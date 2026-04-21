白井ムク×カットが贈る注目の新シリーズ！　GCN文庫『風紀委員の破廉恥遊戯』6月22日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『風紀委員の破廉恥遊戯』（小説：白井ムク イラスト：カット）を2026年6月22日にGCN文庫より発売いたします。

『風紀委員の破廉恥遊戯』（GCN文庫）

第１巻カバーイラスト

「じつは義妹でした。」(ファンタジア文庫)や「双子まとめて『カノジョ』にしない？」(ファンタジア文庫)などで人気のライトノベル作家・白井ムク先生による書き下ろし新作ラブコメがGCN文庫にて刊行決定いたしました！

共学化されたばかりの聖暁学園を舞台に繰り広げられるのは、風紀違反待ったなしの“破廉恥遊戯”。

感情の読めないクールな美少女・冬月新凪と清楚派の美少女幼馴染・瀬川美桜たちの誘惑に耐えて、風紀を守ることができるのか――？

更に、イラストはカット先生が担当。今回公開されたカバーイラストをはじめ、”破廉恥”の言葉にふさわしい魅力的なイラストが多数収録されますので、ぜひご期待ください。

＜書籍情報＞

風紀委員の破廉恥遊戯

小説：白井ムク イラスト：カット

ISBN：9784867169834

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年06月22日

https://gcnovels.jp/book/2126

＜あらすじ＞

なりゆきで風紀委員長になった俺の日常は、副委員長である冬月新凪の一言をきっかけに狂い始めた。

「佐和くんが眠っているあいだに――キスしたの」

その日以来、新凪は風紀委員長としての資質を試す“破廉恥遊戯”を仕掛けてくるように。

しかも、幼馴染の瀬川美桜に“パンツの色当て”をしている姿を目撃されてしまい――

「リョウちゃんがしたいこと、私が全部してあげるから」

――清純派だった美桜まで“破廉恥遊戯”に参戦決定！？

淫れる美少女、乱れる風紀！

性欲と純愛の狭間で揺れる、風紀違反必至の破廉恥ラブコメ開幕！

大増量試読企画開催中！

完全書き下ろし新作『風紀委員の破廉恥遊戯』を楽しんでいただくために、書籍原稿を丸ごと約100ページ読むことができる【大増量試読企画】を開催いたします！

参加方法は、作品公式アカウントの該当ポストに参加表明をするだけ。

試読PDFを読んで感想を投稿すると、白井ムク先生の直筆サイン色紙も当たりますので、ぜひご参加ください。

作品公式アカウントはこちら :https://x.com/harenchi_yugi新しい出会いがここに『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

重版続きの大人気シリーズ『魔女と傭兵』や、

『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など注目のライトノベルを続々刊行中！

新刊は毎月20日頃発売です。

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