【菊川駅徒歩1分】2026年5月1日にピラティススタジオ『 TRALIA PILATES』菊川店をオープン！

TRALIA

2026年5月1日、ピラティスTRALIAが東京都墨田区菊川にオープン。（所在地：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M's菊川駅前BLDG 3階）ピラティス業態での初出店となる。

ピラティスTRALIA（トラリア）について

「TRALIA」は、これまで、パーソナルジムとして多くのお客様のボディメイクとダイエットを成功に導いてまいりました。その中で見えてきたのは、女性が本当に求めているのは「単に体重を落とすこと」や「筋肉を大きくすること」ではなく、「しなやかで美しい姿勢」と「引き締まった女性らしいボディライン」の両立であるという事実です。そこで私たちは、グループ初となる「マシンピラティス」に特化した新業態を立ち上げました。

一般的なピラティススタジオは「姿勢を整える」「インナーマッスルを鍛える」ことに特化していますが、TRALIAのピラティスは一味違います。

パーソナルジムとして培ってきた「脂肪を落とす」「ボディラインを変える」ダイエットの知見を、ピラティスというメソッドに融合させました。「姿勢から変わる、本質的な美と健康」をテーマに、洗練された完全個室空間で、有資格の専属インストラクターによるマンツーマン指導を業界屈指の低価格で提供します。

ピラティスTRALIAでのレッスンの様子

オープン記念キャンペーンとして【先着10名／入会金無料／体験0円 】などの特典も実施中。

ピラティスTRALIAでは、お身体の悩みや姿勢のクセに対して丁寧にお伺いさせて頂き、再現性が高く・質の高いサポートを提供する為、業界で一般的な60分のカウンセリング・体験レッスンとは一線を画し、90分の姿勢分析＆体験セッションを提供しています。理想とする未来や改善したい不調に向かって、必要なアプローチやマシンの使い方を細かく擦り合わせいたします。

◆オープン記念キャンペーン

期間：【2026年5月1日～5月31日】

内容：体験トレーニング 通常4,980円(税込)→0円／入会金 通常33,000円(税込)→0円

対象：先着【10名】様限定

出店背景｜なぜパーソナルジムからピラティスへ展開するのか

TRALIAは一時的な運動だけでなく「生活に根づく身体の使い方」を重視し、一気通貫で伴走するブランドです。パーソナルジムの運営を通じて、完全個室・担当専任・継続型カリキュラムが、特に多忙な30～40代女性の“継続率と満足度”を高めることを確信しました。

一方で、ウエイトトレーニングによる「外側からのアプローチ」だけでは解決しきれない、肩こりや腰痛、反り腰といった「骨格・姿勢の歪み」に悩む女性が非常に多いことも痛感しました。そこで、身体の「内側からのアプローチ」に特化したマシンピラティススタジオを開設。パーソナルジムで培った「結果を出すためのマンツーマン指導のノウハウ」を活かし、女性が求める「ムキムキにならず、しなやかな筋肉がつく」理想のボディメイクを実現します。

（TRALIA 代表 鴨川 舜）

◆代表コメント

「整える」と「痩せる」を両立し、自由自在な体づくりを

パーソナルジムの運営を通じて、筋肉をつけることと同じくらい「正しい身体の使い方」を身につけることが、女性の自己効力感と日常の幸福度を高めると実感しました。

一般的なピラティスは「身体を整える」ことが主目的ですが、TRALIAにはパーソナルジムとしての確かなダイエット実績があります。だからこそ、ピラティスというツールを使いながらもしっかりと脂肪を燃焼させ、お客様が望む「自由自在な体づくり」をサポートできるのが私たちの最大の強みです。

新業態となる菊川店は、より駅近・よりストレスフリーな導線で、忙しい女性ほど無理なく続けられる環境を用意しています。

インストラクターチームの強み

「整える」も「痩せる」もわかる専門性：一般的なピラティスインストラクターとは異なり、TRALIAのインストラクターは「姿勢改善」の知識だけでなく、パーソナルジム由来の「ダイエット・ボディメイク」のメソッドも共有しています。そのため、「姿勢を良くしたい」というニーズから「しっかり脂肪を落として引き締めたい」というニーズまで、お客様の目標に合わせて自由自在にアプローチを変えることができます。

基準化された指導品質：相対評価ではなく、絶対評価軸に基づく社内研修・ケースレビューを実施。キャフォーマーをはじめとする専用マシンを個々の身体に合わせて最適に調整し、効率的な脂肪燃焼と姿勢改善を同時に叶えます。

ホスピタリティ：無理な勧誘なし、生活に合わせた現実的提案。品質担保のためインストラクター1名につき35名までの限定サポート。

新店舗情報

ピラティスTRALIA（トラリア）菊川店

店名：ピラティスTRALIA（トラリア）菊川店

住所：〒130-0024 東京都墨田区菊川３丁目８－５ M’s菊川駅前BLDG 3階

営業時間：【平日：7:00～0:00／土日祝：7:00～0:00】

電話：03-6206-2664

アクセス：菊川駅から徒歩1分

定休日：【なし／不定休】

予約：完全予約制（Web/LINE/電話）

体験予約URL：https://tralia-gym.com/access/pilates-kikukawa/



料金プラン（全て税込）

◆姿勢改善・基礎コース（1回40分）

2ヶ月8回 32,000円/月 来店目安：週1回

2ヶ月16回 57,600円/月 来店目安：週2回

2ヶ月24回 70,000円/月 来店目安：週3回

◆ボディメイク・応用コース（1回60分）

2ヶ月8回 48,400円/月 来店目安：週1回

2ヶ月16回 88,000円/月 来店目安：週2回

2ヶ月24回 115,200円/月 来店目安：週3回

◆マンスリープラン（1回40分）

月2回 16,280円/月 来店目安：隔週

月4回 28,800円/月 来店目安：週1回

月6回 48,200円/月 来店目安：週2回

◆マンスリープラン（1回60分）

月2回 24,000円/月 来店目安：隔週

月4回 38,400円/月 来店目安：週1回

月6回 62,400円/月 来店目安：週2回

◆お支払い方法

銀行振込・クレジットカード・PayPay

【事業主概要】

TRALIA（トラリア）

代表：鴨川 舜

TEL : 03-4500-0975

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１２－８ 栗原ビル 3階

公式HP：https://tralia-gym.com/