経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、2026年5月13日（水）～15日（金）にインテックス大阪にて開催される「第2回関西スマート工場EXPO～IoT/AI/FAによる製造革新展～」に出展します。 本展示では、生産計画・原価管理・調達購買といった製造業の主要業務を横断的に支援するソリューションをご紹介します。

BBSブースでは、生産スケジューラ「Asprova」、製造業向けERP「mcframe」、調達・購買テンプレート「ACT-iAP」の3つのソリューションを通じて、各業務領域を一体的に捉えたDX推進の取り組みをご提案します。これにより、生産計画の高度化や原価の可視化、調達購買業務の効率化といった製造業が抱える課題に対し、実務に即した形での改善イメージをご体感いただけます。 実際にデモや事例を交えながら、製造業におけるDX推進や生産管理改革に向けた具体的なアプローチをご紹介します。ご興味をお持ちの方は、ぜひBBSブースへお立ち寄りください。

各製品の詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。 ◆多品種・多工程の生産計画を、高速かつ自動で立案する生産スケジューラ「Asprova」 https://www.asprova.jp/ ◆生産管理・原価管理・販売管理を統合的に管理する製造業特化型ERP「mcframe」 https://www.bbs.co.jp/product/mcframe-01/ ◆DX基盤であるintra-mart上に調達・購買業務機能をテンプレート化したソリューション「ACT-iAP調達・購買テンプレート」 https://www.bbs.co.jp/product/act-mbb_iap/

展示会概要

・展示会名称：第2回関西スマート工場EXPO ～IoT/AI/FAによる製造革新展～ ・日時：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00 ・会場：インテックス大阪 6号館 （〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102） ・ブース番号：K41-30 ・BBS出展内容：Asprova、mcframe、ACT-iAPによる製造業のDX推進や生産管理改革に 向けた具体的なアプローチをご紹介 ・お申し込み： https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1650375450457544-YCY ※事前の来場登録が必須となっておりますので、上記URLよりご登録をお願いいたします。 （入場に必要な二次元コード付きバッジは、会期３週間前よりダウンロード可能になります。）

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/） 代表者：代表取締役社長 小宮 一浩 設立：1967年8月26日 所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F 事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本件に関するお問い合わせ

◆展示に関するお問い合わせ 西日本営業統括部 営業2部 野口 TEL：06-6940-0050 E-MAIL：mnoguchi@bbs.co.jp ◆プレスリリース全般に関するお問い合わせ コーポレートマーケティング部 石橋 TEL：03-3507-1305 E-MAIL：bbs_pr@bbs.co.jp