもちろん和菓子を食べて、颯爽と走って完走しました。普段参加している100km、100マイル（160km）のレースからすると、少々短く感じられたのかもしれません。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347524/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会：第52回 大阪府チャレンジ登山大会
主 催：一般社団法人 大阪府山岳連盟
開催日：2026年4月12日（日）
開催地：葛城市ゆうあいステーションふれあい広場（スタート）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347524/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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大会は「チャレンジダイトレ」の名でも親しまれ、親子連れ、職場グループ、高校ワンダーフォーゲル部など幅広い層から約2,000名が参加。自身の体力測定として毎年参加するリピーターの方もいらっしゃいます。葛城市ゆうあいステーションふれあい広場をスタートして、ダイヤモンドトレールコースをたどります。登山の部で初級（12.5km）、中級（21km）、上級（33.5km）とトレイルランの部（33.5km）が行われました。
春の陽気に包まれた絶好のハイキング日和となり、参加者は春山の景色を楽しみながら帆を進めました。明日香野は初級ゴール地点となる大和葛城山で「桜・うぐいす餅」「春のわらび大福」をお渡し。一口サイズで手軽に食べられる和菓子は、疲れた状態でも「甘くて美味しい」と好評をいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347524/images/bodyimage2】
明日香野の代表取締役社長・此下もトレイルランの部に出場。エイドではもちろん和菓子を食べて、颯爽と走って完走しました。普段参加している100km、100マイル（160km）のレースからすると、少々短く感じられたのかもしれません。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、"ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
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大 会：第52回 大阪府チャレンジ登山大会
主 催：一般社団法人 大阪府山岳連盟
開催日：2026年4月12日（日）
開催地：葛城市ゆうあいステーションふれあい広場（スタート）
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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