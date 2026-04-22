初夏の青山公園に、子どもたちの”やってみたい！”が大集合！ 毎年大人気の「青山公園キッズフェスタ」を、今年も開催します！ ポニーに乗れる「ふれあいどうぶつえん」をはじめ、思いっきり遊べるシャボン玉、話題のアウトドアゲーム・モルックに加え、2026年は、絵本の読み聞かせと補助輪はずし教室も新登場！ 初夏の青山公園で、家族の思い出づくりにぜひご参加ください。

1. 開催日時

2026年5月30日（土） 10：00～16：00

※ 雨天中止（中止の場合は、当日8時以降に青山公園公式X（旧Twitter）でお知らせします。）

2. メイン会場

青山公園北地区（港区南青山1-5）

◆プログラム

１）ふれあいどうぶつえん ※事前申込制・抽選

https://x.com/ParksAoyama

ポニーの乗馬体験や、モルモット・うさぎとのふれあい体験。 普段の公園にかわいい動物たちがやってくる人気企画！ 【時間】10：30～15：35 全12回（各回15分） ①10：30～10：45 ②10：50～11：05 ③11：10～11：25 ④11：30～11：45 ⑤11：50～12：05 ⑥12：10～12：25 ⑦13：40～13：55 ⑧14：00～14：15 ⑨14：20～14：35 ⑩14：40～14：55 ⑪15：00～15：15 ⑫15：20～15：35 【対象】幼児・小学生とその保護者 ※ポニー乗馬は、2歳以上のお子さまが対象です。 【参加費】無料 【定員】各回20名 【参加方法】インターネットから事前予約（※希望者多数の場合は抽選となります。） 【申込期間】5月5日(火)～5月17日(日) ≪KissポートWebふれあいどうぶつえん詳細サイト≫

https://www.kissport.or.jp/event/info/?id=91016

【共催】Kissポート財団（公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団） 【協力】公益財団法人 ハーモニィセンター 【問合せ】Kissポート財団広報・事業推進課 03-5770-6837(平日9：00～17：15)

２）シャボン玉いっぱい

青空の下で、大きなシャボン玉づくりを思いっきりやってみよう！ 風にのって広がる幻想的な風景は、写真映えも抜群 【時間】10：00～16：00 【参加方法】当日自由参加 【参加費】無料

３）モルック体験

フィンランド発祥のアウトドアゲーム、モルックの体験会。 東京都立青山特別支援学校の生徒たちが制作したカラフルなオリジナルモルックだから、もっと楽しい♪ 【時間】10：00～16：00 【参加方法】当日自由参加 【参加費】無料 【制作協力】東京都立青山特別支援学校

４）おはなし隊（講談社）

たくさんの絵本をのせたキャラバンカーがやってくる！絵本の読み聞かせと、公園のために特別にセレクトした本を芝生の上でのんびり読んで、物語の世界へ♪ 【時間】全3回（各回30分） ①11：00～11：30 ②13：00～13：30 ③15：00～15：30 ※おはなし会以外の時間は、絵本を自由にご覧になれます。 【参加方法】当日自由参加 【参加費】無料 【協力】株式会社講談社

3. 【同時開催】補助輪はずし教室 ※事前申込制・先着順

青山公園キッズフェスタで、補助輪はずしにチャレンジ！ 自転車の専門スタッフが、お子さま一人ひとりのペースに寄り添いながら、やさしくサポートします。 公園の広々とした会場で、安心して練習してみませんか？ 各回、少人数制ですので、お早めにお申し込みを！

【会場】青山公園・南地区多目的広場 （港区六本木7-23） 【時間】①11:00～12:00 ②13:00～14:00 ③14:30～15:30（各回60分） 【定員】各回8組 【対象】身長100 ～ 120cm のお子様とその保護者「２人１組」 ※年齢問わず、未就学児OK ※すでに1人で自転車に乗れるお子様、お子様のみの参加不可 ※保護者の方は、常にお子様に伴走していただきます。 【参加費】2,000 円(税込)、現金のみ 【持ち物】飲み物、タオル、保険証、動きやすい服装（※保護者も同様） 【講師／協力】株式会社サイクルスポット ／一般社団法人自転車協会 【参加方法】インターネットから事前予約 【申込期間】～5月27日(水) ≪詳細・申込ページ≫

https://www.tokyo-park.or.jp/park/aoyama/news/2026/aoyamacycle.html

※専用の自転車を使用するため、自転車の持参は不要です。

4. 会場マップ

青山公園について

「都心のオアシス」として親しまれている青山公園は、青山霊園の周縁に位置し、赤坂御用地や明治神宮外苑側にある「北地区」と、新国立美術館や六本木ヒルズ側にある「南地区」に分かれています。北地区は、サクラやボランティア花壇などの草花が来園者の目を楽しませ、家族連れも安心して利用できるこども広場や芝生広場があります。南地区には多目的広場があり、様々なイベントやスポーツに利用されています。

○北地区 【所在地】 港区南青山1-5 【アクセス】 ・東京メトロ銀座線・半蔵門線、 都営地下鉄大江戸線 「青山一丁目」(G04･E24)下車 徒歩5分 ・東京メトロ千代田線 「乃木坂」(C05)下車 徒歩10分

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E5%8D%97%E9%9D%92%E5%B1%B11-5

○南地区 【所在地】 港区六本木7-23 【アクセス】 ・東京メトロ日比谷線 「六本木駅」(H04)下車 徒歩10分 ・東京メトロ千代田線 「乃木坂」(C05)下車 徒歩2分

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B8%AF%E5%8C%BA%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9C%A87-23 https://www.tokyo-park.or.jp/park/aoyama/index.html https://x.com/ParksAoyama