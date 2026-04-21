【名古屋】170名の小学生が参加した英語で学ぶ自然探究遠足ー子どもの質問力・探究心・チームワークが広がる教育実践

株式会社アライブ

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営する子ども英会話教室のアライブイングリッシュスクールは、2026年3月に実施したスプリングスクール（3月25日～28日）の一環として、3月27日に170名の子どもたちが参加する自然探究遠足を実施いたしました。

当日は貸切バスを利用したため参加人数には定員があり、3日目の遠足には170名（定員）が参加しました。本遠足では、岐阜県可児市のぎふワールド・ローズガーデンを訪れ、春の花々や自然環境を観察しながら、英語で考え、対話し、発見する探究活動を行いました。本プログラムは、英語を”学ぶ対象”ではなく、”自然を探究するためのツール”として活用し、質問力・探究心・非認知能力・科学的思考（STEM）を育むことを目的としています。

170名の遠足で見えた教育的発見

本イベントを企画した事業長の宮崎文は、今回の遠足について次のように語っています。

「特に印象的だったのは、自然の中では子どもたちから問いが次々に生まれることでした。子どもたちは、クラスメイトや外国人講師との対話をとても楽しんでいました。『どうしてこの花は青いの？』『どうして鳥はここに来るの？』といった本質的な問いが英語を使って自然に生まれたことです。また、当日初めて会った子ども同士が『一緒にあそぼ！』と声をかけ合って自然の中で関係性を築きながら、チームワークが高まる姿も見られました。」宮崎は、「屋外のプログラムでは、英語がコミュニケーションツールとして自然に機能することを実感した」と振り返ります。

教育的成果ー前日の学びが実体験につながり、実体験が次の学びへのモチベーションを生む

前日に教室で学んだ知識を活かし、遠足でそれを実際に確かめる。そして、その実体験が翌日の学びへの意欲につながる。そんな子どもたちの姿を再認識しました。今回特に印象的だったのは、この「学びの循環」が、子どもたちのモチベーションを高めていたことです。通常、4日間の集中プログラムでは最終日に疲れが見え始めることもありますが、今回は、前日の遠足体験が子どもたちの意欲をむしろ高める結果となりました。植物観察や自然体験を実際に思い出しながら、4日目のアクティビティへのモチベーションが大変高く維持されていたのです。特に、チームアクティビティでは明らかな変化が見られ、作品を完成させ、その発表活動（プレゼンテーション）に向けたチームワーク力や対話がより活発になっていました。今回の遠足は、単なる体験活動にとどまらず、次の学びへの意欲と協働を生み出す教育的な循環が見られたことも大きな成果の一つです。

教育的工夫ー子どもは子どもから学ぶ

アライブでは、「子どもは子どもから学ぶ」ことを教育環境づくりの重要な視点としています。実際に、屋外では子ども同士が自然に関係を築き、英語での会話が生まれ、それが新たな問いや発見につながる場面が数多く見られました。仲間との関わりそのものが、探究を広げる学びの土台になっています。

遠足概要

実施場所：ぎふワールド・ローズガーデン（岐阜県可児市瀬田1584-1）

テーマ：FIND THE MAGIC OF SPRING ～春のまほうを探そう！～

開催日：2026年3月27日（スプリングスクール3日目）

遠足参加者数：170名（定員・キャンセル待ちあり） ※イベント自体への参加 約250名

実施形態：年齢別・英語経験別グループ編成 各グループ定員10名まで 外国人講師1名・アシスタント1名による少人数制

今後の展望

探究心を育むプログラムの中で、「いきもの」の学びは4月末の藤前干潟における渡り鳥の観察（スタッフ参加）にもつなげ、今後のプログラムにも反映していく予定です。さらに、スタンフォード大学の幼児教育施設でも「鳥の観察」が秋の教育テーマとして取り上げられており、当校校長の三井博美も参加しました。「いきもの」を題材とした学びの有効性は今、国際的にも注目されています。今後もアライブでは、さまざまな体験型プログラムを通して、子どもたちの探究心と生きる力を育てる教育機会を提供してまいります。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育コラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。