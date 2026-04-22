ゴールデンウィーク5月1日出発が今だけ最大25％オフ！コスタ セレーナ金沢発着クルーズ、モニター直前割プラン販売開始
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、弊社が単独チャーターするイタリア客船「コスタ セレーナ」の金沢発着クルーズ（2026年5月1日出発 6日間）について、本日より最大25％割引のモニター直前割プランを発売いたしました。
本プランは、下船後にGoogle口コミをご投稿いただくことを条件とした特別価格プランで、先着15組様限定です。ゴールデンウィーク出発の人気日程ではありますが、直前のこのタイミングだからこそ実現したお得なプランです。
本クルーズは6日間の日程で、金沢を出発し、下関、韓国・済州島、博多、境港に寄港します。国内と海外の人気寄港地を一度に楽しめるのに加え、移動・宿泊・食事が含まれているため、効率よく快適に旅をお楽しみいただけます。
■コスタ セレーナの魅力
コスタ セレーナは、総トン数114,500トン、乗客定員3,780名の大型客船です。
「ギリシャ・ローマ神話」をテーマにした華やかな船内デザインが特徴で、2025年11月には大規模リニューアルを実施し、より明るくモダンな空間へと生まれ変わりました。
船内中央の9デッキ吹き抜け「パンテオン・アトリウム」では生演奏が楽しめ、非日常の空間を演出します。また、開閉式屋根付きプールやウォータースライダーを備えた施設、3層構造のシアターでの本格ショーなど、船内での滞在そのものを楽しめる充実した設備が揃っています。
さらに、イタリア船ならではのグルメも魅力で、本格的なイタリアンや焼きたてピザ、ジェラートなど、多彩な食事をお楽しみいただけます。
■寄港地の見どころ
・下関：唐戸市場や門司港レトロ、角島大橋など、絶景とグルメが楽しめる港町
・済州島：世界自然遺産・城山日出峰や万丈窟など雄大な自然
・博多：太宰府天満宮やグルメなど九州観光の拠点、寄港日は博多どんたく開催日
・境港：水木しげるロードや出雲大社、足立美術館など観光資源が豊富
クルーズならではの魅力として、移動の負担なく複数の観光地を巡れる点も大きな特長です。
■商品概要
出発日：2026年5月1日～5月6日（6日間） 発着地：金沢港発着
旅行代金：内側客室140,000円（通常164,000円）～ミニスイート283,000円（通常378，000円）（大人1名様）
※先着15組様限定／ご予約後は100％取消料対象
※別途、港湾税・政府関連諸税・チップがかかります
詳細・ご予約はこちら：
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_KAP_110931.html
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに魅力的なクルーズ商品の提供を強化し、お客様の多様な旅行ニーズにお応えしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347592/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本プランは、下船後にGoogle口コミをご投稿いただくことを条件とした特別価格プランで、先着15組様限定です。ゴールデンウィーク出発の人気日程ではありますが、直前のこのタイミングだからこそ実現したお得なプランです。
本クルーズは6日間の日程で、金沢を出発し、下関、韓国・済州島、博多、境港に寄港します。国内と海外の人気寄港地を一度に楽しめるのに加え、移動・宿泊・食事が含まれているため、効率よく快適に旅をお楽しみいただけます。
■コスタ セレーナの魅力
コスタ セレーナは、総トン数114,500トン、乗客定員3,780名の大型客船です。
「ギリシャ・ローマ神話」をテーマにした華やかな船内デザインが特徴で、2025年11月には大規模リニューアルを実施し、より明るくモダンな空間へと生まれ変わりました。
船内中央の9デッキ吹き抜け「パンテオン・アトリウム」では生演奏が楽しめ、非日常の空間を演出します。また、開閉式屋根付きプールやウォータースライダーを備えた施設、3層構造のシアターでの本格ショーなど、船内での滞在そのものを楽しめる充実した設備が揃っています。
さらに、イタリア船ならではのグルメも魅力で、本格的なイタリアンや焼きたてピザ、ジェラートなど、多彩な食事をお楽しみいただけます。
■寄港地の見どころ
・下関：唐戸市場や門司港レトロ、角島大橋など、絶景とグルメが楽しめる港町
・済州島：世界自然遺産・城山日出峰や万丈窟など雄大な自然
・博多：太宰府天満宮やグルメなど九州観光の拠点、寄港日は博多どんたく開催日
・境港：水木しげるロードや出雲大社、足立美術館など観光資源が豊富
クルーズならではの魅力として、移動の負担なく複数の観光地を巡れる点も大きな特長です。
■商品概要
出発日：2026年5月1日～5月6日（6日間） 発着地：金沢港発着
旅行代金：内側客室140,000円（通常164,000円）～ミニスイート283,000円（通常378，000円）（大人1名様）
※先着15組様限定／ご予約後は100％取消料対象
※別途、港湾税・政府関連諸税・チップがかかります
詳細・ご予約はこちら：
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_KAP_110931.html
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに魅力的なクルーズ商品の提供を強化し、お客様の多様な旅行ニーズにお応えしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347592/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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