「もったいない」海苔から生まれた海苔チップス「Bumpy」、「おつまみギャラリー伊万里」で4月14日より販売中

株式会社イツワ工業

株式会社イツワ工業（佐賀県佐賀市、代表取締役：吉田直人）は、海苔チップス「Bumpy（バンピー）」が、小島食品工業株式会社の直売店「おつまみギャラリー伊万里」にて、2026年4月14日より販売中であることをお知らせいたします。

これにより、佐賀・福岡エリアでの販売に加え、観光客やギフト需要の高い伊万里エリアでも展開されることとなり、さらなる販路拡大を図ります。

なお、公式オンラインストアでも引き続き販売しております。

▶公式HP：https://bumpysnack.com/

■ 販売概要

・販売開始日：2026年4月14日

・販売場所：おつまみギャラリー伊万里

（佐賀県伊万里市黒川町小黒川前田398-15）

・営業時間：10:00～17:00（平日・毎月第一土曜）

・取扱商品：Bumpy／自社製造の海産おつまみ ／日本酒 ほか

■ 「おつまみギャラリー伊万里」について

「おつまみギャラリー伊万里」は、1902年（明治35年）創業の小島食品工業株式会社の直営店です。

店内には約40種類の海産おつまみが並び、伊万里のお土産や贈答品としても利用されている人気店舗です。

伊万里焼柄パッケージの「古伊万里浪漫シリーズ」など、地域性の高い商品が揃う中で、Bumpyも新たなおつまみの選択肢として加わります。

観光客の利用に加え、地元需要やギフト需要への対応も期待されます。

■ 海苔チップス「Bumpy」とは

Bumpyは、ノンフライでありながらポテトチップスのようなパリッとした食感を実現した海苔スナックです。

軽やかなパリッとした食感と海苔の旨みが特長で、晩酌のお供や間食として幅広いシーンで楽しまれています。

■ 特許技術で“もったいない海苔”に新たな価値を

Bumpyは、従来は加工が難しく廃棄されることもあった「色落ち海苔」を活用し、特許登録済みの「スチームドライ製法」によって製造しています。

高温の蒸気を一気にあてて乾燥させることで、

海苔の細胞を壊し旨みを引き出し、軽くパリッとした食感を実現しました。

「食べられるのに捨てられてしまうのはもったいない」という想いから開発。

これまで活用が難しかった海苔原料を、おいしいスナックへと進化させました。

食品ロス削減や持続可能な資源活用の観点からも注目されています。

■ これまでの取り組みと掲載実績

Bumpyは、2025年10月の発売以降、オンライン販売やフレーバー診断コンテンツ、ギフトボックスの展開等を通じて顧客接点を拡大してきました。

また、これまでに以下のメディアにも取り上げられています。

・佐賀新聞（2026年2月3日掲載）

・日経MJ（2025年10月29日掲載）

・サガテレビ（2025年10月26日放映）他

■ 商品概要

商品名：Bumpy（バンピー）

種類：こく旨しょうゆ、ガーリックトリュフ、バターしょうゆ、ゆず七味、わさび塩、バーベキュー の全6フレーバー

特徴：ノンフライ／国産海苔100％使用

販売場所：佐賀・福岡県内の販売店、公式通販サイト https://bumpysnack.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社イツワ工業

所在地：佐賀県佐賀市東与賀町大字田中551-6

設立：1987年3月

代表者：代表取締役 吉田 直人

事業内容：

・海苔加工機器の開発／販売／メンテナンス

・海苔および海苔加工品の製造・販売