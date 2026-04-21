しまむら、日本気象協会が推進する2026年度「熱中症ゼロへ」プロジェクトにオフィシャルパートナーとして協賛します

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、日本気象協会が推進する2026年度「熱中症ゼロへ」プロジェクトに、ファッションセンターしまむらがオフィシャルパートナーとして協賛することをお知らせいたします。

■2026年度「熱中症ゼロへ」プロジェクトへの協賛について

このたび、ファッションセンターしまむらは、日本気象協会が推進する2026年度「熱中症ゼロへ」プロジェクトに賛同し、オフィシャルパートナーとして協賛することが決定しました。近年、厳しさを増す夏の暑さに対し、衣類や雑貨を通じて「身に着ける熱中症対策」を提案します。快適な機能を備えたアイテムを、全国のファッションセンターしまむら店舗およびオンラインストアで展開し、誰もが健やかに過ごせる夏をサポートします。

■「熱中症ゼロへ」プロジェクト オフィシャルパートナー商品

熱中症対策におすすめのアイテムを紹介します。

●FIBER DRY

・特徴

独自の繊維構造による「吸水速乾」機能で、汗を素早く吸収・拡散します。衣服内のムレやベタつきを抑え、汗ばむ季節の不快感を軽減します。

・ラインナップ

インナー、Tシャツ、パンツ、帽子、パジャマなど

●超COOL

・特徴

当社基準の「2倍の冷たさ（*）」を誇る圧倒的な「接触冷感」機能と「吸水速乾」機能により、厳しい暑さの中でもひんやりとした涼しさを感じられます。

*…接触冷感の値が当社基準の2倍です。

・ラインナップ

インナー、レギンス、アームカバーなど

●COOL

・特徴

肌に触れた瞬間に心地よい冷たさを感じられる「接触冷感」機能を備え、長時間の着用でも快適に過ごすことができます。

・ラインナップ

Tシャツ、パンツなど

●ラクっと！快適

・特徴

高い「遮光」「遮熱」機能で直射日光を遮ることで、夏の外出時における体感温度の上昇を抑えることができます。

・ラインナップ

晴雨兼用傘

※紹介商品は、熱中症を完全に予防するものではありません。

■「熱中症ゼロへ」プロジェクトとは？

「熱中症ゼロへ」プロジェクトは、日本気象協会が推進する、熱中症にかかる方を減らし、亡くなってしまう方をゼロにすることを目指すプロジェクトです。プロジェクト発足以来、熱中症の発生に大きな影響を与える気象情報の発信を核に、熱中症に関する正しい知識と対策をより多くの方に知ってもらう活動を展開しています。

▼「熱中症ゼロへ」プロジェクト公式サイト

https://www.netsuzero.jp

■しまむら「熱中症対策」特集ページ

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/heat-measures2026/

■しまむらグループ公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shop-shimamura.com/

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）