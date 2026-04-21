【日本初】中高生留学部門でアジアNo.1エージェントに！ディーサイド留学情報センター世界最高峰の留学アワード「ST Secondary School Awards 2026」にて日本勢初の大賞を受賞！

株式会社アットワールド

ディーサイド留学情報センターを運営する株式会社アットワールド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上田顕）は、教育分野の国際的専門メディアStudyTravel社（英）が主催する国際アワード「ST Secondary School Awards 2026」のアジアエージェント部門（Asian Agency）において、見事「大賞（Winner）」を受賞いたしました。

中高生留学部門において日本のエージェントが大賞を受賞するのは、本アワード史上初めての快挙となります。日頃より弊社を信頼し、大切なお子様を託してくださる保護者の皆様、国内外の教育関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

■ 本アワードが設立された「世界的な背景」

近年、グローバル化の進展に伴い、若いうちから海外の現地校で学ぶ「中高生留学（セカンダリー留学）」の市場が世界的に急成長しています。

しかし、未成年が親元を離れて数年間海外で学ぶセカンダリー留学は、一般的な語学学校への留学とは次元が異なり、現地の保護者代行（ガーディアン）との連携、学業進捗の管理、思春期のメンタルケアなど、非常に高度な専門知識と重い責任が求められます。

こうした背景から、従来の語学学校などを対象とした総合アワード（ST Star Awards）から独立する形で、中高生留学のサポートに特化した機関（学校、エージェント、ガーディアンシップ機関など）の卓越した貢献を正当に評価するため、2021年に本アワード「ST Secondary School Awards」が新設されました。

Study Travel Awards公式ニュースリリースはこちらです。(https://studytravel.network/magazine/news/0/32069/winners-of-study-travel-secondary-school-awards-2026-announced)

■ 日本勢が超えられなかった「高い壁」を突破

2026 ST Awards 世界各部門の受賞者

本アワードは、イギリスのStudyTravel社が主催し、海外では「留学業界のアカデミー賞」とも称される最も権威ある賞です。これまで日本で広く知られてこなかった理由は、日本のエージェントが頂点に立てないほど、高い世界基準が求められる厳しい賞だったからです。

■ 中高生・保護者・教育関係者に知っていただきたい「2つの凄さ」

■ 代表取締役社長 上田 顕からのメッセージ

- ノミネートと大賞の決定的な違いファイナリストとして「ノミネート」されること自体が大変な名誉ですが、そこからさらにトップ1社のみが選出される「大賞（Winner）」の壁は極めて高く、評価の次元が全く異なります。- アジア勢の勢力図を塗り替える快挙2021年の創設以降、アジア部門の大賞は教育熱が非常に高いタイや香港の強力なエージェントが独占してきました。弊社は2025年、2026年と日本企業として唯一2年連続ファイナリストにノミネートされ、本年度、ついにアジア各国の強豪を抑え、日本初となる「大賞」の頂点に立ちました。約500名の学校関係者やエージェントが参加- 広告費で買えない「現場のプロ」からの直接投票この賞は、広告費やスポンサー費用で決まるものではありません。世界各国のボーディングスクール（寮制学校）や現地の公立・私立校の教職員が、「サポートの質」と「信頼性」を基準に直接投票を行い、厳格な審査を経て決定されます。海外の教育現場が認めた「最も安心して生徒を任せられるパートナー」の証です。- 世界の巨大教育グループと肩を並べる「アジア単独」の受賞授賞式では、北米、ヨーロッパ、オセアニアなどの各地域のトップ校や、巨大なグローバル教育グループが名を連ねる中、アジアの代表として弊社の名前が刻まれました。弊社スタッフ(左が難波、中央が代表の上田、右が八重樫)

「日本は今、昨今の円安やインフレの影響もあり、海外へ飛び出すには決して追い風とは言えない状況にあります。しかし、そんな時代だからこそ、私たちは一人でも多くの『挑戦したい』と願う若者をサポートしたいと強く願っています。

今回、私たちが世界で表彰されたことは、まだまだ世界が日本からの生徒を心から歓迎しており、彼らの挑戦を楽しみにしてくれているという何よりの証拠でもあります。世界は皆さんが思っている以上に、日本の子供たちを待っています。アジアNo.1のエージェントとして、その想いに応える架け橋であり続けることをお約束します。」

■ 大切なお子様を預かる「伴走型サポート」

弊社は1999年の創業以来、単なる「手続き代行」ではない、生徒一人ひとりに寄り添う「伴走パートナー」としての支援にこだわってまいりました。

【会社概要】

- 一貫した支援体制 出願から渡航準備、現地生活のフォロー、帰国後の進路相談までをトータルサポート。- 強固な海外ネットワーク 世界32カ国1,000校以上の教育機関と直接提携。長年にわたる強い信頼関係を築いています。- 段階的な挑戦の提案 本格的な長期留学「高校留学ワールド」と、短期からのステップアップ「ジブン流学」を展開。お子様の成長に合わせた海外挑戦を支援します。社名である「D-Side」には、Dream（夢）の「D」とDecide（決断）の「D」が込められています。世界最高峰の評価に恥じぬよう、今後も日本の若者たちの「決断」と「夢の実現」を、世界基準のサポートで全力で応援してまいります。

名称： ディーサイド留学情報センター（株式会社アットワールド）

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-2-1 京王新宿321ビル 7F

代表者： 代表取締役社長 上田 顕

URL： https://d-sidejp.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当： 広報担当

TEL： 050-3644-0996

MAIL： info5@d-sidejp.com