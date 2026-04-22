大日本印刷株式会社（DNP）のXRコミュニケーション®事業は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイト（国際展示場）で開催される「自治体・公共Week2026」に出展します。 今回、DNPブース（西1・2ホール、ブースNo.G2-32）では、AIによる電話問い合わせやメタバース空間を活用した行政サービスなど、自治体のDXを加速するXR・AIソリューションを提案します。

出展の狙い

少子高齢化や人手不足により、自治体における業務効率化と住民サービスの高度化が急務となっています。こうした社会背景を踏まえ、DNPは、XR（Extended Reality）やAI技術を活用し、行政サービスの効率化と体験価値の向上を両立する新たなソリューションの提供を目指しています。 本展示では、窓口業務の効率化と福祉・教育分野の支援に焦点を当て、実証成果や導入事例を通じて、次世代の自治体サービスのあり方を提案します。

主な出展内容（製品・サービス）

1．電話AIサービス＊1

自治体への電話問い合わせにAIが自動応答し、自然な対話を通じて内容を整理し最適な回答を提示するサービスです。2026年1月28日～2026年2月25日にDNPと福島市が実施した実証実験＊2では、問い合わせ完結率や市民満足度等を評価指標として有効性を検証しました。その結果、自己解決率（電話問い合わせ全体のうち、職員に引き継がずAIのみで対応が完了した割合）60％を達成しました。

2．メタバース役所＊3

インターネット上の仮想空間で行政サービスを提供するプラットフォームです。電子申請手続きや各種相談、住民交流をメタバース空間内で一体的に実現します。時間や場所に制約されない行政サービスを提供するとともに、住民サービスの向上と自治体職員の業務負荷軽減をサポートします。

3．DNP居場所づくりプラットフォーム＊4

不登校やひきこもり、災害による孤立などの社会課題に対応し、3DメタバースとAI相談機能を活用して安心できる居場所づくりを支援するサービスです。3Dメタバースならではの没入感の高い空間と直感的なコミュニケーションにより、利用者同士のつながりを促進し、自治体や各種団体が提供するサポート領域を拡大し、社会参加の後押しに貢献します。本サービスは、東京都「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム（VLP）」＊5や静岡県の「令和6年度バーチャルスクール構築等業務委託」＊6で導入されました。

4．DNPゲーム活用教育サービス＊7

ゲームプラットフォーム上でオリジナルコンテンツを開発し、 “発見→実践→振り返り”の学習体験を提供する教育支援サービスです。企業や自治体の取り組みを教材化し、子どもたちの学習意欲向上と理解促進を実現するとともに、地域や企業価値の発信にも寄与します。本サービスは、「関西電力株式会社」＊8で導入されました。

「自治体・公共Week2026」展示会概要

名称： 自治体・公共Week2026 日程： 2026年5月13日（水）～5月15日（金） 10:00～17:00 会場： 東京ビッグサイト 西1・2ホール（東京都江東区有明3-11-1） 主催： 自治体・公共Week実行委員会 事前登録：https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?code=1660232365766515-AU0 公式サイト：https://www.publicweek.jp/

DNPブースNo.G2-32

DNPのXRコミュニケーション事業について

あらゆる年齢・性別・言語等の人々が互いに分け隔てられることなく、リアルとバーチャルの双方を行き来できる新しい体験と経済圏を創出する「XRコミュニケーション事業」を2021年より展開し、メタバースを活用した教育支援や、自治体の地域活性化、「メタバース役所」等の行政サービス向上と窓口業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しているほか、企業向けXRコミュニケーションの提案を行っています。 DNPのXRに関する取り組みはこちら：https://www.dnp.co.jp/biz/products/maintag/xr.html

＊1 電話AIサービスについて→https://www.dnpxr.jp/DenwaAIService/index.html ＊2 福島市と実施した実証実験について→https://www.dnp.co.jp/news/detail/20177837_1587.html ＊3 メタバース役所について→https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20175184_4986.html ＊4 DNP居場所づくりプラットフォームについて→https://www.dnpxr.jp/IbasyoDukuriPlatform/index.html ＊5 東京都「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム（VLP）」での導入実績について→https://www.dnp.co.jp/news/detail/20173940_1587.html ＊6 静岡県「令和6年度バーチャルスクール構築等業務委託」での導入実績について→https://www.dnp.co.jp/news/detail/20175539_1587.html ＊7 DNPゲーム活用教育サービスについて→https://www.dnpxr.jp/GameKatsuyoKyoikuService/index.html ＊8 「関西電力株式会社」での導入実績について→https://newscast.jp/smart/news/8270634 ※ 「XRコミュニケーション」は、DNP大日本印刷の登録商標です。その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 ※ 記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。