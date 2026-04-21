音楽表現の常識を刷新し、創造の新時代を切り拓くROLI製品の国内取り扱いを開始

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパン（以下、当社）は、英国の音楽テクノロジー企業Luminary ROLI Ltd.（本社：英国ロンドン、創業者 兼 CEO：Roland Lamb、以下ROLI）製品の輸入・販売元として、2026年5月21日（木）より日本国内における取り扱いを開始します。今後、当社およびヤマハ株式会社は、製品・サービスを通じた価値提供に向け、ROLIとの協業を進めてまいります。

ROLIについて

ROLIは2021年に英国で設立された音楽テクノロジー企業です。「Free the Music（音楽を解放せよ）」をミッションに掲げ、テクノロジーを通じて人の創造性を拡充することを目指しています。同社は、従来の楽器の概念を覆す次世代MIDIコントローラーなどの革新的なプロダクトを次々と開発し、市場から高い評価を獲得してきました。近年は、AI技術とハンドトラッキング技術を音楽学習領域へ応用し、誰もが直感的に音楽と向き合える環境づくりを進めています。2025年11月には、ハンドトラッキング分野をリードするUltraleapを買収。3Dカメラを用いて手の動きを高精度に捉えるプラットフォーム「Airwave」を開発し、空中での手の動きだけで音程や音量、エフェクトを自在にコントロールできるハンドトラッキングデバイス『Airwave』として製品化しました。さらに、2026年2月には、このAirwaveに対話型AIを融合させた、世界初*となるピアノ学習アプリ「AI Music Coach」（2026年第2四半期開始予定）を日本市場向けに発表。音楽体験の新たな可能性を切り拓くサービスとして注目を集めています。

＊2026年2月時点、ROLI調べ。ハンドトラッキング技術と対話型AIを組み合わせたピアノ学習支援システムとして

当社の取り扱い製品

Seaboard 2 / 249,700円（税抜価格：227,000円）

Seaboard M / 66,000円（税抜価格：60,000円）

Piano / 108,900円（税抜価格：99,000円）

Piano M / 49,500円（税抜価格：45,000円）

Airwave / 69,300円（税抜価格：63,000円）

いずれも5月21日（木）発売

取り扱い楽器店

ヤマハ銀座店、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい、ヤマハミュージック 名古屋店、ヤマハミュージック 大阪なんば店、Yamaha Sound Crossing Shibuya（展示のみ）、およびヤマハ特約店。

今後、順次拡大予定です。

ヤマハのシンセサイザーとの連携を実装

ROLIとの協業の一環として、ヤマハのミュージックシンセサイザー『MONTAGE M』および『MODX M』シリーズと、ROLIのハンドトラッキングデバイス『Airwave』との連携を実装しました。これにより、従来はシンセサイザー本体のノブやスライダーを操作する必要があったサウンドコントロールを、空中での手の動きだけで直感的に行うことが可能となり、演奏表現の自由度が大幅に向上しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zsd_ukYTidQ ]

ヤマハとROLIによる「身体動作とデジタル表現の融合」は、音楽演奏にとどまらず、ダンスや舞台演出などのパフォーマンスアートや、バーチャルアートをはじめとするデジタルクリエイション領域においても、新たな可能性を切り拓くものです。本取り組みにより、クリエイターの創造性を拡張し、表現の幅を飛躍的に広げるだけでなく、鑑賞者に対してもこれまでにない価値体験を提供できると考えています。今後も当社およびヤマハ株式会社は、ROLIとの連携を強化し、次世代のクリエイティブ環境の実現に向けた取り組みを推進していきます。

ROLI 公式サイト

https://roli.com/jp

＊文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

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