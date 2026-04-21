【株式会社KURUKURU】2026年度 新卒2名・昇格15名を発表する入社式を開催｜約70名参加の全社懇親会も実施

株式会社KURUKURU

自社D2Cブランド事業を展開する株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座、代表取締役：関沢 康寛）は、2026年4月1日（水）に入社式および昇格内示式を執り行いました。新卒2名を新たに迎え、15名の昇格者を発表。さらに4月3日（金）には、新メンバーとの交流を目的とした全社懇親会をコートヤード・マリオットホテル銀座東武ホテルにて開催し、約70名が参加しました。本レポートでは、新年度のスタートを切った当社の取り組みをご紹介します。

■ 入社式・昇格内示式｜4月1日（水）

入社式の集合写真

2026年4月1日、株式会社KURUKURUは入社式および昇格内示式を執り行いました。

今年度は新卒2名が新たにKURUKURUの仲間に加わりました。入社式では代表の関沢より、「KURUKURUのものづくりを支える仲間として、一緒に成長していきましょう」とメッセージが贈られました。

昇格内示式の様子

続いて行われた昇格内示式では、15名の社員に対し昇格が内示されました。KURUKURUでは年齢や入社年次に関わらず、実力と成果に基づいた評価・抜擢を行っています。今回の昇格者の中にも、入社から短期間で成果を上げ、新たなポジションを任されるメンバーが含まれています。

【KURUKURUの評価制度について】

年2回の査定を通じて昇給・昇格の機会があり、早期からマネジメントや新規事業への挑戦が開かれています。「任せる × 伴走」のカルチャーのもと、若手でも戦略立案や意思決定に携われる環境を整えています。

■ 全社懇親会｜4月3日（金）

壇上での新メンバー自己紹介シーン乾杯のシーン

入社式から2日後の4月3日、コートヤード・マリオットホテル銀座東武ホテルにて、約70名が参加する全社懇親会を開催しました。

【懇親会の狙い】

KURUKURUでは、社内の親睦を深めることを目的に、3か月に1回の頻度で懇親会を実施しています。今回は新入社員や直近入社の中途メンバーとの交流に重点を置き、「普段の業務では接点が少ないメンバーとも、顔を合わせて話せる場」をつくることをテーマに企画しました。

【"全員と話せる" 席替え交流スタイル】

テーブルで歓談する社員たちのカット社員同士が盛り上がるオフショット

今回の懇親会では、7名掛けのテーブルを11台配置。15分ごとに席替えを行い、全8回転という構成で実施しました。

通常の懇親会では、気づけば同じメンバーと話し続けてしまうことも少なくありません。そこで今回は、席移動を多めに設定することで、部署やチームの枠を超えた交流が自然に生まれる設計にしました。15分×8回転と少々忙しいペースではありましたが、「普段話せない人と話せてよかった」「短時間だからこそテンポよく自己紹介できた」といった声が多く聞かれました。

■ 新年度に込めた想い

事業の成長を支えるのは、一人ひとりの社員の力です。新たな仲間を迎え、新体制で臨む2026年度--KURUKURUはこれからも、社員同士のつながりを大切にしながら、「世界中の人に届くブランド」をつくり続けてまいります。

■ 株式会社KURUKURUについて

株式会社KURUKURU（クルクル）は、「ブランドを創り、育て、世界に新しい価値をもたらす。」をコーポレートミッションに、“Brand Creative Company(R)︎”をテーマに、寝具・トラベル・美容など複数のブランドを展開するD2C企業です。商品企画から販売、広報・広告、顧客対応までを一貫して手がける体制のもと、生活者の声に向き合いながら、日々アップデートを重ねて、暮らしを少し楽しく、心地よくするプロダクトを届けています。

GOKUMIN

GOKUMIN（ゴクミン）は、日本品質にこだわった寝具の総合ブランドです。2023年にはAmazon最優秀賞を受賞するなど、数々の賞を獲得。

経験豊かな日本の技術者と、特許技術を保有する最新の工場で、「お客様視点」を第一に考えた高品質な製品をお届けします。https://gokumin.co.jp/

MAIMO

MAIMO（マイモ）は、暮らしのための移動を支える“ライフムーブブランド”です。スーツケースを中心に、移動時間をもっと快適にする製品と、一人ひとりの暮らしを充実させるサービスを提供しています。https://maimo-travel.com/

Ur.Salon

気持ち艶めく、毎日を。Ur.Salon（ユアサロン）は、毎日に輝きをもたらすビューティケアブランドです。髪質予防を考えたヘアアイロンをはじめ、選び抜いた素材と洗練されたデザインを通じて、使うたびに心が満たされるような製品をお届けします。https://ursalon.jp/

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社KURUKURU

採用担当：久米（くめ）

E-mail：saiyou@kurukuru.co.jp

※取材・掲載のご相談も上記までお気軽にご連絡ください。