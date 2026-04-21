【TVCM決定!!】EXILE×ZERO-STAGE/WORKMAN５月下旬より放送開始!!

株式会社ワークマン

作業服を扱うワークマンとWORKMAN Plusなどの既存店９６５店、作業服を扱わない新業態のWORKMAN Colorsとその前身の#ワークマン女子店の１２９店の合計１０９４店を展開する株式会社ワークマン（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役社長：大内康二）は、株式会社LDH JAPAN（本社：東京都目黒区、代表取締役会長兼社長CEO兼CCO：五十嵐広行）とのコラボプロジェクト【EXILE×ZERO-STAGE / WORKMAN】から誕生した新ブランド「ZERO‐STAGE（ゼロステージ）」ファン付きウェアのTVCM放送を決定しました。放送開始は５月下旬を予定。CMタイアップソングには今年３月３０日にリリースされたEXILE話題の新曲である「24karats GOLD LEGACY feat.松本孝弘」を使用します。

TVCMにはEXILEの中心メンバーであるEXILE TAKAHIROさん、橘ケンチさん、EXILE TETSUYAさんの３人が出演。これまでのファン付きウェアの概念を覆す、空気循環による「膨らみ」を極限まで抑えたスタイリッシュなシルエットで、プロ職人だけでなく一般向けもターゲットにいれた一着です。

「24karats GOLD LEGACY feat.松本孝弘」をZERO-STAGEファンウェアのTVCMに使用することは、４月 ２１日東京ドームで開催された「EXILE LIVE 2026“THE REASON″～PERFECT YEAR Special～」で正式に発表されました。