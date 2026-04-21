株式会社Cygames、「第152回ケンタッキーダービー」への協賛を決定

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下サイゲームス、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、アメリカを代表する競馬のレース「ケンタッキーダービー(R)」が行われる競馬場の運営会社Churchill Downs Racetrackとパートナーシップを締結し、「第152回ケンタッキーダービー」に協賛することを決定しました。この協賛に伴い、2026年5月2日（土）（現地時間）のケンタッキーダービーデーに冠レース「Pleasant Colony Presented by Cygames」を開催します。

■「ケンタッキーダービー(R)」とは

「ケンタッキーダービー(R)」はアメリカの3歳最強馬を決める競馬のレースで、アメリカクラシック三冠競走の第1冠として開催されます。同レースは1875年から続く長い歴史と伝統を持ち、競馬のレースとしては全米で最も観客動員数が多いことから「スポーツの中で最も偉大な2分間（The Most Exciting Two Minutes in Sports(R)）」と呼ばれています。

■冠レース「Pleasant Colony Presented by Cygames」を開催

5月2日（土）のケンタッキーダービーデーにて、サイゲームスの冠レースとして「Pleasant Colony Presented by Cygames」を開催します。冠レース実施時には、スターティングゲート、サドルタオル、ゴールラインのトラック標識にサイゲームスのロゴが掲出されます。

なお、レース条件等の詳細については後日主催者から発表予定です。

「第152回ケンタッキーダービー」開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1253_1_b8393934a3a45c3c2ad155a3a81b7199.jpg?v=202604220951 ]

「Pleasant Colony Presented by Cygames」レース概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1253_2_85e708db896529c9df73a1fac4e8abd8.jpg?v=202604220951 ]