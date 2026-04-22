Cellebrite、2026年第1四半期決算を5月14日に発表





バージニア州タイソンズ・コーナー、ペタク・チクヴァ、イスラエル、2026年4月22日 /PRNewswire/ -- 公共部門と民間企業にAIを活用したデジタル調査ソリューションを提供する世界的リーダーであるCellebrite DI Ltd. (NASDAQ：CLBT）は、2026年5月14日（木）の米国市場開場前に2026年第1四半期決算を報告すると発表しました。

同日の午前中、Cellebriteはその後にライブの電話会議とウェブ配信を開催し、2026年第1四半期の決算結果を振り返って2026年の見通しについて説明します。関連情報は以下の通りです。

電話会議とウェブ配信と関連して、過去の財務表と補足データは当社の投資家向けウェブサイトの四半期決算ページ（https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results ）でご覧いただけます。

Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investorsをご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

インベスター・リレーションズ

Andrew Kramer

インベスター・リレーションズ担当バイスプレジデント

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

メディア

Victor Cooper

コーポレートコミュニケーション＋コンテンツ運営担当シニアディレクター

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2855183/5926073/Cellebrite_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com