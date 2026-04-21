公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

【企画主旨】

関内ホール×黒鯛プロデュース

一日だけのリーディング×ライブ未体験エンターテイメント！

2000年の旗揚げ以来、演劇と音楽を融合した舞台を続けてきた演劇ユニット黒鯛プロデュース。

今回はピアニストの小原孝さんの生演奏によるクラシックやポップスの名曲の数々と共に、おかしな二人の無茶な挑戦の物語をリーディングでお送りします。

【物語】

ピアニストの細野が、先輩の熊田に呼び出されてやってきた。これまでもう一つパッとしない細野に、熊田は「今夜のコンサートのトリで、1曲演奏してくれ」と、とんでもないことを言い出す。

そんなことできるわけない、と思う細野に、熊田は一つの秘策を授けるのだった。

そんなことで騙される観客がいるわけないじゃないか！

だがその演奏が意外にも好評を呼び、熊田と細野は突拍子もないライブを続けることに・・・・・・

【出演】和泉ちぬ・片平光彦・中島万咲子・前津美根子【ピアノ】小原孝

【脚本】小鹿坂はらひと【演出】遠藤理史【音響】サウンドタイフーン

【照明】鈴木章夫【HPデザイン】前田秀彦【宣伝美術】宇田川薫

https://prtimes.jp/a/?f=d14302-1506-48295c9402fc77c80626d899895316ae.pdf

【概要】

◆公演名 ～関内ホール40周年記念～演劇ユニット黒鯛プロデュース 第32回公演

リーディングライブ ホンモノの？ピアニスト

◆日時 2026年6月13日(土) １.15：00開演 ２.18：30開演（開場は各30分前）

◆料金 全席自由 一般3,800円／高校生以下1,000円 ※未就学児の入場不可

◆会場 関内ホール 小ホール

◆主催 横浜市市民文化会館 関内ホール

◆問合せ 関内ホール：045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）

◆チケット

【関内ホールチケットカウンター】045-662-8411（営業時間：10時～18時・休館日を除く）

※窓口販売、電話予約後引取り、代引き発送販売

【関内ホールオンラインチケットサービス】https://www.kannaihall.jp/ ※要GETTIIS登録

【カンフェティチケットセンター】050-3092-0051（平日10時～17時）

※ご予約後、お近くのセブン-イレブンでチケット発券・支払い

【黒鯛プロデュース】info@kurodai.net

◆情報解禁日即日可

横浜市市民文化会館 関内ホール

横浜市市民文化会館 関内ホール 広報担当・御木または事業担当

TEL/045(662)1221

FAX/045(662)2050

MAIL/miki@kannaihall.jp

横浜市中区住吉町4-42-1



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