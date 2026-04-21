「きまぐれオレンジ☆ロード　パイロット版　アニメ化40周年記念展」有楽町マルイにて開催！

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2026年5月23日（土）～6月7日（日）に有楽町マルイ（東京都）にて、「きまぐれオレンジ☆ロード パイロット版 アニメ化40周年記念展」を開催いたします。

まつもと泉先生による漫画「きまぐれオレンジ☆ロード」のパイロット版 アニメ化40周年を記念した展覧会を開催いたします。

イベント『ジャンプ・スペシャルアニメ・大行進』用の作品として1985年に初めてアニメ化されたパイロット版の紹介展示をはじめ、アニメのキャラクターデザインを担当した高田明美先生によるカラー原画やラフ画の展示に加え、新作イラストを本会場にて初展示！また、新作イラストや当時のアニメ設定資料、懐かしいイラストを使用した新商品を販売いたします。

高田明美先生ご本人によるサイン会も開催。ファンにとって特別なひとときをお楽しみいただけます。

あのときめきと青春が、再びよみがえる--ぜひ会場で、その世界観をご体感ください。

開催概要

イベント名称： きまぐれオレンジ☆ロード パイロット版 アニメ化40周年記念展



開催場所： 有楽町マルイ 8階 イベントスペース SPACE5（東京都）

開催期間： 2026年5月23日（土）～6月7日（日）

営業時間： 11:00～19:00（最終入場18:30まで）

入場料 ： 税込1,500円 ※未就学児は入場無料 ※入場特典付

イベントの詳細や新商品の発売情報につきましては、EDITION88のイベントページでお知らせいたします。

EDITION88のイベントページ： https://edition-88.com/pages/orangeroad-exhibit2026

有楽町マルイ ホームページ： https://www.0101.co.jp/086/

展示内容

横浜会場の展示に加え、新たに新作イラスト2点を展示！

1985年のイベント「ジャンプ・スペシャル・アニメ大行進」で上映され、アニメ化の原点ともなったパイロット版VHSに収録のオープニング・エンディング映像に加え、まつもと泉先生の貴重なPV映像を会場にて上映。

また、キャラクターデザインをされた高田明美先生による当時描かれたイラストの原画作品約60点に加え、本展では特別展示として新作イラスト2点を初公開！

40年前から現在に至るまで色あせることのない「きまぐれオレンジ☆ロード」の作品の魅力をお楽しみいただける内容となっております。

▼新作イラスト

高田明美先生サイン会

会場で税込5,000円以上お買い上げの方対象に、高田明美先生のサイン会にご招待！

日時：2026年6月6日（土）14:00～17:00

サイン対象：特製色紙

人数：先着100名

詳細につきましては、EDITION88イベントページにてお知らせいたします。

入場特典＆お買い上げ特典

本会場用の絵柄のポストカードをご用意いたしました！

【入場特典】

ポストカード（全3種類 / ランダム1枚）

【お買い上げ抽選会】

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げのお客さまは、1会計につき１回抽選会にご参加いただけます。

お会計時にエポスカードでご精算、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、抽選会にプラス1回ご参加いただけます。

A賞 高田明美先生先生サイン入り イベントキービジュアルポスター

B賞 ポストカード(全3種) コンプリートセット

C賞 ポストカード(全3種) ランダム１枚

新商品情報１. 88グラフ（高田明美先生直筆サイン入り版画）

会場及びEDITION88オンラインストアにて同時販売！

【高田明美先生による新作キービジュアルイラストの88グラフ（版画）】

本展にて初公開となる描き下ろし新作イラストを使用した88グラフ（版画）を、数量限定で販売いたします。

原画と同寸サイズで、その美しさを忠実に再現した本作は、パール加工を施した特別仕様。世界限定8枚・お客様のお名前入りのプレミアムなスペシャル版をご用意しています。

さらに、スペシャル版と同サイズで仕様を変えたデラックス版、そしてご自宅でも飾りやすいサイズに仕上げた通常版の全3種をラインナップ。用途やお好みに合わせてお選びいただけます。

