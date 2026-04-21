今年も“ハンドボール界の銀河系軍団”が日本にやってくる！!　「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」開催決定！4月18日（土）チケット先行販売開始

PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL

PSG ハンドボール ジャパンツアー2026実行委員会は、「パリ・サン=ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」を以下の概要で開催することを決定しましたので、お知らせいたします。

「パリ・サン=ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー」は、世界最高レベルのハンドボールを日本のファンに体感してもらうとともに、日本ハンドボールの世界との距離を知る、という目的で2023年に第一回目を開催しました。以来開催を続け、2026年は4年連続4回目の開催となります。

本場ヨーロッパではサッカーに次ぐ人気スポーツとして知られるハンドボールにおいて、パリ・サン=ジェルマン ハンドボールは、世界最高峰リーグのひとつであるフランス国内リーグで11連覇中と、圧倒的な強さを誇るチームです。所属選手のほとんどは各国の代表に名を連ね、“ハンドボール界の銀河系軍団”とも称されます。

対する日本ハンドボール界も、男子日本代表「彗星JAPAN」が2027年男子ハンドボール世界選手権出場を決めるなど、徐々に世界レベルの力をつけてきています。

昨年パリ・サン=ジェルマン ハンドボールと対戦したジークスター東京は、1点差で惜敗するなど、その力の差を埋めつつあり、今回ツアーでの勝敗の行方が注目されます。

「パリ・サン=ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」では、日本ハンドボールリーグ所属のジークスター東京、そして次世代の日本代表を担う若き才能が集うネクスト日本代表、との２試合の開催を予定しています。

真剣勝負、世界最高レベルのハンドボールを日本で体験できる、貴重な機会となる本ツアーに、ぜひご期待ください。

＜「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」開催概要＞

【日程】 2026年8月4日（火）・5日（水）

【試合】｟第一試合｠ 8月4日（火）19:00 開演 vs ジークスター東京

｟第二試合｠ 8月5日（水）19:00 開演 vs ネクスト日本代表

【会場】 ARIAKE ARENA 有明アリーナ（東京都江東区有明1丁目11番1号）

【主催】 PSG ハンドボール ジャパンツアー2026実行委員会

【後援】 公益財団法人日本ハンドボール協会、一般社団法人 日本ハンドボールリーグ

【券売】 4月18日（土）より先行販売開始 （券種・金額の詳細は次頁以降を参照ください）

【公式サイト】 https://psg2026.handball.or.jp

【チケット販売について】

■チケット販売スケジュール

<先行販売>

特典 ：先行販売では、一般価格の10%オフとなります。

販売場所 ：各会員のマイページ内から専用URLにアクセス

販売日 ：4月18日(土) 10:00～4月28日(火) 23:59

対象 ：ジークスター東京公式ファンクラブ「CLUB ZEEKSTAR」会員

販売日 ：4月21日(火) 10:00～4月28日(火) 23:59

対象 ：ジークスター東京「ZEEKSTAR ID」会員 ※無料で登録可能

日本ハンドボール協会 MY HANDBALL 会員(無料ファン会員含む)

ジークスター東京公式サイト ファンクラブページ

https://www.zeekstar.tokyo/fanclub/(https://www.zeekstar.tokyo/fanclub/)

日本ハンドボール協会公式サイト ファンクラブページ

https://handball.or.jp/support/fanclub.html

<ローチケプレリクエスト先行販売>

販売場所 ：ローチケ https://l-tike.com/psghandball2026/

販売日 ：4月29日(水・祝)10:00～5月2日(土) 23:59

対象 ：ローチケ「プレリクエスト先行」会員

<一般販売>

販売場所 ：ローチケ https://l-tike.com/psghandball2026/(https://l-tike.com/psghandball2026/)

販売日 ： 一次：5月3日(日) 10:00 ～ 5月31日(日) 23:59

二次：6月1日(月) 10:00 ～ 6月30日(火) 23:59

三次：7月1日(水) 10:00 ～ 7月12日(日) 23:59

最終：7月17日(金) 10:00 ～ 各試合日 19:30

※一般販売の各販売フェーズにおいてチケット料金が変動する可能性がございます。

※上記は予定となり、運用上の都合により、予告なく販売スケジュールが一部変更となる場合がございます。

◾チケット券種のポイント

<ポイント１.>

ツアー史上初の試みとして、パリ・サン＝ジェルマン ハンドボールチームの練習見学を行うことができる座席を販売します。

世界最高峰のチームは練習で何をしているのか、トップ選手がどんな強度でウォームアップし、連携を確認し、細部を詰めているか、銀河系軍団の一挙手一投足を試合よりも近い距離感で間近に見ることができます。ファンの方だけでなく、競技経験者の方にも貴重な機会となるかもしれません。練習後には、写真撮影やサインなどファンサービスの時間を設ける予定です。名門・パリ・サン=ジェルマンの練習を日本で見ることができるのは一生に一度の機会になるかもしれません。

<ポイント２.>

パリ・サン=ジェルマンの選手直筆サイン入りレプリカユニフォームが手に入る座席を販売します。

以下の3席種、各試合80席の方にパリ・サン=ジェルマン選手の直筆サイン入りレプリカユニフォームが座席購入特典として付いてきます。希望選手のサインを特典としてプレゼントすることはツアー初の試みとなり、これまでの観戦いただいたファンの方からの声にお応えする形で実現することになりました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181254/table/3_1_1826d4fbd371468c805989634fd8f9a5.jpg?v=202604220951 ]

