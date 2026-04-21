ROLI、ヤマハミュージックジャパンとともに日本での展開を開始

Luminary ROLI ltd.

Luminary ROLI （本社：イギリス・ロンドン、CEO：Roland Lamb、以下ROLI）は本日2026年4月21日、株式会社ヤマハミュージックジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 松岡祐治）とのパートナーシップのもと、日本市場での展開を開始することを発表しました。 本取り組みにより、ROLIの直感的で自由な表現を可能にする次世代楽器とAIを活用した音楽学習プラットフォームを日本国内で本格的に提供します。ヤマハの全国販売ネットワークを通じた店頭販売を中心に、今後オンラインストアでの販売も視野にいれ、日本のユーザーに向けた一貫した体験を提供していきます。

本発表は、東京・渋谷のYamaha Sound Crossing Shibuyaにて2026年4月21日18時より開催され、メディア関係者やアーティスト、音楽業界関係者が多数参加しました。当日は、ROLI製品およびAI学習ツールの体験デモに加え、日本の電子音楽シーンで活躍するアーティストによるライブパフォーマンスが行われ、来場者は新しい演奏体験を体感しました。

表現の幅を広げるデジタル楽器とAI

ROLIはこれまで、従来の鍵盤にとらわれない新しい演奏インターフェースを開発し、デジタル楽器における表現の可能性を広げてきました。音の高さや音色、強弱といった要素を、より繊細かつ直感的にコントロールできる演奏体験を実現し、MPE（MIDI Polyphonic Expression）という新たな表現のスタンダードを確立しました。近年では、こうした技術を基盤にハンドトラッキング技術やAIを音楽学習の領域へと応用し、手の動きを捉えることで新しい演奏や操作を可能にする「Airwave」を開発しました。さらに、このAirwaveに対話型AIを組み合わせた「AI Music Coach」（2026年2月発表）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000177430.html)の開発を進めており、演奏された音だけでなく、指の動きやフォームまでを踏まえたフィードバックを提供することで、従来にない新しい学習体験の実現を目指しています。

日本で展開される主な製品

今回の日本展開において、ROLIは、ライトアップキーで演奏や学習をサポートするキーボード「ROLI Piano」、独自のキーウェーブ構造により繊細な表現が可能な「Seaboard」、そして空中での手の動きを捉えて演奏や操作を可能にするハンドトラッキングデバイス「Airwave」などを提供します（下記一覧参照）。これらの製品は、演奏者の細かな動きを音に反映できる設計となっており、従来の鍵盤楽器とは異なる、直感的で自由度の高い演奏体験を実現します。さらに、「ROLI Learn」アプリと組み合わせることで、楽曲の練習から演奏技術の向上までを一貫してサポートし、初心者から経験者まで幅広いユーザーに対応します。

＜提供製品一覧＞

(1) Seaboard 2 : MPE対応で多次元の表現を可能にする49鍵キーボード（参考価格：227,000円 + 税）

(2) Seaboard M : 音楽制作がどこでも可能になる24鍵キーボード（参考価格：60,000円 + 税）

(3) ROLI Piano : 光る鍵盤が演奏をガイドする49鍵キーボード（参考価格：99,000円 + 税）

(4) ROLI Piano M : コンパクトで持ち運び可能な24鍵キーボード（参考価格：45,000円 + 税）

(5) Airwave : ハンドトラッキングカメラ内蔵のMIDIコントローラー（参考価格：63,000円 + 税）

日本での販売について

ROLI製品は、2026年5月21日よりヤマハ直営店および全国のヤマハ特約店を通じて販売される予定です。各店舗には製品を実際に体験できる展示を設置し、来店者が操作性や機能を直接体験できる環境を提供します。また、ROLIは販売スタッフへのトレーニングや、日本市場向けに開発されたコンテンツの提供を通じて、ユーザーが安心して製品を体験・購入できる環境づくりを進めていきます。

＜一部販売予定店舗抜粋＞

ヤマハ銀座店、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい、ヤマハミュージック 名古屋店、ヤマハミュージック 大阪なんば店、Yamaha Sound Crossing Shibuya（展示のみ）、及び、ヤマハ特約店。順次拡大予定

楽器と音楽学習の未来に向けた、共通のビジョン

本パートナーシップは、楽器とテクノロジー、そして音楽教育を組み合わせることで、より多くの人が音楽を楽しみ、学び、表現できる環境を広げていくという、両社共通のビジョンに基づいています。ヤマハミュージックジャパンは、長年にわたり楽器販売と音楽教育の分野で多くの人々の音楽体験を支えてきました。一方、ROLIはデジタル楽器とAIを組み合わせた新しいアプローチにより、音楽の学び方と演奏体験を進化させてきました。ROLIは、株式会社ヤマハミュージックジャパンとの協業を通じて、それぞれの強みを掛け合わせ、従来の枠にとらわれない新しい音楽体験を日本のユーザーに提供していきます。

ROLI 創業者兼CEO ローランド・ラムは次のように述べています。

「世代を超えて多くの音楽家に影響を与えてきたヤマハとともに、日本で新たな一歩を踏み出せることを大変光栄に思います。日本は、豊かな音楽文化と、表現やものづくりへの高い感性を持つ特別な市場です。私たちは、テクノロジーと創造性、そしてAIの力によって、より多くの人が音楽を学び、奏で、自由に表現できる新しい未来を共につくっていきたいと考えています。」

ヤマハミュージックジャパンについて

総合楽器メーカー ヤマハ株式会社100%出資の国内販売会社。ヤマハグループの楽器や防音室、ホームシアター・オーディオ、業務用音響機器、世界の著名ブランド製品の販売および、音楽教室の運営を行うほか、「音・音楽」に関わるサービスをお客様に提供しています。「人と音・音楽が交わる場」のプロフェッショナルとして、多くの人が共感し参加できる環境・体験を創出し、人びとのより豊かな暮らしのために新たな価値を提案しています。

ROLIについて

2021年に設立されたROLI（Luminary ROLI）は、「Free the Music（音楽を解放する）」をミッションに掲げ、テクノロジーを通じて人の創造性を拡張することを目指す音楽テクノロジー企業です。人を中心に据えたアプローチのもと、AIおよびハンドトラッキング技術を音楽学習へと応用し、誰もが直感的に音楽と向き合える環境づくりに取り組んでいます。同社はその一環として、ハンドトラッキング分野をリードするUltraLeapを買収し、身体の動きを高精度に捉える「Airwave」プラットフォームの開発を進めています。

ROLI公式サイト：https://roli.com/jp

ROLI 326/327 Stean Street, London, E8 4ED

Email: press_jp@roli.com