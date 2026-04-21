三四少女、メジャーデビュー曲「一生仲仔」×TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』ノンクレジットED映像解禁！ドット絵キャラが躍動するポップな世界観に注目！

株式会社ADKエモーションズ

川田羽撫子（Vo/Gt）、さっちゅー（Ba）、あんどりゅー（Dr）からなる大阪発の3人組“ネオキューティーロックバンド”、三四少女（サンスーガール）。

4月8日にメジャーデビューEP『一生仲仔』をリリースしたばかりの彼女たちだが、本日、表題曲「一生仲仔」が起用されたTVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』のノンクレジット・エンディング映像が公式YouTubeにて公開された。

【オタクに優しいギャルはいない!?】エンディングテーマ『一生仲仔』（三四少女）ノンクレジット

https://youtu.be/C9tx9NM_9Uk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C9tx9NM_9Uk ]

本作は、オタク男子・瀬尾卓也が、同じクラスのギャル・天音慶と伊地知琴子に絡まれる中で、彼女たちの意外な一面を知っていく……という、オタクミーツギャルな“好き”が飛び交うスクールラブコメディ。

今回公開された映像では、メインキャラクターたちが平成を感じさせる懐かしのゲーム風ドット絵キャラに扮し、力を合わせて敵に立ち向かうストーリーが展開される。映像内にはプリントシール機での撮影シーンや「ズッ友」といったフレーズなど、楽曲「一生仲仔」の世界観と完璧にリンクした演出が散りばめられており、アニメと楽曲それぞれの“楽しさ”が凝縮された必見の仕上がりとなっている。

また、バンドは先日、自身初となる東名阪ツアー「我等友情永久不滅ツアー」の初日・東京公演を大盛況のうちに完走。4月25日には名古屋、5月2日には地元・大阪でのファイナル公演を控えている。

さらに5月16日には、大阪・ロフトプラスワンウエストにてトークイベント「決起集会」の開催も決定。メジャーデビューとツアーを終えたばかりの3人が、ファンと“昼飲み”をしながらこれからの作戦会議をする、という貴重な機会となる。本イベントは有料配信も実施されるため、全国のファンはぜひチェックしてほしい。

■リリース情報

三四少女

ニューEP『一生仲仔』 WPCL-13742 / 1,980円（税込）

2026年4月8日CD / 配信でリリース

https://sunsoogirl.lnk.to/IsshounakakoPu

収録曲：

1.一生仲仔 ＊TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』エンディングテーマ

アニメPV：https://youtu.be/pdWQUnshA4M

2. 激烈！シビカラ殺法

3. さよならトランジスタ

4. 青い春 ＊ABCマート WEB CM「なんでもない毎日が、ちょっと好きになる。」篇 CMソング

WEB CM：https://youtu.be/kTV9zxSFu7M

5. 占いたいっ！

「一生仲仔」ミュージックビデオ：https://youtu.be/09Ir99TllIE

「占いたいっ！」ミュージックビデオ：https://youtu.be/TRQxAifctO4

「さよならトランジスタ」リリックビデオ：https://youtu.be/lr9i8Lx-bNQ

■アニメ情報

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」

テレビ朝日 4月8日（水）より

毎週水曜よる11時45分～テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く

BS朝日 4月12日（日）より

毎週日曜23:30～

原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）

監督：三田 新

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん

美術監督：丹伊田輝彦／色彩設計：岩本彩加／CG 監督：木村 篤／撮影監督：野口優輔／編集：長坂智樹

音楽：佐藤 航

キャスト：瀬尾卓也役：小村 将／天音 慶役：稲垣 好／伊地知琴子役：芹澤 優

伊地知弦一郎役：笠間 淳／雨宮紗優役：小原好美／伊地知翔役：種崎敦美／伊地知響役：加 藤英美里

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

アカウント情報

公式サイト：https://otagal.jp

公式X：https://x.com/otagal_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official

推奨ハッシュタグ：#オタギャル

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会

原作情報

「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな

「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！

コミックス第1巻～12巻大好評発売中!

【ツアー情報】

「我等友情永久不滅ツアー」

4月18日（土）東京・下北沢ReG [THANK YOU!!]

対バン：CAT ATE HOTDOGS ※終了

4月25日（土）愛知・名古屋CLUB ROCK'N'ROLL

対バン：the dadadadys

5月2日（土）大阪・福島2ndLINE

対バン：クジラ夜の街

チケット：3,400円（D代別）

チケット一般発売中！各公演日前日23:59までご購入可能

https://eplus.jp/sunsoogirl

■三四少女トークイベント 決起集会

5月16日（土）ロフトプラスワンウエスト（大阪）

開場12:00/開演13:00 終演15:00(予定)

入場チケット 2,500円（税込）：https://livepocket.jp/e/nc752

配信チケット 1,800円（税込）：https://premier.twitcasting.tv/plusonewest/shopcart/425316

▼三四少女とは：

川田羽撫子（Vo/Gt）、さっちゅー（Ba）、あんどりゅー（Dr）からなる大阪発の男女混合3人組、“ネオキューティーロックバンド”三四少女（サンスーガール）。

2022年3月にバンド始動し、2023年3月4日（サンスーの日）に自主制作盤 1st EP「創刊号」をリリース。同年に行われた「マイナビ 閃光ライオット 2023」では決勝に選出。バンド始動から2年目となる2024年3月26日には、可愛くてポップな世界観と耳に残る印象的なサウンドで話題となった「ユートピア」をリリース。

関西を中心にライブ活動も精力的に行っており、3月4日には2回目となる自主企画ライブ「三四計画」を開催。大阪のバンドを中心に合計12組が集結。中には今年の「R-1 グランプリ 2024」で話題となったアマチュア芸人「どくさいスイッチ企画」も参加し、平日にも関わらず大成功に終えた。

10月14日に自身３度目となる「MINAMI WHEEL2024」に出演し、入場規制を飾る。そんな彼女たちにとって初めてとなるアルバム「恋してる・コンティニュー」を11月27日にリリース。そして12月14日名古屋、19日東京、22日に大阪でのレコ発ツアーを開催。東京・大阪公演は見事ソールドアウトとなった。2026年1月17日、バンド初ワンマン「おまじないっ！」を開催。4月8日、ワーナーミュージック・ジャパンよりEP『一生仲仔』にてメジャーデビュー。表題曲「一生仲仔」はアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』エンディグテーマに。

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