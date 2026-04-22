淡路島の静かな大地に佇む滞在型レストラン「Auberge フレンチの森」では、乗馬クラブを運営するハーモニーワールド株式会社と連携し、淡路島の海を満喫いただける乗馬体験とフレンチコース、そして優雅な宿泊を一度にお愉しみいただける『マリンライド付きステイプラン』を7月1日（水）から9月中旬までの夏季限定で提供いたします。 Auberge フレンチの森 マリンライド体験付きステイプラン：https://frenchnomori.jp/news/primary/4100/

本プランのメインは、馬に乗ったまま海へ入るマリンライド体験。インストラクターによるサポートもあり、初めての方でも安心してご参加いただけます。太陽が降り注ぐ夏の海で、波の揺らぎや水しぶき、馬の息づかいを間近に感じながら、淡路島の特別なマリンライディングをお楽しみください。 マリンライドの後は「Auberge フレンチの森」で優雅なフレンチ体験を。緑に包まれた静かなボタニカルラウンジで心と身体をゆっくりと整えるひとときをお過ごしください。本プラン特典のハーフシャンパンもご用意しています。ディナーはガストロノミーの館“La Rose”と、アンサンブルの館“Grand Baobab”から選択。淡路島の食材を知り尽くしたシェフによる、海の幸・山の幸・島野菜をふんだんに取り入れたコースを心ゆくまでご堪能ください。 ディナーのあとは、フランスの邸宅を思わせる2階客室でゆったりと。窓の外からは緑がのぞき、差し込むやわらかな光に包まれながら、物語の一場面のような非日常のひとときをお過ごしいただけます。翌朝は、オムレツやガレットなどから選べるメインと、ハーブティーや花畑のようなサラダをあわせた、コース仕立てのボタニカルなモーニングをご用意。ご出発までの時間は、通常よりゆとりのあるレイトチェックアウトで、最後までゆっくりとお楽しみいただけます。 淡路島の大地と海、馬たちとともに過ごす、夏だけの贅沢なリトリートステイをお楽しみください。

Auberge フレンチの森『マリンライド体験付きステイプラン』概要

提供期間： 7月1日（水）～ 9月15日（火）（予定） ※水温や海の状況により、終了日が前後する可能性があります 料金： 99,000円（税・サービス料込）／名 ※土日祝は、上記の料金に＋10,000円（税・サービス料）を加算 時間： 14:00 乗馬クラブ ハーモニーワールド（兵庫県淡路市浦2400-2）集合 マリンライドを含む乗馬体験 16:00 乗馬体験終了 17:00 Auberge フレンチの森 チェックイン 翌日11:00まで レイトチェックアウト（通常10:30チェックアウト） 内容：・淡路島の優雅な大自然の中でマリンライドを含む乗馬体験 ・宿泊者専用ボタニカルラウンジの利用 ※オールインクルーシブ ・旬の淡路島産食材を使用したフレンチコース／フレンチの森スペシャルブレックファースト ・檜風呂付のお部屋での宿泊 特典：・乗馬中のお写真を1枚プレゼント（「Auberge フレンチの森」限定の台紙付き） ・ハーフシャンパン（1室につき1本）プレゼント ・レイトチェックアウト（翌日11:00まで） 詳細・予約：https://frenchnomori.jp/news/primary/4100/ HP：https://frenchnomori.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/auberge_frenchnomori/ 備考：・本プランは事前決済限定です ・オールインクルーシブの内容には、シャンパーニュは含まれていません ・ご利用は11歳以上の方を対象とさせていただきます 問合わせ： Auberge フレンチの森（パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9060

参考）Auberge フレンチの森『乗馬付きステイプラン』概要

「Auberge フレンチの森」では、春夏秋冬で表情を変える 淡路島の大自然を満喫できる、通年の乗馬付きステイプランもご用意。チェックイン前やチェックアウト後等、旅行のスケジュールに合わせて1時間の乗馬体験がお楽しみいただけます。 料金： 67,000円（税・サービス料込）～／名 詳細・予約： https://frenchnomori.jp/news/primary/4100/

参考）ハーモニーワールド株式会社 概要

淡路島の北端、標高約250mの丘にある、海を見渡すことができる乗馬クラブ。曳き馬で本格的な乗馬トレッキングを味わうことのできるコースや、小さなお子様や初心者の方でもお愉しみいただけるコースなどを提供。また、馬場内でレッスンを体験することも可能。 住所：兵庫県淡路市浦２４００－２ HP：https://hw-awaji.com/

https://frenchnomori.jp/