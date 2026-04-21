eスポーツチーム「REJECT」、Wolves Esportsとのコラボスタンプを4月21日よりグローバル配信、両チームマスコットがLINE／WeChatに登場

株式会社REJECTKV回収次第更新

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、中国を拠点とするeスポーツクラブ Wolves Esports とのコラボアクティベーションの一環として、両チームのマスコットキャラクターを起用したコラボスタンプを、2026年4月21日（火）よりLINEおよびWeChatにてグローバル配信することをお知らせいたします。

本スタンプでは、REJECTのマスコット「じぇじぇ」とWolves Esportsのマスコット「Space W」が共演し、日常のコミュニケーションで使いやすいスタンプラインナップを展開します。

また、本取り組みに続き、両チームマスコットをモチーフとしたコラボぬいぐるみ等のコラボ商品企画も予定しております。詳細は追ってご案内いたします。

■ コラボスタンプ概要

配信開始日：2026年4月21日（火）

配信プラットフォーム：LINE／WeChat

起用キャラクター：じぇじぇ（REJECT）／Space W（Wolves Esports）

備考：配信地域・仕様は各プラットフォーム上の案内をご確認ください。

LINE（スタンプ配信ページ）：https://line.me/S/sticker/33528754

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip