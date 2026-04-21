耐熱調理容器をフル活用！Nadiaで人気のレシピを集めた『耐熱調理容器で作る おいしいおかずベストレシピ 別冊Nadia magazine』が発売

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍する人気Nadia Artistによる、耐熱調理容器をフル活用した『耐熱調理容器で作る おいしいおかずベストレシピ 別冊Nadia magazine』（ワン・パブリッシング、880円（税込））が4月21日（火）に出版されました。

洗い物が少なくてラクちん！耐熱調理容器で叶う絶品レシピが満載♪

仕事や育児で疲れ切ってしまい、「もう料理なんてしたくない…」「山盛りの洗い物を見るだけで、ため息が出てしまう…」そんな日――この本が提案するのは、ボウル代わりに材料を混ぜることから、電子レンジやオーブンでの加熱、そして余った分の冷蔵・冷凍保存までがたったひとつで完結してしまう「耐熱調理容器」の魔法のような活用術です。

このスタイル最大のメリットは、なんといっても洗い物が劇的に減って、キッチンをすっきり保てること。容器ひとつで下ごしらえから調理までノンストップで進められ、そのまま食卓に出せるので、「いただきます！」までのスピードがぐっと早まります。また、耐熱調理容器は汚れが落ちやすいガラス製なので、後片付けのストレスもぐっと軽くなります。

掲載されているレシピは、食卓の主役になるボリューム満点の主菜から、あと一品ほしい時に助かる副菜、ひと皿で大満足の主食、そして本格的なおやつまで、バラエティ豊かに揃っています。さらに、電子レンジで効率よく火を通した後に、トースターやオーブンで仕上げの焦げ目をつけるといった「二段加熱」も思いのまま。容器ひとつで作ったとは思えないほど香ばしくジューシーな仕上がりに、家族みんながきっと驚くはずです。

「疲れて帰ってきた日は、できるだけ料理の手間も片付けも減らしたい……」という願いに寄り添い、毎日を笑顔で支えてくれる心強い味方のような一冊となっているので、ぜひチェックしてみてください。

毎日の食卓を救う！耐熱調理容器ひとつで完結するお役立ちレシピ集

本書では、お肉やお魚をたっぷり使ったボリューム満点のメイン料理から、食卓を彩る野菜の副菜、さらにはひと皿で大満足の主食やおやつまで、全80品の厳選レシピをたっぷりと収録しています。

家族も大満足！しっかり食べごたえのある「主菜レシピ」

ハンバーグや煮魚、鶏肉のグリルなど、食卓の主役になる食べごたえのあるおかずが集まったパートです。耐熱調理容器が得意とする「ふっくら・ジューシー」な仕上がりで、安いお肉やお魚も驚くほどごちそう感のあるひと皿に大変身。夕飯のメインおかずに困ったら、ぜひここから選んでみてください。

食卓に彩りを添える！あと一品もすぐ完成の「副菜レシピ」

「もう一品足したいな」というときに役立つ、手軽に作れる副菜パートです。電子レンジで数分加熱するだけの時短メニューや、切って和えるだけで完成するスピード副菜など、忙しい日でも苦にならない手軽さが魅力です。素材のうま味を引き出す味付けで、お弁当の隙間埋めや、お酒のお供としても重宝する便利なラインナップが揃っています。

忙しい日や休日のランチに！ひと皿で完結する「主食レシピ」

時間がない時でもパパッと作れて、一皿でお腹もしっかり満たされるご飯ものや麺類のレシピを集めました。野菜もたっぷりで、一品で完結させたいというときにおすすめのレシピばかり。耐熱調理容器ひとつで簡単に本格的な味わいが楽しめます。

忙しい平日に！ほったらかしで完結するメインおかず3選

本書には、仕事や家事で忙しい平日の夜でも、手軽に本格的なひと皿が作れる「主役級おかず」がたっぷり収録されています。今回は、特におすすめしたい「肉×野菜」のメインレシピ3品を厳選してご紹介します。

仕上がりやわらか！照り焼きチキン

フライパンで焼くと火加減が難しい照り焼きも、耐熱調理容器なら失敗知らずでふっくらジューシーな仕上がりに。仕上げにトースターで数分焼くことで、食欲をそそる香ばしい焼き色が付きます。

▶あおにーなさんの火を使わない！【絶品☆照り焼きチキン】(https://oceans-nadia.com/user/638366/recipe/439173)

ほったらかしで味しみ！豚バラなすのくたくた煮

食材を入れたらほったらかしでOKなのに、まるで時間をかけてコトコト煮込んだようなおかずが完成します。調理のポイントは、なすに浅い切れ込みを入れておくこと。このひと手間で短時間でも芯までしっかりと味が染み込み、とろけるような食感になります。

▶RINATY（りなてぃ）さんの【豚バラなすのくたくた煮】レンジでOK(ハート)簡単染みうまおかず♪(https://oceans-nadia.com/user/236306/recipe/460328)

作り置きにも◎！簡単スコップハンバーグ

ハンバーグといえば、肉だねを丸めて焼く工程が定番ですが、このレシピならそんな手間は不要。耐熱調理容器の中で材料を混ぜて敷き詰め、あとは電子レンジでチンするだけで完成します。手が汚れにくく、成形やフライパンでの焼き加減を気にする必要もありません。ブロッコリーを埋め込んで加熱することで、彩りも豊かに仕上がります。

▶低空飛行キッチン（調理師免許）さんの容器でチンするだけ！作り置きにも◎「簡単スコップハンバーグ」(https://oceans-nadia.com/user/860418/recipe/497652)

『耐熱調理容器で作る おいしいおかずベストレシピ 別冊Nadia magazine』は、忙しいあなたの救世主になってくれるレシピがぎゅっと詰まっている一冊です。ぜひチェックしてみてください。

商品概要

『耐熱調理容器で作る おいしいおかずベストレシピ 別冊Nadia magazine』

定価：880円（税込）

発売日：2026年4月21日

出版社：ワン・パブリッシング

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

▶Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/465120595X)

▶楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18529766/)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年4月時点で合計約8,100万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp