フォーミュラEとFIA、次世代マシン「GEN4」の実車を公開

FORMULA E OPERATIONS LIMITED

●ABB FIAフォーミュラE世界選手権において、新型マシン「GEN4」の登場は、電動レーシングの性能を大きく飛躍させる転換点

●GEN4は、2026/27シーズンに導入予定。最高速度が時速335km以上、0-100km/h加速が約1.8秒、0-200km/h加速が4.4秒を記録。「アタックモード（ATTACK MODE）」では、先代比較で71％の出力向上を実現

●パワーステアリングや人間工学に基づくコックピットの再設計により、安全性とインクルーシビティを強化

●GEN4はサステナビリティにおいて新たな基準を確立。主要部品の20％以上に再生素材を使用し、世界初となる100％リサイクル可能な車両

フォーミュラEと国際自動車連盟（FIA）は、2026年4月21日（火）、南仏のポール・リカール・サーキットにて、GEN4マシンの初走行を実施し、その様子が公開されました。関係者に向けて行われたこのデモンストレーションは、電動モータースポーツの新時代の幕開けを告げるものです。次世代マシン「GEN4」は、各チームおよびメーカーにより改良が重ねられ、ABB FIAフォーミュラE世界選手権2026/27シーズンにおいて実戦投入される予定です。

GEN4の性能は

l 最高速度が時速335km以上

l 0-100km/h加速が約1.8秒

l 0-200km/h加速が4.4秒（先代比較で1.5秒短縮）

を記録。レースモードにおいて現行（GEN3 Evo）比で50％高い出力を発揮し、予選モードでは1周あたり平均10秒のタイム短縮を実現します。さらにアタックモードでは最大600kWに達し（GEN3 Evo比で出力71％向上）、常時四輪駆動を採用する唯一のシングルシーターレースカーとして、電動レーシングの限界を押し広げます。

今回のデモンストレーションでは、実走行によりGEN4の性能が示され、GEN1～GEN3との比較を通じて、その進化と飛躍が明確に示されました。GEN4は2026/27シーズンからの導入により、フォーミュラE史上最速のラップタイムを記録する見込みです。市街地サーキットでは、現行（GEN3 Evo）と比較して1周あたり少なくとも5秒の短縮が期待されています。

卓越したパフォーマンスに加え、サステナビリティはGEN4の革新を支える中核的な要素です。GEN4は、主要部品の20％以上に再生素材を使用した、100％リサイクル可能な世界初のレーシングカーです。タイヤには天然素材および再生素材が65％使用されており、そのうち30％は認証済みの天然ゴムです。また、バッテリーにはレアアースを使用していません。

FIAが認定する唯一のオール電動レースシリーズとして、GEN4はモータースポーツにおけるイノベーションの頂点を体現するとともに、次世代モビリティの実証の場としての役割も担っています。また、「レースから公道へ」という理念の中核を担い、600kw充電および高効率モーター開発などの技術が、次世代EV技術の進化に貢献しています。



さらにフォーミュラEは、BSI Net Zero Pathway Standardの認証を取得した初のグローバルスポーツであり、B Corp認証を取得した世界初のモータースポーツシリーズでもあります。

コメント

ジェフ・ドッズ（Jeff Dodds, フォーミュラE CEO）

「GEN4は単なるマシンではありません。私たちの志を力強く示す存在です。初めてその走りを目にした瞬間、フォーミュラEにとって大きな節目を迎えたことを強く実感しました。私たちは今、わずか5年前には不可能とされていた性能レベルに確実に到達しています。スピードやパワーはもちろん、走行そのものがもたらすあらゆる体験において、その進化は誰の目にも明らかであり、会場には確かな熱気と興奮が広がっていました。2026/27シーズンを目前に控えた今、これはチャンピオンシップにとって極めて重要で、同時に非常にエキサイティングな局面です。そして何より、私たちがこれから向かう未来を力強く示すものでもあります。

これはまだ始まりに過ぎません。これからはポルシェ、ジャガー、ステランティス、日産、ローラ・カーズ、マヒンドラといったメーカー各社の手により、さらなる改良が進められ、GEN4は一層高いパフォーマンスへと進化していきます。GEN4は単なる進化ではなく、モータースポーツの常識を書き換え、革新と性能の飛躍そのものです。これからの数年にわたり、その可能性はモータースポーツの未来を大きく塗り替えていくでしょう」

モハメド・ビン・スライエム（Mohammed Ben Sulayem, FIA会長）

「新型GEN4フォーミュラEマシンは、電動レーシングにおける大きな前進を示すものであり、性能、革新性、そしてサステナビリティの新たな世界基準を打ち立てるものです。これは単に速いというだけではなく、この技術の未来に対する明確な意思を示すものです。FIAおよびABB FIAフォーミュラE世界選手権に関わるパートナーが、このビジョンを牽引していることを誇りに思います。このマシンの開発においては、協働が中心的な役割を果たしており、今後もそれは、より高いパフォーマンス、市販車との関連性、そしてエキサイティングな体験によって定義される新たな時代の中核であり続けます。モータースポーツという実証の場を通じて、世界有数の自動車メーカーとともに、私たちは可能性の限界を再定義していきます」

GEN4では、安全性を高める新機能が導入されます。手元スペースを拡大したコックピット設計や、衝撃時のステアリング負荷を軽減するパワーステアリングの採用により、安全性を向上させると同時に、トップレベルにおけるドライバーの挑戦性も高めています。さらに、ドライビングポジションの調整幅を拡大することで競技環境の公平性を高め、インクルーシビティの実現にもつながっています。

GEN4はトラックの枠を超え、フォーミュラEをカルチャープラットフォームとして位置づける存在でもあります。トップレベルのパフォーマンスに加え、イノベーションやサステナビリティと結びつきながら、ファッション、ゲーム、音楽といった分野との関連性も高めています。

フランスのル・カステレで実施された今回のデモンストレーションには、ポルシェ、ジャガー、日産、マヒンドラ、ローラ・カーズ、ステランティス（2026/27シーズンからはオペルとして参戦）を含む、すべてのフォーミュラEチームおよびメーカーが参加しました。GEN4は単なる性能向上にとどまらず、世代を超えた進化を示す存在であり、フォーミュラE創設から12シーズンでの電動レーシングの進展を象徴するとともに、ABB FIAフォーミュラE世界選手権の今後の方向性を示すものです。

ファンにとっては、これまで以上に接近したレース、さらなる高速化、よりダイナミックなレース展開により、新たな観戦体験が提供されることを意味します。これにより、フォーミュラEはグローバルスポーツにおける革新とパフォーマンスの最前線としての位置づけを一層強めています。

フォーミュラEとABB FIAフォーミュラE世界選手権について

ABB FIA フォーミュラE世界選手権は、モータースポーツの次なる進化を体現する、世界初のオール電動レースシリーズです。フォーミュラEは、イノベーションとスピードそして迫力あるレースが融合する実験フィールドとして展開されています。本選手権は通算150レースという節目を達成し、ポルシェ、ジャガー、日産、ステランティス、マヒンドラ、ローラ・カーズなど、世界的自動車メーカーにとって、将来の都市型モビリティを形作る電気自動車（EV）技術を開発・改良する重要な実証の場となっています。

フォーミュラEのパフォーマンスを根底から支えているのは、社会的・環境的インパクトを最優先に考える姿勢です。フォーミュラEは社会的・環境的な透明性において高い基準を掲げる姿勢が評価され、B Corp認証を取得した世界で初めてかつ唯一のスポーツです。さらに、創設以来カーボン・ネットゼロを達成している世界唯一のスポーツであり、最近ではBSIネットゼロ・パスウェイ認証を世界で初めて取得するなど、科学的根拠に基づく気候変動対策における新たなグローバルベンチマークを打ち立てています。

スポーツ界の革新的なチャレンジャーとして、フォーミュラEは予測不可能な接戦が魅力のシリーズです。11シーズンで10人の異なるチャンピオンが誕生しており、世界選手権レベルのスポーツの中でも屈指の競争力と開放性を備えたタイトルであることを証明しています。アクセシビリティへのコミットメントと、世界トップクラスのドライバーとメーカーがそろう環境のもと、フォーミュラEはエリートスポーツ常識を書き換え続け、目的意識ある野心と大胆な行動を重んじる次世代のファンを惹きつけています。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権やTokyo E-prixの最新情報は、フォーミュラE東京大会公式Xアカウントの他、新たに公開したフォーミュラE公式日本語サイトでも発信しています。チケット発売情報を含む最新ニュースをぜひご確認ください。

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ABBについて

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。

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