【ザプロの日SALE 開催中】トップ選手の食事管理の裏側を初公開！田口純平選手の継続する朝食にフォーカス。

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は、公式スポンサー契約を結んでいる田口純平選手の継続している食事管理として朝食にフォーカスし、その考え方やお気に入りのフレーバーについて伺いました。また、ザプロの商品がお得に購入できる【ザプロの日】セールについてもご紹介します。

“継続する強さ”とは

田口純平選手が競技生活の中で最も大切にしているのは、「特別なことをする強さ」ではなく、同じことを当たり前に続ける強さです。

ボディメイクやパフォーマンス向上は、短期間で劇的な変化が現れるものではありません。体重や見た目にすぐ結果が出ない時期も多く、その過程でどれだけ日々の行動を積み重ねられるかが、最終的な差につながると田口純平選手は考えています。

だからこそ、トレーニングや食事、生活リズムにおいても「続けられる形」を重視。一度きりの努力ではなく、毎日積み重ねることで自分の身体と向き合い、変化を受け止め、調整していくことが重要だと語ります。

田口純平選手にとって“継続”とは、我慢や根性論ではなく、結果を出し続けるための最も現実的で、最も強い選択なのです。

田口純平選手の考える「朝食の役割」

田口純平選手にとって朝食は、単なる栄養補給の時間ではなく、自分の身体と向き合うための“基準”となる習慣です。

炭水化物・たんぱく質・脂質のバランスを意識することはもちろん、ブルーベリーやシナモンといった食材も取り入れ、トレーニングによるストレスや疲労の軽減、午前中の集中力やエネルギーの持続、パフォーマンス向上につながる内容を日々選択しています。

毎日ほぼ同じ朝食を継続する最大の理由は、身体の変化を正確に捉え、管理しやすくするため。

食事内容を固定することで、コンディションの良し悪しや張り、むくみといった変化の要因を分析しやすくなり、日々の調整に活かすことができます。

ボディメイクや競技力の向上は、すぐに結果が表れるものではありません。だからこそ田口選手は、派手な変化を求めるのではなく、日々の積み重ねを信じ、継続することそのものを強さと捉えています。

朝食は、結果を出し続けるためのスタート地点であり、大切なルーティンなのです。

ルーティン化された“リアルな朝食内容”

田口純平選手の朝食は、特別な日だけのメニューではなく、ほぼ毎日変わらないルーティンとして続けられています。

プロテインのフレーバーを気分や目的に合わせて変えたり、オフシーズン・オンシーズン・大会前といったコンディションに応じてオートミールの量を微調整することはあるものの、基本となる構成は常に同じ。

身体の反応を正確に把握し、コンディション管理をしやすくするため、あえて内容を固定し、「続けること」を前提にした朝食を日々積み重ねています。

朝食の内容

〈朝食の内容〉

・全卵：2個 ※減量時はカット

・卵白：8個

・プロテイン：20g

・オートミール：50-120g

・ブルーベリー：50-60g

・シナモン：小さじ1/2

朝食以外の日々の食事で意識していること

日々の朝食（実際の写真）日々の朝食（実際の写真）日々の朝食（実際の写真）

田口純平選手は朝食だけでなく、日々の食事全体を通しても「継続できる身体づくり」を重視しています。

たんぱく質や野菜は、特定の食材に偏らず、さまざまな食材からバランスよく摂取。栄養の幅を持たせることで、コンディションの安定につなげています。

また、食事の間隔はおよそ3時間おきを目安に設定し、エネルギー不足や血糖値の急激な変動を防ぐことを意識。塩分量にも配慮しながら、日々の体調管理とパフォーマンス維持を図っています。

大会前のコンディションを整える食事術

田口純平選手は、コンテストが近づくにつれて食事内容を大きく変えるのではなく、日々のルーティンを軸にしながら、身体の反応を見て微調整することを大切にしています。

身体の張りやコンディションに応じて、炭水化物や塩分の量を増減。すべてを一気に変えるのではなく、細かな調整を重ねることで、安定した状態を維持します。

大会直前には、たんぱく質の摂取量を普段よりやや抑えつつ、吸収率の高い炭水化物であるバナナやはちみつ、脂質としてアーモンドバターなども取り入れ、エネルギー供給とコンディションの最適化を図ります。

大会当日は、水分量やお腹の張り具合を細かく確認しながら、ライスケーキやはちみつなど、消化やコンディションへの影響を考慮した食材を選択。

こうした調整の積み重ねもまた、田口純平選手が大切にしている「継続的な身体管理」の一部なのです。

継続を支える存在“THE PROTEIN” 田口純平選手お気に入りフレーバー紹介

THE PROTEIN（通称：ザプロ）は、そんな田口純平選手と2023年1月よりスポンサー契約を結び、プロテインおよびEAA、サプリメントなどの提供や、田口純平選手が完全監修する"PERFECTシリーズ”の製造・販売を行なってきました。ホエイプロテインだけでも30種類を超えるフレーバー展開をしているザプロの中で、特にオートミールに合う田口純平選手お気に入りのフレーバーをご紹介します。

