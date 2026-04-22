株式会社meito（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：三矢益夫）は、この度、アルファベットチョコレートの期間限定パッケージ「つつみがみであそぼう」を発売します。4月下旬より通常パッケージから順次切り替え予定です。社員のかけがえのない原体験から生まれたこの企画は「食べる楽しさ」「作る楽しさ」の2つのワクワクを詰め込んだ数量限定の商品となっています。

商 品 名 アルファベットチョコレート つつみがみであそぼう 内 容 量 123g 希望小売価格 635円（税抜）

◆開発背景

小さな頃にひとくちチョコを食べ終えたあと、親と一緒に包み紙をくるくるとねじり、切り込みを入れて作ったお姫様。社員のかけがえのない原体験からこの企画が生まれました。 アルファベットチョコレートから親子のコミュニケーションを育み、新たな想い出が生まれることを願っています。

◆作り方

◆SNSキャンペーン

▼アルファベットチョコレートつつみがみであそぼう「フォロー＆画像投稿」キャンペーン

株式会社meito【公式】Xをフォローし「#つつみがみであそぼう」をつけてつつみがみアートの画像を投稿すると、抽選で10名様に「meito商品詰め合わせ」をプレゼントします。 【応募方法】 ① 株式会社meito【公式】X @meito_alphabet をフォロー ② #つつみがみであそぼう をつけて、アルファベットチョコレートのつつみがみアートの写真を投稿 つつみがみアートは裏面記載以外のオリジナルでもOK ③ 後日DM(チャット)へ公式アカウントから連絡 【応募期間】 2026年5月1日(金)12：00～2026年5月31日(日)23：59 【賞品】 アルファベットチョコレートパーティーパック 2個 アルファベットチョコレートサクッとクレープ 2個 アルファベットチョコレートたっぷり苺 2個 ぷくぷくたい 10個 【当選人数】 10名様

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【アルファベットチョコレート概要】

1970年誕生。これだけたっぷりのチョコレートが一度に手に入る。それだけでリッチな気分になれた時代。ひとくちチョコの決定版としてアルファベットチョコレートは誕生しました。当時は個食タイプが主流であったチョコレートを大袋として発売。ファミリー向け商品として人気をよび、日本を代表する袋チョコレートブランドになりました。アルファベットが刻印されており、親子で文字を覚えたり、会話のきっかけになったりと、おいしさと楽しさを持ち合わせています。チョコレートを並べてメッセージをつくれば、キモチを伝えるステキなプレゼントに。親子で名前を並べたり、大好きな人に「ありがとう」のメッセージを贈ったりと楽しみ方はいろいろです。

株式会社meito

1945年創立。本社は愛知県名古屋市。「カラダもココロも豊かで楽しい毎日に わたしたちはおいしさ・たのしさ・健康を追求し、食品と化成品を通じて世界中の人々を笑顔にしていきます。」をパーパスに掲げ、チョコレートを中心にキャンディ、粉末飲料、化成品を提供しています。安全で高品質な商品を提供することはもちろん、企業行動憲章に則った、「信頼できるmeitoブランド」を自信を持ってお届けします。

＜商品に関するお客様のお問い合わせ先＞

お客様相談係 TEL0120-855-337 受付時間 平日9：00～17：00 ※正確な記録とより良い対応のため通知いただいた番号を記録し、また通話内容を録音させていただく場合がございます。