撮ってすぐシェアできる、Wi-Fi対応コンパクトデジタルカメラ「B-Quest BQ1」発売

株式会社SAEDA

株式会社SAEDA（代表取締役：佐衛田章浩）は、オリジナルブランド「BECKS」のカメラシリーズ「B-Quest」より、「BECKS コンパクトデジタルカメラ B-Quest BQ1」を2026年5月7日(木)より発売いたします。



本製品は、4.0インチの大画面液晶モニターに加え、本体前後にレンズを備え、自撮りから風景撮影まで幅広いシーンに対応するコンパクトデジタルカメラです。

Wi-Fi接続により、撮影したデータをスマートフォンへ簡単に転送でき、写真や動画をスムーズにSNSへ共有できます。

さらに、MP3／MP4形式に対応し、動画の視聴や音楽の再生も可能です。



日常使いはもちろん、外出先でも幅広く活用できるほか、見やすく分かりやすい操作画面により、初めてカメラを使う方でも直感的に操作できます。

B-Questについて

B-Questは、SAEDAオリジナルブランド「BECKS」から誕生したカメラシリーズです。

これまで弊社は、カメラバッグや三脚など、撮影を支える周辺機器を中心に展開してまいりました。

その中で、「より多くの方に撮影そのものの楽しさを体験していただきたい」という思いから、新たにオリジナルカメラの企画・開発・販売を開始いたしました。



近年、写真や動画による情報発信の重要性が高まる一方で「操作が難しそう」「専門知識が必要そう」といった理由から、本格的なカメラにハードルを感じる方も少なくありません。

B-Questは、こうした不安を解消するため、直感的に使えるシンプルな操作性と、日常に溶け込む自然さと、洗練されたデザインを両立しました。



初めてカメラを手にする方はもちろん、趣味の撮影や日常の記録、さらには配信やコンテンツ制作まで、幅広い用途に対応できる性能を備えています。



シーンを選ばず、快適で高品質な撮影体験を提供します。



B-Questは、「誰でも気軽に、高品質な撮影を楽しめるカメラ」として、BECKSブランドの新たなラインアップの一翼を担い、多様化する撮影ニーズに応えてまいります。

■4.0インチ大画面液晶モニター

本機は、4.0インチの大画面液晶モニターを搭載しています。

撮影中でも細部まで確認しやすく、仕上がりをイメージしながら撮影できます。

撮影結果の確認精度が向上

ピント、明るさなどが確認しやすくなります。

構図・画面整理がしやすい

不要な背景物や被写体の位置、水平（傾き）の確認が

やりやすくなります。立ち位置や距離の調整がスムーズ。

操作性の向上

タッチ画面対応なので、メニューやモードの選択など直感的な操作が可能。 操作ストレスを軽減。

■「自撮り」が変わる。スマホ世代のためのUI設計

従来のデジカメの弱点であった「自撮りの難しさ」を解決しました。

デュアルレンズシステム

前面（メインカメラ）と背面（インカメラ）をワンタッチで切り替え可能。

スマホと同じ感覚で、液晶画面を見ながらスムーズに自撮り（セルフィー）撮影ができます。

■ Wi-Fi機能搭載

Wi-Fi転送機能により、撮影した画像をその場でスマートフォンへ転送できます。

パソコンを介することなく、手軽にデータ共有が可能です。

デジタルカメラならではの高精細な写真を、SNSやアプリを通じてスムーズに共有できます。

■ クリエイティブフィルター機能搭載

クリエイティブフィルター機能により、写真のスタイルや雰囲気を手軽にアレンジできます。

表示も見やすく、初めて使う方でも直感的に操作できます。

■コールドシュー対応インターフェイス

コールドシュー対応インターフェースを備えており、LEDミニライトなどのアクセサリーを取り付けられます。

■音楽・動画再生

MP3／MP4形式に対応しており、

保存した音楽や動画の再生が可能です。

■ 仕 様

- 画像は機能説明のためのイメージです

●株式会社SAEDA 公式サイト https://www.saeda.co.jp/

●BECKS B-Quest BQ1. https://www.saeda.co.jp/brand/becks/b_questBQ1/