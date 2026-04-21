TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）、キャンプをもっと自由に楽しむ会員サービス「CRAFTS MEMBERSHIP」レンタルサービス「CRAFTS RENTAL」を開始！

株式会社タナクロ

キャンプブランド「TOKYO CRAFTS」は、キャンプをより身近に、そして長く楽しんでいただくことを目的に、会員サービス「CRAFTS MEMBERSHIP」とレンタルサービス「CRAFTS RENTAL」を、2026年４月17日（金）12:00より新たに開始いたします。

TOKYO CRAFTSはこれまで、自然とともにある時間をより深く味わうためのプロダクトを提案してきました。今回開始する2つのサービスは、製品を「購入する」だけでなく、「試す」「使い続ける」「メンテナンスしながら長く愛用する」といった、アウトドアとの関わり方そのものを広げる取り組みです。

レンタル・購入・修理を横断して支える会員サービス「CRAFTS MEMBERSHIP」

「CRAFTS MEMBERSHIP」は、レンタル・購入・修理を横断してサポートする会員プログラムです。無料会員に加え、有料のBASICプランとPROプランを用意し、利用頻度が高いほどメリットを実感しやすい設計としています。

＜特典概要＞

特典1 ：テントコンプリートセット無料レンタル

特典2 ：ポイント還元率UP

特典3 ：修理代金割引

特典4 ：入会後プレゼント

※各プランごとの詳細は下表をご参照ください。

また、PROプランでは会員番号入りの限定オリジナルシェラーサーモメイトをご用意しています。

PROプラン特典の「会員番号入りシェラーサーモメイト」

今後も特典の拡充を予定しており、本サービスは自動更新型の会員プログラムとして継続的な価値提供を行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13874/table/143_1_8e86e50c6e1596c09a58499840b849bf.jpg?v=202604220951 ]

会員サービス「CRAFTS MEMBERSHIP」ページ(https://tokyocrafts.jp/products/membership?selling_plan=5340332284&variant=48867962126588)

必要な時に必要な分だけ使える「CRAFTS RENTAL」

「CRAFTS RENTAL」は、必要な日数だけキャンプギアを借りられるレンタルサービスです。

道具を一式そろえる初期費用や保管スペースの負担を抑えながら、初心者でも気軽に本格的なキャンプ体験を始められます。購入前のお試し利用にも適しています。

商品は利用日の前日にお届けし、返却のたびに専門スタッフが点検・クリーニングを実施。

届いてすぐ使える状態でお届けするため、初めての方でも安心して利用できます。用途別のセット商品やセットアップガイドも用意し、道具選びに迷いやすい方でも、スムーズに最適な選択ができるようサポートします。

価格は販売価格の10～20％前後を目安に設定しており、ウィングフォートコンプリートセットは１泊２日税込15,000円から、テンビは１泊２日税込13,000円から利用可能です。

サービス内容やレンタル商品の展開を順次拡充していく予定です。

レンタルサービス「CRAFTS RENTAL」ページ(https://tokyocrafts.jp/pages/rental-top)

TOKYO CRAFTSが目指す、新しいアウトドアとの関係性

TOKYO CRAFTSは、道具を販売するだけではなく、ユーザーが自然の中で過ごす時間そのものの価値を高めるブランドでありたいと考えています。

今回の会員サービス「CRAFTS MEMBERSHIP」とレンタルサービス「CRAFTS RENTAL」の開始により、これからキャンプを始めたい方には“最初の一歩”を、すでにキャンプを楽しんでいる方には“より深く、より長く付き合える選択肢”を提供してまいります。



【TOKYO CRAFTSについて】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風、やわらかな陽だまり、焚き火の音。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた確かな灯を照らし出し、自然とともに生きる輪郭をやさしく整えてくれる。

TOKYO CRAFTSは、“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトを提案し続けています。外では頼もしく、室内では穏やかに佇むデザイン。

特別と日常の境界を溶かし、自然のリズムを暮らしへと届けます。

▼TOKYO CRAFTS 公式オンラインストア

https://tokyocrafts.jp/

▼修理・アフターサービス「CRAFTS CARE」

https://tokyocrafts.jp/pages/after-support

▼SNS

Instagram：https://www.instagram.com/tokyocrafts_jp/

X：https://x.com/tokyocrafts_jp

Facebook：https://www.facebook.com/tokyocrafts.jp