【株式会社KURUKURU】2026年度 新卒2名・昇格15名を発表する入社式を開催｜約70名参加の全社懇親会も実施
自社D2Cブランド事業を展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢 康寛）は、2026年4月1日（水）に入社式および昇格内示式を執り行いました。新卒2名を新たに迎え、15名の昇格者を発表。さらに4月3日（金）には、新メンバーとの交流を目的とした全社懇親会をコートヤード・マリオットホテル銀座東武ホテルにて開催し、約70名が参加しました。本レポートでは、新年度のスタートを切った当社の取り組みをご紹介します。
■ 入社式・昇格内示式｜4月1日（水）
入社式の集合写真
2026年4月1日、株式会社KURUKURUは入社式および昇格内示式を執り行いました。
今年度は新卒2名が新たにKURUKURUの仲間に加わりました。入社式では代表の関沢より、「KURUKURUのものづくりを支える仲間として、一緒に成長していきましょう」とメッセージが贈られました。
昇格内示式の様子
続いて行われた昇格内示式では、15名の社員に対し昇格が内示されました。KURUKURUでは年齢や入社年次に関わらず、実力と成果に基づいた評価・抜擢を行っています。今回の昇格者の中にも、入社から短期間で成果を上げ、新たなポジションを任されるメンバーが含まれています。
【KURUKURUの評価制度について】
年2回の査定を通じて昇給・昇格の機会があり、早期からマネジメントや新規事業への挑戦が開かれています。「任せる × 伴走」のカルチャーのもと、若手でも戦略立案や意思決定に携われる環境を整えています。
■ 全社懇親会｜4月3日（金）
壇上での新メンバー自己紹介シーン
乾杯のシーン
入社式から2日後の4月3日、コートヤード・マリオットホテル銀座東武ホテルにて、約70名が参加する全社懇親会を開催しました。
【懇親会の狙い】
KURUKURUでは、社内の親睦を深めることを目的に、3か月に1回の頻度で懇親会を実施しています。今回は新入社員や直近入社の中途メンバーとの交流に重点を置き、「普段の業務では接点が少ないメンバーとも、顔を合わせて話せる場」をつくることをテーマに企画しました。
【"全員と話せる" 席替え交流スタイル】
テーブルで歓談する社員たちのカット
社員同士が盛り上がるオフショット
今回の懇親会では、7名掛けのテーブルを11台配置。15分ごとに席替えを行い、全8回転という構成で実施しました。
通常の懇親会では、気づけば同じメンバーと話し続けてしまうことも少なくありません。そこで今回は、席移動を多めに設定することで、部署やチームの枠を超えた交流が自然に生まれる設計にしました。15分×8回転と少々忙しいペースではありましたが、「普段話せない人と話せてよかった」「短時間だからこそテンポよく自己紹介できた」といった声が多く聞かれました。
■ 新年度に込めた想い
事業の成長を支えるのは、一人ひとりの社員の力です。新たな仲間を迎え、新体制で臨む2026年度--KURUKURUはこれからも、社員同士のつながりを大切にしながら、「世界中の人に届くブランド」をつくり続けてまいります。
■ 株式会社KURUKURUについて
株式会社KURUKURU（クルクル）は、「ブランドを創り、育て、世界に新しい価値をもたらす。」をコーポレートミッションに、“Brand Creative Company(R)︎”をテーマに、寝具・トラベル・美容など複数のブランドを展開するD2C企業です。商品企画から販売、広報・広告、顧客対応までを一貫して手がける体制のもと、生活者の声に向き合いながら、日々アップデートを重ねて、暮らしを少し楽しく、心地よくするプロダクトを届けています。
GOKUMIN
GOKUMIN（ゴクミン）は、日本品質にこだわった寝具の総合ブランドです。2023年にはAmazon最優秀賞を受賞するなど、数々の賞を獲得。
経験豊かな日本の技術者と、特許技術を保有する最新の工場で、「お客様視点」を第一に考えた高品質な製品をお届けします。https://gokumin.co.jp/
MAIMO
MAIMO（マイモ）は、暮らしのための移動を支える“ライフムーブブランド”です。スーツケースを中心に、移動時間をもっと快適にする製品と、一人ひとりの暮らしを充実させるサービスを提供しています。https://maimo-travel.com/
Ur.Salon
気持ち艶めく、毎日を。Ur.Salon（ユアサロン）は、毎日に輝きをもたらすビューティケアブランドです。髪質予防を考えたヘアアイロンをはじめ、選び抜いた素材と洗練されたデザインを通じて、使うたびに心が満たされるような製品をお届けします。https://ursalon.jp/
■ 会社概要
株式会社KURUKURU
「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。
会社名：株式会社KURUKURU
代表取締役：関沢 康寛
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F
設立：2015年9月
資本金：5,000万円
公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社KURUKURU
採用担当：久米（くめ）
E-mail：saiyou@kurukuru.co.jp
※取材・掲載のご相談も上記までお気軽にご連絡ください。