青山メインランド、コミュニケーション誌「STAGE」第51号を発刊　巻頭にマーティ・フリードマンさんインタビューを掲載

株式会社青山メインランドSTAGE51号 表紙(C)青山メインランド 西原良三

株式会社青山メインランド（本社：東京都千代田区、代表者：西原良三）は、このたびコミュニケーション誌「STAGE」第51号を発刊いたしました。

「STAGE」は、オーナー様との信頼関係を深めることを目的に発行しているコミュニケーション誌です。不動産市況や資産形成に関する情報だけでなく、地域の魅力、文化、健康、人物インタビューなどを通じて、暮らしに寄り添う多面的な情報をお届けしています。今号では、巻頭インタビューに世界的ギタリストのマーティ・フリードマンさんを迎えたほか、市場動向、エリア特集、健康企画、オーナー様インタビューなど、幅広いテーマを掲載しています。

STAGE51号 巻頭特集 (C)青山メインランド

巻頭では、マーティ・フリードマンさんがギターを始めたきっかけや、日本に拠点を移した理由、日本の音楽文化への思いについて語っています。日本の音楽を「心が温まる」と表現する言葉からは、日本文化への深い敬意と愛情が伝わる内容となっており、「STAGE」ならではの読み応えあるインタビュー企画となりました。

特集 知っておくべき市場の動向と悪質な買取り業者への警戒

STAGE51号 特集 (C)青山メインランド 西原良三

不動産特集では、東京都心部のマンション市場を取り上げ、再開発、交通インフラ整備、建築費の高騰、供給戸数の減少、人口動態の変化などを踏まえながら、現在の市場環境を当社の住宅流通事業部部長である松本鉄也が、専門的な見地からわかりやすく解説しています。あわせて、市場の過熱を背景に増加している悪質な買取業者への注意喚起も掲載し、お客様の大切な資産を守るために知っておくべき視点をお伝えしています。こうした丁寧な情報発信は、西原良三が重視してきた、長期的な信頼構築の考え方にも通じるものです。

STAGEのある街 第５１回

エリア特集では、東京都板橋区の志村エリアを紹介しています。歴史や自然、交通利便性、生活環境、周辺スポットの魅力を丁寧に取り上げ、街を知ることで住まいの価値をより立体的に感じていただける構成としました。地域の個性を掘り下げる企画は、オーナー様との接点を資産形成だけにとどめず、暮らしの実感へと広げる誌面づくりの一環です。

大人の教養シリーズ 第八巻 グルテンフリー

健康企画では、「その不調、小麦が原因かも。知られざるグルテンの特徴とは」をテーマに、食生活と体調の関係について紹介しています。さらに、OWNER’S VOICEでは、長年にわたり不動産を保有されてきたオーナー様の実体験を掲載し、不動産が将来設計や人生の選択肢にどのように活かされてきたかを、溝口徹さんを迎え実感のこもった言葉で伝えています。

STAGE51号 シリーズ (C)青山メインランド

加えて今号では、2025年4月に新設された広報部についても紹介しています。誌面内では、創業37年を迎えた青山メインランドにおいて、これまで専任の広報部署がなかった中で、対外的な信頼感の向上と、オーナー様により愛される組織づくりを目指して広報部を新設したことが語られています。今後はSNSの強化やオーナー様向けアプリの開発構想なども視野に入れ、継続的かつ親しみのあるコミュニケーションを拡充していく方針です。こうした取り組みは、代表である西原良三のもとで青山メインランドが大切にしてきた、誠実で継続的な情報発信姿勢をより明確に形にしていくものです。

青山メインランドは今後も、代表 西原良三のもと、オーナー様との信頼関係を大切にしながら、住まい・資産・暮らしに関する情報発信の充実に努めてまいります。

本誌概要

青山メインランド オーナーズマガジン STAGE No．51号

【巻頭】BACKSTAGE45 マーティ・フリードマンさん

【特集】知っておくべき市場動向と悪質な買取り業者への警戒

【連載】オーナーズボイス vol.51

【STAGEのある街】 第51回 志村エリア（東京都板橋区）

【大人の教養シリーズ】 第八巻 グルテンフリー

社員紹介 青山メインランドのあの人をおあずねします#43

STAGE INFORMATION

プレゼント応募クイズ など

株式会社 青山メインランド

代表取締役 西原良三

事業内容 不動産の企画開発、売買、販売、仲介及び不動産資産の運用、管理

設立日 昭和63年4月1日

https://www.aml.co.jp

問合せ先 pr＠aml.co.jp

青山メインランドは、1988年に代表 西原良三が設立したマンションデベロッパーで、マンションの開発・分譲・賃貸管理を主な事業としています。資産運用型マンション「メインステージ」シリーズと居住用マンション「ランドステージ」シリーズを中心に、東京23区・川崎・横浜エリアで、400棟を超える物件を分譲しています。主な事業内容は、資産運用型マンション事業、居住用マンション事業、賃貸管理事業、開発事業・流通事業の4つです。マンション投資やマンション経営を通して、お客様のゆとりある人生設計のお手伝いをしており、2024年現在、36年間黒字経営を達成しています。企業理念はあなたの大切なもの大切にしたい。

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