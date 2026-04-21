【お笑いラジオアプリGERA】GERA Lab.より新番組スタート！佐藤楓の全13回特番が4月27日（月）20時より配信開始

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ

(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461)が

運営する、国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、おもしろさの多様性を発見できる新たな番組枠「GERA Lab.」にて、新番組『佐藤楓のでんちゃんといっしょ』を4月27日（月）より開始いたします。

本番組は、昨年乃木坂46を卒業しタレントとしてのスタートを切った佐藤楓がパーソナリティを務める全13回の特別番組です。

【番組情報】※敬称略

『佐藤楓のでんちゃんといっしょ』

・パーソナリティ ：佐藤楓

・配信日 ：2026年4月27日（月）20時00分～ 全13回

・配信プラットフォーム ：GERA、Spotify

・番組メールアドレス ：den@gera.fan

【GERA Lab.について】

近年、お笑い芸人の皆さんは、アーティストや俳優、作家など、ジャンルの垣根を超えた

多彩な活動を展開しています。GERAとしても、パーソナリティが持つ新たな魅力や意外な一面を引き出し「“笑えるだけではない”おもしろさ」をリスナーにお届けする番組制作に

取り組むため、この度番組枠を新設いたしました。

「GERA Lab.」は、これまでの”お笑い”の枠組みを超えて「おもしろい」の多様性や

可能性を発見し、探求する実験的な番組枠です。お届けする形に関しても音声に

とらわれず、様々な角度からリスナーの皆様にこれまでにない体験をお届けすることを

考えております。

今後もGERAは、「おもしろさ」「笑い」を軸にした多彩な番組作りにチャレンジしてまいります。新たな試みにご期待ください。

【お笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

※音声コンテンツの受託制作もこちらから受け付けております

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」を

ビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。