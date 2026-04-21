ハワイでウェディングドレス撮影＆「有名雑誌」掲載へ。「Best of HAWAIIAN wedding 2026」参加者募集開始

株式会社air works

“ウェディングドレスが似合う女性”を決めるコンテスト「Best of HAWAIIAN wedding 2026」を開催し、現在参加者の募集を行っています。

昨年、第3回目の開催では、約3,000名を超える応募が集まるなど大きな反響を呼び、その中から次世代のウェディングモデルが誕生しました。

そして今回、第4回目となる本コンテストを開催いたします。

本企画は、“ウェディングドレスが似合う女性”をテーマに、ハワイウェディングの世界観を体現する新たなモデルを選出するコンテストです。

今回もライブ配信アプリ「SHOWROOM」を通じて、全国どこからでも無料で参加できる形式となっており、気軽に幅広いエリアからのエントリーが可能です。

◼︎ 特典

受賞者は、ハワイにてウェディングドレス姿での特別な撮影に参加いただきます。

撮影は、世界的な賞を受賞しているプロカメラマンが担当し、非日常のロケーションの中で一人ひとりの魅力を最大限に引き出します。

さらに、撮影された写真は後日、有名女性ファッション誌に掲載されます。

また、撮影データは参加者ご本人にもお渡しし、ご自身の活動や記念としてご活用いただけます。

加えて、選考を通過した方には、本コンテストに協力する企業のイメージモデルとして活躍できる機会もご用意しています。

さらに、総額300万円相当の美容アイテムやアクセサリー、美容機器などの豪華特典もご用意しており、参加者の魅力をより一層引き立てます。

第3回 Best of HAWAIIAN wedding2025 受賞者5名

◼︎応募概要

年齢：16歳～35歳までの女性

9月下旬～10月上旬頃ハワイ撮影に参加できる方

※他詳細は下記公式サイトよりご確認ください

公式サイト：https://www.air-ws.com/bestofhawaiianwedding_2026_9

◼︎コンテストスケジュール

● エントリー期間

1月23日(金)～4月26日(日)

● イベント期間

2026年3月頃～7月頃を予定

撮影：9月下旬～10月上旬予定

発刊：2026年12月予定

◼︎エントリーの流れ

- 下記の公式LINEアカウントを友だち追加- 案内に沿ってエントリーフォームを送信- 一次選考通過者には、事務局よりご連絡いたします

LINE公式アカウント :https://x.gd/k3YYb

SHOWROOM株式会社

「努力がフェアに報われる世界を創る」というミッションを掲げ、ライブ動画ストリーミングプラットフォーム「SHOWROOM」を運営。様々なジャンルのパフォーマーによるライブ配信により、夢中で誰かを応援するという新しい視聴体験を創出。2025年12月末時点で累計ダウンロード数1,000万超え

◎SHOWROOM とは・・・

『仮想ライブ空間の中で、無料で誰でもライブ配信＆視聴ができるライブ配信プラットフォームです。地上波テレビの出演やファッション誌でのモデルデビューなど、常時様々なイベントが開催されており、夢を叶えたい人と、それを応援したい人が集まっています。"世にある機会格差を無くす"といった想いから始まった、新しいエンターテイメントの形を生み出していくサービスです。』

■運営

主催：Best of HAWAIIAN wedding 運営事務局（株式会社air works）

株式会社air works

エンタメ×リアル×デジタルの融合をテーマに、新しい体験と感動を提供します。

リアルな舞台やイベント、デジタルなメディアやコンテンツを通じて、

豊かな才能を持つアーティストやタレント、クリエイターたちと共に、

多様なジャンルやプラットフォームでの活動を展開し新しい価値を創造しています。

Best of HAWAIIAN wedding 2026 公式サイト

https://www.air-ws.com/bestofhawaiianwedding_2026_9

Best of HAWAIIAN wedding 公式Instagram

https://www.instagram.com/best_of_hawaiian_wedding/