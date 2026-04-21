温めるだけで、極上の近江牛体験―。 ジャパン・フード・セレクション最高賞グランプリを受賞

近江牛｜肉師仕立てシリーズとは

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

近江牛の美味しさを、もっと身近に、もっと簡単に。手間なく美味しいを叶えるために、電子レンジで温めるだけで本格料理が完成する「近江牛｜肉師仕立てシリーズ」が誕生しました。

職人の手仕事による仕込みと、素材への徹底したこだわりにより、簡便性と本格的な味わいの両立を実現しています。

商品の特長

１）レンジで温めるだけの“本格体験”

解凍後、電子レンジで温めるだけで、専門店の味をそのままご家庭でお楽しみいただけます。

２）近江牛100％の贅沢な味わい

厳選された近江牛を使用し、肉本来の旨味とコクを最大限に引き出しています。

３）職人仕込みのこだわり製法

厳選された近江牛と素材を使用し、仕込みから完成まで、近江肉師の手で一切の妥協なく手作業で調理しています。

４）手間をかけずに“贅沢な一皿”

忙しい日常の中でも、食卓をワンランク上げるメニューとしてご活用いただけます。

最高評価グランプリを"W"受賞

２万３千人規模のフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認定制度であるジャパン・フード・セレクションにて、「重ねデミグラスハンバーグ」および「角切りビーフシチュー」の2商品が、最高評価のグランプリを受賞。

商品概要

近江牛｜肉師仕立て 重ねデミグラスハンバーグ

旨味あふれる近江牛100%のハンバーグに近江牛スライスを贅沢に重ね、芳醇デミグラスで仕立てた一皿。

商品を見る :https://oumigyuu.co.jp/products/kanemaru_range_hamburg

近江牛｜肉師仕立て 角切りビーフシチュー

ごろっと大きめにカットした柔らかな近江牛を贅沢に使用。96時間、自家製デミグラスで丁寧に煮込み、旨みを閉じ込めた濃厚でコク深い一皿。

商品を見る :https://oumigyuu.co.jp/products/kanemaru_range_stew

近江牛｜肉師仕立て 洋食セレクション／5個

ごろっと大きめにカットした近江牛を贅沢に使用したビーフシチューとビーフカレー、旨みあふれる近江牛100％のハンバーグのギフト用セット。

■ 商品内容

角切りビーフシチュー ×１パック

角切りビーフカレー ×１パック

重ねデミグラスハンバーグ ×１パック

濃厚チーズハンバーグ ×１パック

和風おろしハンバーグ ×１パック

商品を見る :https://oumigyuu.co.jp/products/kane_range_set4

近江牛｜肉師仕立て 全ラインナップ :https://oumigyuu.co.jp/pages/kanemaru-rth

■ 株式会社カネ吉ヤマモトフーズについて

カネ吉山本は、明治二十九年に近江八幡にて創業して以来、お陰様で百二十年以上の長き間ご愛顧いただき、豊かな自然の元で育まれた近江牛の伝統と品格を守り続けてまいりました。

創業時は冷蔵庫も無かった時代、冬場に月二回販売しておりました。現在は、ＩＴの時代、流通の進化およびネット販売の普及により全国のお客様にお届けすることが出来るようになりました。

また、冷凍技術は解凍時の鮮度・風味が「生に限りなく近い」状態となり、自信を持ってお届けしております。商いも時代の流れにより幾度も変化してきましたが、「おいしかった」の声を聞かせていただけることを一番の喜びとして、今後も一層努力して参る所存でございます。

会社概要

社名：

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

本社所在地：

滋賀県近江八幡市鷹飼町558

代表取締役：

徳地 清匡

事業内容：

食肉、惣菜加工品の販売、レストラン業

創業：

1896年（明治29年）

オンラインショップ

カネ吉山本 公式オンラインショップ LINK(https://oumigyuu.co.jp/)

カネ吉山本 楽天市場 LINK(https://www.rakuten.co.jp/kanekichiyamamoto/)

カネ吉山本 amazon LINK(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%81%8B%E3%81%AD%E3%81%8D%E3%81%A1%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E3%80%82/page/267EAA6B-B835-4F4B-92A1-55F6EA8763F5)

カネ吉山本 Yahoo!Shopping LINK(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanekiti/)

▼メディア関係者様へ

掲載・取材用の素材（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。

■お問い合わせは こちら(https://oumigyuu.co.jp/pages/contact-company)