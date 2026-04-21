国立競技場ライブ直後、計35P約26,000字の大特集!! 櫻坂46・山下瞳月が「B.L.T.6月号」の表紙・巻頭に登場！ 卒業を控える武元唯衣が裏表紙に登場&″国立″ライブレポも！

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、女性アイドルや女優、声優たちをハイクオリティーのグラビア＆ロングインタビューで紹介するエンタメ誌「B.L.T.2026年6月号」を4月28日（火）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

4月28日（火）発売の「B.L.T.2026年6月号」の表紙・巻頭に、6月10日（水）に15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」をリリースする櫻坂46から、山下瞳月が登場。

撮影が行われたのは、豊かな自然光が降り注ぐ芸術劇場。やわらかな光と静謐な空気が溶け合う神秘的な空間の中で、山下の透明感と芯の強さが静かに際立つグラビアとなっている。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を終えたばかりの櫻坂46。約14万人を動員した歴史的公演の余韻が残る中、1万字インタビューで山下は国立ライブが決まった時の心境を「自分がどうこうっていうより、今まで櫻坂46が積み重ねてきたことが、またとない経験をさせてもらえる機会につながったんだなっていう風に思いましたし、そこに自分も参加できることがすごくうれしい」と語った。このほか、国立競技場ライブにまつわるエピソードを主軸に、一期生・二期生が積み重ねてきた歴史を継承する立場としての想いを、飾らない言葉で語ってくれている。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

新たなシングルを携え進化を続ける櫻坂46と、その中心で静かに、しかし確かに輝きを放つ山下瞳月の“現在地”を、ぜひその目で確かめてほしい。

さらに櫻坂46からグループ卒業を控える武元唯衣が裏表紙&中面グラビアに登場！ 「もしまた生まれ変わってももう１回、櫻坂46のメンバーとしてアイドルをやりたくて」。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／藤本和典

櫻坂46から二期生の武元唯衣が裏表紙＆中面グラビアに登場。‘18年に前身の欅坂46に二期生として加入し、持ち前のダンスパフォーマンスやバラエティースキルでグループを支えてきた彼女が、14thシングル「The growing up train」の活動をもってグループを卒業。今号では卒業を記念し12ぺージロンググラビア&インタビューを掲載する。撮影では、その穏やかな表情やまなざし、しなやかなポージングに約7年半の歩みが滲むよう。レトロな焼肉店では、スタッフたちと談笑しながら香ばしい煙に包まれてお肉を頬張る姿も。無邪気で飾らない武元らしい笑顔を見せてくれた。1万字超のロングインタビューでは、「もしまた生まれ変わってももう１回、櫻坂46のメンバーとしてアイドルをやりたくて」と7年半の活動を振り返りつつ、キャプテンの松田里奈や同期との絆について、後輩たちへの想い、自身のベストアクト、「Buddies」への感謝などを語ってくれている。

約14万人の観客を熱狂させた櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」のライブレポートを掲載!!

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／藤本和典

4月11日（土）・12日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された、櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」をB.L.T.独自の視点でレポート！ 女性グループとして初の新国立競技場公演となった本ライブは、2日間で約14万人を動員。圧巻のパフォーマンスや進化を遂げた演出、そしてメンバーたちの言葉を臨場感あふれる写真と文章で歴史的2日間の全貌をお届けする。

乃木坂46・6期生、海邉朱莉と過ごす優しい瞬間

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure a la mode～」に海邉朱莉が登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回は、「余韻」をテーマに撮影。“彼女と確かにその時間を過ごした記憶”を想起させるような世界観の中で、ベッドに寝転ぶ姿や本を読むひとときなど、穏やかでやわらかな空気感を丁寧に切り取った。何気ない瞬間の積み重ねが、静かに心に残るグラビアとなっている。

僕青・金澤亜美がみせるグループの未来。透明感と多幸感溢れるグラビア！

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

「僕が見たかった青空 全国ツアー2026春」を開催中の僕が見たかった青空から金澤亜美がソログラビアで登場！ 金澤は6月3日（水）発売の8thシングルで、2作連続のメインメンバーを務めるほか、1st写真集「プロローグ」が重版するなどグループを牽引する人気を誇る。今回のグラビアは、写真集も撮影した細居幸次郎氏が新たに撮り下ろした。暖かく穏やかな空気の中、朗らかに笑う金澤を届けるほか、グループの今を語るロングインタビューも必読。

SKE48・大村杏がクールビューティー&癒しの二刀流グラビアで登場。

現在発売中のSKE48 36thシングル「サンダルだぜ」にて自身初センターを務める大村杏が水着グラビアで登場。柔らかな光に包まれたシーンでは、思わず息をのむほどの透明感と凛とした佇まいで“クールビューティー”の真骨頂を体現。一方で、ふとした瞬間にこぼれる無邪気な笑顔や、穏やかなまなざしが生み出す“癒し”の空気感は、見る者の心をそっとほどいていく。進化を続ける大村杏の“今”を、余すところなく切り取った必見のグラビアとなっている。

NMB48・芳賀礼がB.L.T.初登場！ 20歳を超えて魅せる、大人の色香に注目!!