■モンブラン風味モンブラン風味

マロンフレーバーパウダーをふんだんに使用し、栗の香ばしさが広がり、コクのある甘味を存分に味わえるフレーバーです。モンブランをイメージした、デザート感覚で楽しめる一杯！

商品名：THE PROTEIN モンブラン風味

内容量：1kg

販売価格：4,380円（税込）

販売店舗：https://the-protein.com/products/the-protein-1kg?variant=47415854924012&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theproday2604_prtimes(https://the-protein.com/products/the-protein-1kg?variant=47415854924012&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theproday2604_prtimes)

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー119kcal、たんぱく質21.1g、脂質1.9g、食塩相当量0.2g、炭水化物4.7g（糖質4.7g、食物繊維0.0g）、V.A 322μg、V.C 50mg、V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、ナイアシン 8.5mg、葉酸 105μg、パントテン酸 2.5mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、甘味料（アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム）、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)

■カヌレ風味カヌレ風味

カスタードフレーバーパウダーを使用して濃厚なプリンのような風味と、粉末ラム酒を使用し芳醇なラム酒の香りを再現しました。カラメルフレーバーパウダーも使用することでカラメルソースを焦がして焼き上げたような香ばしさも感じられる大人なフレーバーです。

商品名：THE PROTEIN カヌレ風味

内容量：1kg

販売価格：4,380円（税込）

販売店舗：https://the-protein.com/products/the-pr-mugcake?variant=47415850565868&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theproday2604_prtimes(https://the-protein.com/products/the-pr-mugcake?variant=47415850565868&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theproday2604_prtimes)

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー119kcal、たんぱく質21.1g、脂質1.9g、食塩相当量0.2g、炭水化物4.7g（糖質4.7g、食物繊維0.0g）、V.A 322μg、V.C 50mg、V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、ナイアシン 8.5mg、葉酸 105μg、パントテン酸 2.5mg

【原材料名】ホエイたんぱく濃縮物(アメリカ製造)、デキストリン、粉末酒、ローストシュガーパウダー、食塩、乳等を主要原料とする食品/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D3、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)

■PERFECT PROTEINココア風味PERFECT PROTEIN ココア風味

ココアパウダーを惜しみなく配合し、しっかりとカカオ感を感じられるようにしたため、甘すぎないスッキリとした味わい。また、原料の生臭さをマスキングして飲みやすいように仕上げた、田口純平選手完全監修"PERFECTシリーズ”を代表するフレーバー。

商品名：PERFECT PROTEIN ココア風味

内容量：1kg

販売価格：6,980円(税込)

販売店舗：https://the-protein.com/products/ta-the-pri-pfc-1-3?variant=47415851352300&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theproday2604_prtimes(https://the-protein.com/products/ta-the-pri-pfc-1-3?variant=47415851352300&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theproday2604_prtimes)

【栄養成分表示】(1食30gあたり)エネルギー119kcal、たんぱく質21.1g、脂質1.9g、食塩相当量0.2g、炭水化物4.7g（糖質4.7g、食物繊維0.0g）、V.A 322μg、V.C 50mg、V.D 1.3μg、V.E 5.1mg、V.B1 0.6mg、V.B2 0.6mg、V.B6 0.7mg、V.B12 1.2μg、ナイアシン 8.5mg、葉酸 105μg、パントテン酸 2.5mg

【原材料名】濃縮ホエイたんぱく(アメリカ製造)、ココアパウダー、乳等を主要原料とする食品、酵母エキス/香料、乳化剤、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D3、V.B12、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)

〈IFBB PROメンズフィジーク 田口純平選手〉

氏名：田口純平（たぐち じゅんぺい）

生年月日：1993年5月7日

出身地：東京都

田口選手は東京都出身のフィジーク選手。日本でも数少ないIFBBプロの一員。2014年より国内のボディメイクコンテストへ出場、数々の大会で優勝後、2018年OLYMPIA AMATEUR LAS VEGASで優勝し、メンズフィジーク日本初のプロカードを獲得。その後、2025年TOKYO PRO SUPER SHOWで優勝し、Joe Weider's OLYMPIA Fitness and Performance Weekendへ出場。

ザプロは、2023年1月よりスポンサー契約を締結しています。田口選手のスポンサー活動を通じ、よりプロアスリート・トレーニーのニーズに寄り添った商品の共同開発を行い、コンテンツを通じた支援を行ってきました。

「ザプロの日」セール開催中

IFBB PROメンズフィジーク 田口純平選手

ザプロでは、全商品が10%OFFで購入できる【ザプロの日】セールを、2026年4月20日（月）～4月23日（木）まで開催しています。

さらに、ザプロ公式LINEでは、期間中にご参加いただける限定抽選会も実施中。

よりお得にTHE PROTEINをお楽しみいただける機会となっています。

期間：2026年4月20日(月)12:00～4月23日(木)18:00

開催場所：ザプロ公式サイト(https://the-protein.com/collections/all?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=theproday2604_prtimes)

対象：全商品

割引率：10%OFF

ザプロ公式LINE：@213gyxcm(https://page.line.me/213gyxcm)

【プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは】

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp / a.masuda@kinpica.jp