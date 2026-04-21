公式アンバサダー早川優衣さんがキックバイクレースを主催

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一般社団法人全日本BMX連盟


一般社団法人全日本BMX連盟のアンバサダーを務める早川優衣さんが主催し、当連盟も協力するキックバイクレース、第２回 You Hub Ride in IBARAがグレープ愛ランド葡萄浪漫館駐車場（岡山県井原市青野町3535-3）で６月１４日（日）に開催されます。2歳から6歳までを対象としたイベントで、参加者には早川優衣さんが「かさおか太陽の広場」行っているBMX体験レッスンを受けられる特典もプレゼントされます。





大会概要（抜粋）

※詳細については公式サイト「https://youhubride.hp.peraichi.com/」をご確認ください。


開催日　2026年6月14日（日）


会場　グレープ愛ランド葡萄浪漫館駐車場（岡山県井原市青野町3535-3）


対象年齢　2歳～６歳のキックバイクに乗れる子ども



参加費


お子様１名につき4,000円（レースエントリー費・ゼッケンプレート・保険加入代等）


○ 500円でバイクとヘルメットのレンタル有り。（数に限りがあるため先着順となります）



募集定員


２歳～３歳　定員４０名


４歳～６歳　定員６０名


※ レース当日の2026年6月14日時点の年齢


※ 申込み多数の場合先着順


※エントリーが少ない場合は統合される場合もあります（表彰は別）



参加条件


・２～６歳の幼児


・参加できる車両は１２インチのキックバイク（ペダル・ブレーキのない車両に限る）


・バイクブランドは不問


・ヘルメット・手袋は必ず装着


・ヒジ・ヒザのプロテクターを着用を推奨


・長袖・長ズボンでの参加


・レース参加へは同意書への同意が必要です


申込方法　フォームより申込み


https://forms.gle/UADAfpKTzeUDxDC79



競技内容


全員が決勝までの３本を走ることができます。


予備予選 → 予選 → A or B 決勝


各レース最大8人スタート



表彰


参加者全員が表彰式で表彰されます。


1位～3位の選手へは記念品が授与されます。



タイムスケジュール


【午前の部：2歳・3歳】


8:30 : 開場


8:45 ~ 9:45 ：受付


9:00 ~ 9:45 : 2歳・3歳 公式練習　(15分フリー走行・30分ゲート）


10:00 ~10:15 : 開会式


10:15 ~ : レース開始


12:00 ：表彰式・閉会式



【午後の部：4歳・5歳・6歳】


8:45 ~ 9:45 ：受付１.


12:30 ~ 13:45 : 受付２.


（※午前・午後どちらかの時間帯で受付をお願いいたします）


13:00 ~ 13:45 : 4歳・5歳・6歳 公式練習　(15分フリー走行・30分ゲート）


14:00 : 開会式


14:15 ~ ：レース開始


16:00 ~ : 表彰式・閉会式


（進行によってタイムスケジュールに変更がある場合があります）



協力


グレープ愛ランド葡萄浪漫館


一般社団法人全日本BMX連盟



全日本BMX連盟公式アンバサダー早川優衣さんプロフィール

2001年生まれ。岡山県井原市出身。9歳から笠岡市の「かさおか太陽の広場」をホームコースとしてBMXレーシングをはじめる。2018年にチャンピオンシップカテゴリーに昇格し年間ランキング2位となり、2019年にはUCI BMX世界選手権に出場、ジュニア女子で18位の成績を残すなど日本のトップライダーとして活動。


2023年2月からタレント活動（株式会社セント・フォース所属）も開始し、BMXレーシングの魅力を発信している。2024・2025年と全日本選手権で優勝し選手と指導者の二刀流で活動中。