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

大阪を代表するアイドルグループであり、5月27日（水）に33rdシングルの発売を控えるNMB48の期待の新エース、芳賀礼がB.L.T.初登場。撮影日は芳賀が20歳を超えたばかりということで、品のある色香をまとった撮影にも挑戦。可愛らしい姿はもちろん、ちょっと大人びた表情も盛りだくさんに、お届けする。

世界に「青」をちょっぴりプラス。21期生・渡邉葵心が初登場！

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／ImaTatsu

好評連載中のAKB48研究生連載には、21期生の渡邉葵心が登場する。名前に葵（あおい）の漢字が入っていること、サイリウムカラーが青×青であることなどから、「青」に縁を見出した編集部が「世界に青色を少しずつ足してしてゆく」というテーマを提案。青空に向かって飛んでゆく青い風船と戯れたり、青いペンキで花を描いたりと、青いものに囲まれ、渡邉の透明感と相まって爽やかなグラビアとなっている。また、譲れないこだわりや、地元・秋田の好きな方言など細かくリサーチした48問48答もお楽しみに。

「ミスヤングマガジン」賞を受賞した17歳・晴こころと過ごす、春の昼下がり。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／ImaTatsu

ミスマガジン2025にて「ミスヤングマガジン」賞を受賞した17歳の晴こころが、B.L.T.初登場。陽が差し込む、温かく柔らかい空気が流れるハウススタジオにて4つの衣装で撮影を行った。フレッシュな彼女がもつかわいらしい姿だけではなく、はじける笑顔や儚げな表情、澄ました表情など、彼女が持つ魅力を最大限に引き出すことに成功したグラビアをぜひ誌面で確認してほしい。

#Mooove! から新たな一撃！ 期待の新メンバー・織莉叶のメリハリ美BODY。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／ImaTatsu「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／カノウリョウマ

5月23日（土）、Zepp Shinjukuにて結成3周年記念ライブ「#ムーブ記念日 vol.3」を開催予定のアイドルグループ「#Mooove!」から、昨年末に加入した新メンバー・織莉叶が水着グラビアで初登場する。綺麗な顔立ちにメリハリのある美ボディを持つ織莉叶を、存在感たっぷりに撮り下ろした。その出立ちは、グラビア界における圧倒的有望株としての説得力を持っている。

6th Single「Gravity」発売記念！ LINKL PLANETより3人が登場！

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／市川秀明

プラモデルと世界を繋ぐアイドルLINKL PLANETより、天川れみと尾本侑樹奈、東恩納瑠花がB.L.T.に登場。ワンマンライブ「ギブバース」にて1000人を動員を達成するなど話題沸騰中の彼女たちに新曲6th Single 「Gravity」についての思いを伺った。また、メンバー同士で他己紹介を行ったり、単独でもインタビューを行ったりと彼女たちを存分に知ることができる内容となっている。

11人1役で繋ぐ、新たなMV。8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」MV密着。

「B.L.T.2026年6月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／市川秀明

WHITE SCORPIONの8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」のMUSIC VIDEOの撮影現場にB.L.T.編集部が密着。MV撮影中の一人ひとりの勇姿を撮り下ろしている。また、撮影合間の彼女たちの仲睦まじいオフショットもしっかり収録している。また、大野敏嗣監督にもインタビューを行い、監督の言葉と共にMVについて深掘る。

○大好評連載

・TBSアナウンサー南後杏子「となりのなんごちゃん」

・稲垣来泉「くるみのる」

・ハロー!プロジェクト「ハロラボ!!」江口紗耶&高瀬くるみ&里吉うたの（BEYOOOOONDS）

・maho ExWHYZ「マホラバ」

・結那「結那がいく！ リアルYRPG」

・声優・アーティスト連載「Real Voice」麻倉もも

購入者特典、決定！

■ローソンエンタテインメント（※WEB・一部実店舗含む）

【特典内容】

以下4種類より選んで、ご購入いただけます。

１.山下瞳月（櫻坂46） ポストカードA 1枚

「B.L.T.2026年6月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【山下瞳月（櫻坂46） ポストカードA】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16831724

２.山下瞳月（櫻坂46） ポストカードB 1枚

「B.L.T.2026年6月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【山下瞳月（櫻坂46） ポストカードB】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16831725

３.山下瞳月（櫻坂46） ポストカードC 1枚

「B.L.T.2026年6月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【山下瞳月（櫻坂46） ポストカードC】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16831726

→山下瞳月（櫻坂46） ポストカード全3種コンプリートセット

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16831727

４.武元唯衣（櫻坂46） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【武元唯衣（櫻坂46）】

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16831728

HMV&BOOKS online／HMV一部店舗にてお買い求めください。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下6種類より選んで、ご購入いただけます。

１.海邉朱莉（乃木坂46） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【海邉朱莉（乃木坂46）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107701494

２.金澤亜美（僕が見たかった青空） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【金澤亜美（僕が見たかった青空）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107701495

３.渡邉葵心（AKB48） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【渡邉葵心（AKB48）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107701496

４.天川れみ＆尾本侑樹奈＆東恩納瑠花（LINKL PLANET） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【天川れみ＆尾本侑樹奈＆東恩納瑠花（LINKL PLANET）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107701497

５.晴こころ ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【晴こころ】

https://7net.omni7.jp/detail/1107701498

６.織莉叶（#Mooove!） ポストカード 1枚

「B.L.T.2026年6月号」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【織莉叶（#Mooove!）】

https://7net.omni7.jp/detail/1107701499

＜注意事項＞

※4月21日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T.2026年6月号」

●発売日：2026年4月28日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：1,430円

●表紙：山下瞳月（櫻坂46）

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

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■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