■高田明美先生からのコメント

３つの心が絡まり揺れる物語ですが、その中心にはまどかの想い…。うつむいているのは、君には似合わないよ。

制服・全身姿で、ローファーを描いたのは初めてです。

１.高田明美直筆サイン入り88グラフ（パイロット版アニメ化40周年in有楽町 スペシャル版）（1種類）

税込220,000円 （オンラインストア限定）

エディション数：8 額サイズ：745×563×22mm（額外寸）

作品表面パール加工 / プレート付き



40周年を記念したスペシャルエディションは、世界限定8点のみの希少なコレクターズアイテムです。上品なパールホワイトのマットに、ゴールドプレートをあしらった特製額装を採用し、作品の魅力をより一層引き立てる仕上がりとなっています。

額裏には、高田明美先生による直筆サインに加え、お客様のお名前、そして鮎川まどかの目元を描いたラフスケッチを一点ごとにお入れします。

まさに世界に一つだけの特別な一枚です。

また、熟練の工房職人が一枚一枚丁寧にパール顔料を吹き付けており、角度によって繊細な光沢が浮かび上がる、華やかで奥行きのある表現をお楽しみいただけます。

記念すべき40周年にふさわしい、特別仕様のアート作品をぜひご堪能ください。

２.高田明美直筆サイン入り88グラフ（パイロット版アニメ化40周年in有楽町 デラックス版）（1種類）

税込88,000円

価格： エディション数：100

額サイズ：745×563×22mm（額外寸）

３.高田明美直筆サイン入り88グラフ（パイロット版アニメ化40周年in有楽町 通常版）

税込39,600円

エディション数：100

額サイズ：527×412×22mm（額外寸）

＜左下＞高田明美直筆サイン入り88グラフ（通常版）

税込39,600円 エディション数：300 額サイズ：527×412×22mm（額外寸）

＜右下＞高田明美直筆サイン入り88グラフ（ミニ）

税込18,700円 エディション数：300 額サイズ：273×221×22mm（額外寸）

88グラフ（エイティーエイトグラフ）とは

EDITION88が独自に開発した混合版画技法を活用したアートの表現方法です。

88グラフは版画用紙のみならず、金属、木材、アクリル、陶器、ガラスなど、幅広いものに対応可能で、複数の表現技法を組み合せることで、独自性の高い表現を追求しています。主な技法としては、ジクレ、シルクスクリーン、UVプリント、箔押し、エンボス等が活用されるほか、EDITION88の職人によるハンドペインティングやハンドスプレイも含まれます。

※現在監修中の為仕様が変更になる可能性がございます。

新商品情報２. グッズ

●複製設定画セット 税込4,400円

アニメの設定資料の複製画セットが新登場！当時の原稿袋をイメージした封筒に、設定画が4枚入ったコレクションアイテムです。

１.普段着セット

２.制服セット

３.コスチュームセット

●アクリルキーホルダー 全12種（11種類＋シークレット1種類）

1個：税込1,100円

12個 コンプリートセット：税込13,200円

アニメの設定資料・ラフ画のアクリルキーホルダー。

●アートタイル 各 税込1,200円

●アクリルスタンド 各 税込1,870円

●アート付きクリアファイル 税込1,100円

※現在監修中の為、価格や仕様が変更になる可能性がございます。

商品の詳細は後日EDITION88のイベントページにて公開予定です。

EDITION88イベントページ：https://edition-88.com/pages/orangeroad-exhibit2026

EDITION88 X（Twitter）https://X.com/TheEdition88

展示会開催記念 SNSキャンペーン

Ｘ(旧Twitter)と Instagramで展示会開催を記念して、イベントご招待券を合計4名様にプレゼントいたします。

【参加方法】

●X(旧Twitter)

１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。

２.対象キャンペーン投稿をリポスト。

対象キャンペーン投稿：https://x.com/TheEdition88/status/2046499565394878657?s=20

X対象キャンペーン投稿 :https://x.com/TheEdition88/status/2046499565394878657?s=20

●Instagram

１. ＠theedition88をフォロー

２. 対象キャンペーン投稿をいいね

対象キャンペーン投稿：https://www.instagram.com/p/DXYtxUHkSUI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DXYtxUHkSUI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

Instagram対象キャンペーン投稿 :https://www.instagram.com/p/DXYtxUHkSUI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。

その他の規定や詳細につきましては、EDITION88のイベントページにてご確認ください。

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

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