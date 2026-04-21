【関内ホール】関内寄席 ここらの4人～真打への道～（第12回）　立川うぃん・三遊亭ごはんつぶ 二人会

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

【企画主旨】

横浜出身の噺家に注目した落語会シリーズの第12回。二ツ目4人の真打昇進への道のりを応援する落語会です。今回は中区、馬車道出身の立川うぃんと緑区出身の三遊亭ごはんつぶの二人が二席ずつ口演します。ご期待ください。

【概要】

◆公演名 関内寄席 ここらの4人～真打への道～第12回

立川うぃん・三遊亭ごはんつぶ 二人会

◆日時 2026年6月10日（水） 18：45開演（18：00開場）

◆料金 全席指定 前売り2,000円／当日2,500円

※未就学児入場不可

◆会場 関内ホール 小ホール

◆出演者立川うぃん・三遊亭ごはんつぶ

◆主催横浜市市民文化会館 関内ホール

◆問合せ関内ホール：045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）

◆チケット

【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）

※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売

【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/（要GETTIIS登録）

【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10時～17時）

※ご予約後、お近くのセブン-イレブンでチケット発券・支払い

◆情報解禁日即日可

https://prtimes.jp/a/?f=d14302-1505-ab81f602ea001fa399de4e08c59b599a.pdf

【出演者プロフィール】

立川うぃん：

1987年生まれ。横浜市中区出身。学習院大学経済学部卒業。2013年 立川志らくに入門、15番弟子「らくぼ」になる。21年 二ツ目昇進。同時に名前を「うぃん」に改めた。名前は祖父の代から父親の代まで60年馬車道で経営していた老舗喫茶WIENの名にちなむ。立川流の古典落語をしっかりと受け継ぎ、小気味良いリズムで登場人物を表現豊かに演じることに定評がある｡

三遊亭ごはんつぶ：

1996年生まれ。横浜市緑区出身。2017年 三遊亭天どんに入門。22年 二ツ目昇進。

令和6年度全国若手落語家選手権大賞受賞。令和7年度第25回さがみはら若手落語家選手権優勝。古典落語、自身の創作落語を共に演じ、また若い世代をターゲットに、オンラインでの情報発信にも積極的に取り組む。