<ポイント３.>

夏休み中の開催ということもあり、大学生料金として2500円、小中高生料金として500円(ワンコイン)で販売します。

このツアーを楽しみにしているファンの方はもちろん、ハンドボールをプレーしている未来を担う小学生から大学生のみなさん、そしてこのツアーを通じて、ハンドボールを初めて見ていただく方がさらに増えることを願い、この料金設定をしました。

◾座席図、チケット料金一覧

<席種の補足>

「スーパークレイジー」、「クレイジー」、「クレイジーサイド」、「アリーナ SS」の4席種には座席購入特典が付いています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181254/table/3_2_82b5d7221910e88c566430b97d5accfb.jpg?v=202604220951 ]

【ツアーキービジュアル】

【パリ・サン＝ジェルマン ハンドボールチームについて】

パリ・サン＝ジェルマンは1941年に設立され、世界のトップ・サッカークラブでありスポーツブランドとして知られていますが、その一方で柔道、ハンドボール、eスポーツなどのチームも運営しています。

特に、今回来日するPSG ハンドボールは、フランス国内リーグ11連覇中を誇る欧州屈指のハンドボールチームとして多くの人々から圧倒的な支持を得る世界最高峰のクラブのひとつと言われています。現在行われている2025-2026シーズンの国内リーグ（スターリーグ）でも、22戦21勝1分け（4月5日現在）と、無敗でリーグトップに位置しています。

世界最高峰のピボットであるフランスの英雄 ルカ・カラバティッチ、フランス代表の新たな顔となった超大砲エロイム・プランディ、マチュー・グレビル、エジプト代表のヤヒア・オマル、ポーランド代表のカミル・シプチャク、オランダ代表のルック・スタインズなど、世界のトップレベルで活躍するスター選手たちがPSGに集結しています。

【パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー 過去の実績】

◆2023年（初開催）＠有明アリーナ※対戦カードに続く（ ）は得点

・2023年7月31日(月) ：PSG vs ジークスター東京 （PSG〇36-●27 ZST） 観客：10,304人

・2023年8月2日(水) ：PSG vs 日本代表・彗星JAPAN （PSG〇39-●24 JPN） 観客：10,801人

※パリ・サン＝ジェルマン ハンドボールチームとしてはアジア初の海外ツアーとして実施

※観客動員は連日ハンドボール日本最多動員記録を更新

◆2024年（2度目の来日）＠国立代々木競技場 第一体育館 ※対戦カードに続く（ ）は得点

・2024年8月20日(火) ：PSG vs ジークスター東京 （PSG〇31-●29 ZST） 観客：5,013人

・2024年8月22日(木) ：PSG vs 日本代表・彗星JAPAN （PSG〇37-●31 JPN） 観客：5,012人

◆2025年（3度目の来日）＠国立代々木競技場 第一体育館 ※対戦カードに続く（ ）は得点

・2025年8月19日(火) ：PSG vs ジークスター東京 （PSG〇36-●35 ZST）観客：7,939人

・2025年8月20日(水) ：PSG vs 日本代表・彗星JAPAN （PSG〇30-●23 JPN）観客：6,566人

【関係者コメント】

■黒田 真一 PSG ハンドボール ジャパンツアー2026実行委員長コメント

（ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社 代表取締役社長）

「『パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026』の開催にあたり、多大なるご尽力をいただいた関係各位、そして何より 4年連続での開催を待ち望んでくださったファンの皆様に厚く御礼申し上げます。

本ツアーは回を重ねるごとに熱量を増し、今では夏の恒例行事として待ちわびてくださる方も多いイベントへと成長いたしました。4回目となる今回は、世界最高峰のプレーを間近で体感できる試合はもちろんのこと、ご来場の皆様に、より深い『ハンドボール体験』をお届けしたいと考えております。

会場内でのエンターテインメント演出の強化、さらにPSGのスター選手たちと日本のファンが触れ合える企画など、試合以外のコンテンツも着々と準備を進めております。ハンドボールを愛する方はもちろん、初めて観戦される方にとっても、一生の記憶に残るような“規格外”の夏のフェスティバルを目指してまいります。

進化した当ツアーがお届けする熱狂と感動のステージをぜひご期待ください。皆様のご来場を、実行委員会一同心よりお待ちしております。」

■金丸 恭文 公益財団法人日本ハンドボール協会 会長コメント

「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボールチームが再び日本に来日し、『パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026』が開催されますことを、大変光栄に思います。

PSGは、欧州トップリーグで長年にわたり第一線を走り続ける世界最高峰のクラブです。その卓越したプレーを通じて、日本のハンドボールファンの皆様に世界水準の技術と迫力を体感していただける機会となることを確信しております。

今大会には、2028年ロサンゼルス五輪を見据えた強化の一環として、次世代を担う選手たちで構成される男子ネクスト日本代表が参加します。世界最高峰のクラブと対戦するこの経験が、日本ハンドボール界のさらなる発展と若い選手たちの成長につながることを強く期待しております。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。」

■ティエリ・オメイヤー（Thierry Omeyer）PSG ハンドボールGMコメント

「ここの夏、再びジャパンツアーで東京に戻ってこられることを非常に嬉しく思っています。

ここ数年で日本のハンドボールが大きく成長していることを感じています。日本の選手はとてもスピードがあり、フィジカルも強く、素早いプレーが特徴なので、しっかり準備して臨む必要があります。

特に昨年は、ジークスター東京と非常に接戦となり、私たちにとって良い経験となりました。今年がどのような試合になるか楽しみですが、今回も良い試合になることを期待しています。

私たちには、世界中にサポートしてくれる多くのファンがいますが、特に東京や日本のファンの皆さんに会えることはいつも特別な機会になっています。このような機会をいただき、日本ハンドボール協会、そしてジークスター東京の皆さまには、心より感謝申し上げます。」