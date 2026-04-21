生成AI実践講座「Claude Code 活用講座」、2日間で延べ2,066名が受講、満足度は90%超えを記録

株式会社UravationClaude Code ガチ活用講座 開催報告 ― 2日間で延べ2,066名が受講

生成AI研修・コンサルティング事業を展開する株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑、以下「当社」）は、2026年4月18日（金）および4月19日（土）の2日間にわたり、米Anthropic社の生成AIコーディングツール「Claude Code」の実践講座シリーズ「Claude Code ガチ活用講座 初級編／発展編」をオンライン（Zoom）で開催いたしました。初級編には995名、発展編には1,071名、2日間で延べ2,066名にお申込みをいただき、個人向けの生成AI実践講座として国内最大級の規模での開催となりました。

開催の背景

Anthropic社が提供する「Claude Code」は、ターミナル上で動作する次世代の生成AIコーディングツールです。ブラウザで動作する従来型の生成AIとは異なり、利用者のPC上のファイルやフォルダ構造を直接理解し、実際のファイル操作・コード生成・タスク自動化を実行できる点が大きな特徴となっています。

2026年に入り、Claude Codeを巡る環境は急激に変化しています。Anthropic社のClaude Code関連の年間換算売上は25億ドル規模に達し、全世界でSDKダウンロードは9,700万件を突破するなど、ソフトウェア開発の現場だけでなく、ビジネス業務全般への活用が急速に進んでいます。一方で、国内では日本語による体系的な実践講座が限られており、「何ができるのか理解できない」「セットアップで挫折した」「初心者向けの情報源が少ない」という課題を抱える方が多く存在していました。

当社は、このギャップを埋めるべく、代表・佐藤 傑が自社の業務の大部分をClaude Codeで自動化してきた知見を体系化し、個人および企業担当者が「明日から自分の仕事で使える」実践感を持ち帰ることを目的として、本講座シリーズを企画しました。

開催概要

講座プログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/33_1_7bfd2aa7455d3b160b9590706a1bd46a.jpg?v=202604220951 ]

初級編では、Claude Codeの基本思想、CLAUDE.mdによる業務コンテキストの記述方法、ファイル操作、ドキュメント自動生成、ミニアプリの作成など、非エンジニアでもその日から使えるスキルに絞って設計いたしました。一方、発展編では、Skills（業務テンプレート機能）、MCP（外部ツール連携）、Agent Teams（複数AIの並列実行）、Cron（定期実行）、OpenClaw（24時間稼働エージェント）といった「業務を仕組み化する」技術を扱いました。

両講座とも、一方通行の講義ではなく、参加者が実際に手を動かすワークショップ形式を採用しています。また、講座終了後も約1週間にわたって録画、スライド、コピペ用プロンプトテンプレート、質疑応答図解集（A4換算27ページ）などの補助資料をNotionで限定公開し、受講後の定着支援を行いました。

受講者の属性

参加者アンケート（有効回答611件）によれば、受講者の内訳は多様でした。非エンジニアの事業会社勤務者が最多を占めた一方、エンジニア・開発者、経営者・管理職、個人事業主、教育関係者など幅広い層に受講いただきました。年齢層も20代から60代以上までにわたり、「非エンジニア60代ですが、配慮ある進行で助かりました」というコメントも複数寄せられました。

アンケート結果サマリー（有効回答611件）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/33_2_616c9a00866f0fd2a1d3f5823e2d4c5f.jpg?v=202604220951 ]

活用意向の3～4点率が98.4%に達したことから、本講座が単なる知識伝達にとどまらず、実際の業務への適用意識の醸成に寄与したことが示唆されます。

参加者の声（抜粋）

「Claude Code超初心者で参加しましたが、何なのか、どんなことに活用できるのか、どういう構造なのかが明確にわかってきました」

「これまで我流でやっていたものが一般化して体系化でき、自分のやり方は間違っていなかったと感じました。素晴らしい時間でした」

「フォルダ整理が一瞬で終わりました。感動です。自分の部屋も整理してほしいくらいです」

「非エンジニアの60代ですが、幅広いレベルに配慮された進行で助かりました。続きはアーカイブでじっくり学びます」

「この内容でこのボリュームを受講しやすい価格で開催いただき、本当に感謝しています」

「ブラウザ版でバイブコーディングをやっていましたが、VS Code＋Claude Codeの方が断然効率的ですね」

「YouTubeで調べても出てこない、実際の業務ユースケースまで踏み込んだ密度に費用対効果を強く感じました」

「質疑応答に学びしかありませんでした。今の回答をみんなが聞きたかったと思います」

「休憩時間にチャットのテキストから表を作成しPDF化、といった作業を早速試してみます」

「社内のメンバーに今日のうちに展開したいと思います」

改善課題と次回への反映

一方で、今回の開催を通じて、いくつかの改善課題も明確になりました。特に「レベル設計のばらつき」（初心者と既存ユーザーが同じ回で混在）、「ハンズオン時間の相対的な短さ」という2点については、次回以降、受講者レベル別のカリキュラム階層化（超初心者編／実践編／自動化編）と、講義対演習の比率を3対7に寄せる再設計を進めてまいります。

次回開催予定

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/33_3_da1ae0f8a5d48e2e6f41b0ecbe7a6240.jpg?v=202604220951 ]5月23日開催「はじめてのAI活用講座」5月24日開催「Claude Code 実践編【第3弾】」

本講座参加者向けには、次回講座の早割枠もご用意しております。詳細は講座専用ページおよびUravation公式SNSにて順次ご案内いたします。

講師プロフィール

株式会社Uravation 代表取締役 佐藤 傑

佐藤 傑（さとう すぐる）

株式会社Uravation 代表取締役。生成AI分野で、法人向けAI研修・AI顧問・AIエージェント開発、個人向けAI実践講座、出版・連載執筆まで多岐にわたる事業を展開。Claude Codeのヘビーユーザーとして、自社の研修運営、執筆、SNS運用、請求書発行など業務の大部分を自動化しています。著書に『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ、2026年2月27日発売、累計1.4万部突破）があります。

会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/137731/table/33_4_1bdda99cc70eeb298abaef9089c7de25.jpg?v=202604220951 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

E-mail: suguru.sato@uravation.com