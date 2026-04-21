【VERMILLION】「ECLIPTIC -黄道- 」をテーマにした5th Collectionより おうし座のムードを纏う、スネークモチーフジュエリーが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

“IDENTIFY JEWELRY”(あなたを証明するジュエリー)をコンセプトに、

自分への存在証明となるジュエリーを提案する「VERMILLION(ヴァーミリオン)」。

「ECLIPTIC -黄道-」をテーマに、太陽が新たな星座へと移るリズムに合わせ、その星々のムードを纏った新作が登場する 5th Collection。

第2弾となるおうし座シーズンを彩るスネークモチーフのネックレスとピアスを、4月21日(火)より発売いたします。

Collection Theme 「ECLIPTIC -黄道-」

ネックレス \39,600／ピアス \39,600（ともにSV925）

「ECLIPTIC -黄道-」 ―― それは、太陽が一年をかけて巡る天空の道。

太陽がこの軌道上に並ぶ12の星座をひとつずつ訪れるたび、その時期だけの特別な余韻が満ちていきます。

日食や月食という天文現象ともかかわりの深いこの道は、新たなフェーズへと移ろう「変容」の象徴でもあります。

太陽を迎えた12の星座が放つそれぞれのムードを、モダンなジュエリーへと昇華した5th Collection。

天空のサイクルを自身のアイデンティティに重ね、次なる自分へ向かう旅へ。

Taurus 【I have】

Snake motif Necklace & Pierce -植物の蔦を思わせる、自由でしなやかなスネークモチーフ-

12星座随一の豊かな感性を持つ、美的センスに恵まれたおうし座。

「I have＝私は所有する」というメッセージを授けられました。

五感を使って人生の美しさや喜びを味わう愉しさを、誰よりも知っているのです。

滑らかなラインを自由に描く、美しいスネークのフォルム。

その曲線美に、古来より繁栄と永遠の象徴とされてきた蔦の生命力を重ね、モダンに描き出したネックレスとピアス。

瑞々しい銀の輝きと軽やかなボリューム感。春の装いに新緑の息吹を添えて。

ネックレス \39,600／ピアス \39,600（ともにSV925）ネックレス \39,600ピアス \39,600

【Special Gift】

新しい季節の訪れを、ジュエリーの輝きと共に。

公式オンラインストアにて5th Collectionのアイテムをご購入の方へ、4つのエレメントを象徴するオラクルカードデザインのオリジナルジュエリークロス（全2種）をプレゼントいたします。

【対象】5th Collectionアイテムをご購入の方

【期間】2027年3月18日(木)ご注文まで

※1注文につきランダムで1枚同封いたします。

※在庫状況により予告なく終了、またはデザインが変更となる場合がございます。

■発売日：2026年4月21日(火)

■取扱い：VERMILLION公式サイト(https://vermillion-jewelry.com/pages/ecliptic)

■公式SNS：Instagram(https://www.instagram.com/vermillion_jewelry/) ／ X（旧Twitter）(https://x.com/vermillion0907)