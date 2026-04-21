【エトロホーム】第64回ミラノサローネ国際家具見本市にてエトロ ホームインテリアズの新作コレクション「エトロ オルナメンタ」を発表

エトロ ジャパン

エトロは、2026年4月21日～26日にイタリア・ミラノで開催される第64回ミラノサローネ国際家具見本市にて、エトロ ホームインテリアズの新作コレクション「エトロ オルナメンタ」を発表。本コレクションを通して、アール・デコの美意識に根ざした新たなクリエイティブの探求へと踏み出します。

本コレクションでは、エトロならではの文化的アプローチ―― エクレクティックで洗練され、アートやアンティーク、蒐集文化と深く結びついたその視点――を背景に、アール・デコの精緻な幾何学性と豊かな装飾美、そして国際的な感性を現代的に再解釈しています。

ヘリテージと革新のコントラストが、コレクションのビジョンを形づくります。幾何学的な緊張感と有機的な柔らかさ、構築的なラインと流れるようなフローラルモチーフが交錯し、ダイナミックで洗練されたリズムを描き出します。ストーンやメタル、希少なウッドといった上質な素材に、大胆な色彩のコントラストやアイコニックなパターン、クチュールを想起させるディテールを融合させることで、クラフツマンシップとストーリーテリングが息づくインテリアが誕生しました。それは、過去のエレガンスを未来へと受け継ぐ美の指針として再定義する、エトロならではの世界観を体現しています。

ミラノサローネ国際家具見本市 (Salone Del Mobile)

2026年4月21日～26日

HALL 13 - STAND C01

OPUS（オーパス）アームチェア

モダンなボリュームと精緻なディテールが際立つ「オーパス」アームチェアは、エトロ ホームインテリアズの新作コレクション「エトロ オルナメンタ」が掲げる、装飾美の豊かさを体現するアイコニックピースです。

アール・デコの美意識に根ざしながら、現代的な感性によって再解釈されたその佇まいは、心地よさと装飾性を豊かに融合させた、新しいコンフォートのあり方を提示します。

シートには、クラシックなカピトネ（ボタン留め）を現代的に再解釈した仕様を採用し、アームレストとバックレストには布張りのロールクッションを用いることで、構築的なフォルムと包み込まれるような座り心地を両立。サイドに施されたパスマントリー（装飾ブレード）や繊細なタッセルが、視覚的なリズムと豊かな触感をもたらします。装飾は単なる意匠に留まらず、構造そのものに組み込まれた表現として昇華され、エトロならではのクラフツマンシップとストーリー性が息づいています。

仕様

構造 ：ティネオ染色仕上げの無垢ビーチウッド

シート ：積層木構造、異なる密度のポリウレタンフォームによるパディング、

ボタン留めキルティング、立体的パイピング仕上げ

アームレスト：ロールクッション（異なる密度のポリウレタンフォームによるパディング）

バックレスト：ロールクッション（異なる密度のポリウレタンフォームによるパディング）、

エッジにツイストコードトリミング、共布の装飾タッセル

張地 ：ファブリック「ジャルダン」

カラー ：ベージュ