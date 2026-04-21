「ARC Raiders」ストリーマー大会イベント『「帰せ。」in ARC Raiders～信じるは師の背中か。超えるは弟子の覚悟か。～』を4月24日（金）20:00に開催

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司）は4月24日（金）20:00、「ARC Raiders」のストリーマー大会イベント『「帰せ。」in ARC Raiders～信じるは師の背中か。超えるは弟子の覚悟か。～』を開催します。

■ 『「帰せ。」in ARC Raiders ～信じるは師の背中か。超えるは弟子の覚悟か。～」』とは？

『「帰せ。」in ARC Raiders ～信じるは師の背中か。超えるは弟子の覚悟か。～」』は、Embark Studiosが贈るマルチプレイヤーTPS脱出アドベンチャー「ARC Raiders」を舞台にした、一夜限りのスペシャル生配信イベントです。今回のテーマは「師弟の絆」。戦い方を知り尽くした「師匠」と、過酷な地上に初めて降り立つ「弟子」がペアを組み、人類の脅威である機械生命体「ARC」、そして生存を賭けて争う他のレイダーたちがうごめく戦場へと挑みます。熟練のスキルと初心者の情熱が交差する、笑いあり涙ありのドラマチックなサバイバルをお届けします。ゲーム未プレイの方でも、手に汗握る師弟の成長物語として楽しめるバラエティ豊かな内容となっています。ぜひ、その結末を目撃してください。

■ 配信スケジュールおよび配信URL

配信日時：4月24日（金）20:00 開始予定

配信URL：https://www.youtube.com/live/5thwqaO94Yo

■ イベント概要

■ 本イベントに関するお問い合わせ先

- イベント名称：「帰せ。」in ARC Raiders- ゲームタイトル：ARC Raiders- 開催日時：2026年4月24日（金）20:00- 出演者（敬称略）：SHAKAこく兄Kamitoゆきお秋雪こはくハセシンファン太夜よいちBijuらっしゃーSPYGEA蛇足【A配信】MC：OooDa解説：YamatoN【B配信】MC：岸大河- 【A配信】YouTubeチャンネル「超滅」https://www.youtube.com/channel/UCVe-b2qi-e7m01POXTCliKg「超滅」公式Xアカウントhttps://x.com/cmzgg- 【B配信】YouTubeチャンネル「成せ。」https://www.youtube.com/channel/UC7Hd9gkiJ24pgX_J5lftydA「成せ。」公式Xアカウントhttps://x.com/nase_official- ゲームダウンロードページ：https://nexon.link/bLe

ゲーム大会担当：uuum_marketing@uuum.jp

受付時間：平日10:00～19:00

UUUMマーケティングについて

YouTubeにおける年間5,000件以上のタイアップ広告で培った国内最大級の取引実績と運用能力を基盤に、InstagramやTikTokなど多様なプラットフォームへと事業を拡大。「日本No.1のインフルエンサーマーケティングカンパニー」というビジョンのもと、クリエイターと企業双方にとって価値のあるマーケティングソリューションを提供しています。

社名：UUUMマーケティング株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 司

コーポレートサイト：https://marketing.uuum.co.jp/