声優・白井悠介さんが来校！5月17日（日）にアフレコ体験イベントを開催

学校法人吉田学園

「白井悠介さんとアフレコ体験」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.amgakuin.co.jp/events/64884?nsdqr=976&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1(https://www.amgakuin.co.jp/events/64884?nsdqr=976&nsdsc=f344wn5&openExternalBrowser=1)

第一線で活躍する声優・白井悠介さんがゲスト

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」飴村乱数をはじめ、「アイドリッシュセブン」二階堂大和、「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」蛇来弥勒など、アニメ・ゲーム作品を中心に幅広く活躍する声優・白井悠介さんと一緒にアフレコ体験ができるオープンキャンパスを開催します。

（※「ヒプノシスマイク」のアフレコ体験ではありません）

初心者でも参加しやすいアフレコ体験

(C) King Record Co., Ltd.

本イベントは、実際の収録現場さながらの台本や機材を使い、声優の仕事や表現のポイントに触れられる体験を提供します。

在校生や担任がサポートに入るため、演技やアフレコが初めての方でも安心してご参加いただける内容です。

声を使った仕事に興味がある方や、将来声優を目指している方に向け、現場や学校の雰囲気を知る機会として実施されます。

学校説明・個別相談も同時開催

当日はアフレコ体験に加え、声優学科のカリキュラム説明や、在校生との交流、個別入学相談もおこないます。

声優という職業への理解を深めるとともに、進路選択の参考としてご参加いただける機会です。

【ゲストプロフィール】

白井悠介さん（EARLY WING所属／2011年卒業）

〈主な出演作品〉

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」飴村乱数、「アイドリッシュセブン」二階堂大和、「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」蛇来弥勒、「誰ソ彼ホテル」大外聖生、「Duel Masters LOST ～月下の死神～」葉山メグル

【開催日時・場所】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/736_1_0c2c3f192dd8a33b60df75f8725b5d77.jpg?v=202604220951 ]

※開催日時や場所は予定です。最新情報は公式HPにてご確認ください

※ご入学を検討されている方のためのオープンキャンパスです。お申し込みが多い場合、ご入学を希望されない方のご来場をお断りする場合がありますので予めご了承ください

AMGの声優学科

在学中からプロの現場を経験し芸歴を増やすことで、夢に向かって大きくリード。卒業生には、ベテランから若手まで業界の第一線で活躍する声優が数多くいます。現役プロ声優による技術を磨くレッスンはもちろん、クラス担任による豊かな人間性・社会性を磨くマネジメントも充実。学生一人ひとりに寄り添ったきめ細やかなサポート体制を整えています。養成所合格を含まない、プロダクションへの直接所属率は92％(2025年度実績)。卒業後すぐにチャンスを掴める声優を育てます。



▼学科紹介ページ

https://www.amgakuin.co.jp/course/voice/

▼体験説明会一覧

https://www.amgakuin.co.jp/opencampus?department=part-voice

【デジタル・郵送が選べる】2027年度入学生向けパンフレットのお申し込みはこちら

https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23(https://www.school-go.info/dcpfmi/amgakuin/form.php?fno=575&fsno=1&nnso=23)

【88万円免除＋プロ現場へ出演】特待生チャレンジ制度エントリー受付中

https://www.amgakuin.co.jp/archives/65090

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。

邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

学院概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/736_2_fa78a3d8d08c8cf1c4e92ffdc8782e39.jpg?v=202604220951 ]