建設業に特化した登録支援機関・ヒューマンキャピタル株式会社、特定技能人材の受入れを就労開始まで無料支援

ヒューマンキャピタル株式会社

ヒューマンキャピタル株式会社は、建設業に特化した登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ支援を行っています。

このたび当社では、建設業企業が特定技能人材の受入れをより進めやすくするため、就労開始まで無料で支援する体制を整えました。

今回の無料支援は、単に「安いサービス」を打ち出すためのものではありません。

建設業の中小企業の中には、特定技能制度に関心があっても、

・【何から始めればよいか分からない】

・【手続きが多くて、最後まで進められるか不安】

・【最初に費用がかかるのに、途中で止まってしまったら困る

と感じ、導入に踏み切れない企業が少なくありません。

当社は、こうした不安を減らし、初めて外国人雇用に取り組む企業でも、実際に就労開始まで進めやすい状態をつくることを重視しています。

そのため、価値が生まれる前に企業へ大きな負担を求めるのではなく、就労開始まで無料で支援し、受入れの第一歩を踏み出しやすくしています。

また当社は、これから初めて外国人雇用を始めたい企業だけでなく、すでに技能実習生を受け入れており、特定技能への移行を検討している企業にも対応しています。

建設業では、今いる人材をそのまま特定技能へ移行できる可能性がある一方で、制度の違いや必要な手続きが分かりにくく、うまく進められないケースも少なくありません。

当社では、こうした移行相談についても、状況整理から必要な準備、在留資格関連手続き、就労開始までの流れを支援しています。

さらに当社は、人材提案から配属後支援まで、一気通貫で対応しています。

受入れにあたっては、相談、人材提案、申請準備、配属準備、就労開始後の支援まで、複数の工程が発生します。

この流れが分断されると、途中で認識のズレや手続き漏れが起こりやすくなります。

当社では、建設業分野に特化し、受入れに必要な流れをまとめて支援することで、企業側の負担を減らし、最後まで進めやすい体制を整えています。

これまで当社は、建設業に特化した支援実績をもとに、累計300名超、50社超の支援に携わってきました。

建設業特有の受入れ実務や、技能実習から特定技能への移行相談、配属後の支援まで、さまざまなケースに対応してきた実績があります。

初めて受け入れる企業にも、すでに外国人材を雇用している企業にも、それぞれの状況に応じて必要な支援を組み立て、最後まで伴走できることが当社の強みです。

ヒューマンキャピタル株式会社は、今後も建設業における特定技能外国人の受入れを、より進めやすく、より分かりやすくするための支援体制を整えてまいります。