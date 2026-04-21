「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」男子日本代表は10-0でオーストラリア代表に勝利し準決勝進出！

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

2026年4月21日（火）、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」で男子カテゴリーの「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」の3日目が開催され、グループリーグの3試合が行われました。日本代表はオーストラリア代表と対戦し、10-0でオーストラリア代表に勝利し、準決勝進出となりました。また、本日の試合で高橋裕人選手と平林太一選手がハットトリックを達成しました。日本代表の次戦は準決勝で、4月24日（金）19時から、グループ2の2位チームと対戦します。

●大会7日目結果

「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」大会3日目

第1試合 中国 5-0 ウズベキスタン

・得点者：Haifu Li（中国・背番号8）第1ピリオド3分、第2ピリオド10分

Jiasong Zhang（中国・背番号11）第1ピリオド4分

Zhihua Tang（中国・背番号2）第1ピリオド5分

Ziqi Yuan（中国・背番号10）第1ピリオド13分

・試合映像：https://www.youtube.com/live/hA4sL9jqhFY?si=89-v2rXMPmfoQy6i

第2試合 タイ 2-0 韓国

・得点者：Kittikorn Baodee（タイ・背番号9）第1ピリオド11分

Wanchana Pradapsri（タイ・背番号6）第1ピリオド13分

・試合映像：https://www.youtube.com/live/-27ZTPpGbFE?si=CX-mLvxwOlxGo9Gd

第3試合 インド 6-0 イラン

※イランが大会不参加の為IBSA競技規則に則り、6-0でインドの不戦勝

第4試合 日本 10-0 オーストラリア

・日本の先発メンバー：後藤将起、平林太一、川村怜、高橋裕人、泉健也

・得点者：高橋裕人（日本・背番号11）第1ピリオド2分、第2ピリオド12分、13分

後藤将起（日本・背番号8）第1ピリオド3分、6分

林健太（日本・背番号6）第1ピリオド11分

平林太一（日本・背番号9）第1ピリオド16分、第2ピリオド16分、19分

川村怜（日本・背番号10）第2ピリオド3分

・試合映像：https://www.youtube.com/live/5w_snLfBV50?si=4-7UKBv5vSwgfA2E

●日本代表次戦

4月24日（金）19：00 ※対戦相手は4月22日（水）のグループ2の結果で決定します。

※各グループの星取表と大会スケジュールについては下記リリースのPDFをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d158910-44-93ee16e80c43d5a5b4bf06a4586b18d7.pdf

●大会開催概要

1.大会名：

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp

4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）

大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）

※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル

https://www.daicel.com

8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO

https://www.grandfront-osaka.jp

9.シルバースポンサー：

双日株式会社

https://www.sojitz.com/jp/

スカイライト コンサルティング株式会社

https://www.skylight.co.jp

10.カテゴリースポンサー：

株式会社アーネストワン

https://cradlegarden.jp/

アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社

https://www.axa-holdings.co.jp

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

https://www.smbcnikko.co.jp

サントリーホールディングス株式会社

https://www.suntory.co.jp

11.協力：

加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／

大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／

白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター

12.参加国：

男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）

女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）

※（ ）内は世界ランキングです。

●参考資料

・ブラインドサッカー男子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール

https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man

・ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール

https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman

・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/32696-20260409_rulebook

・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata

・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata

・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem