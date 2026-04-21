世界36ヵ国から802社が5,000を超える製品・サービスが出展

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

近年、パンデミックや紛争など様々な世界や社会の情勢により、医薬品の原材料の調達から製造、流通、販売に至るまでのサプライチェーンが大きな影響を受けることが浮き彫りになりました。

また、新薬開発の多くがアカデミアやベンチャーなど製薬企業以外から創出されるケースが増加し、製薬企業は垂直統合型から水平分業型へとシフトしています。

このような動きは製薬企業が、オープンイノベーションや自社の戦略に合致する最適な外部パートナーとの連携がこれまで以上に重要かつ必然と言える状況を招いています。

世界36ヵ国・地域から802社の医薬品の研究、開発、製造をサポートするサプライヤーが出展する本展は、まさに、新薬開発やジェネリック医薬品の安定供給を支える最適なパートナーを発掘する最適なミーティングプレイスになります。

特に本年の開催では、原薬・製剤のCMO／CDMOの出展社数が増加し、低分子からバイオまで様々なモダリティに対するニーズを満たしています。また、バイオ医薬品・再生医療ゾーンの規模を拡大し、難病や希少疾患などの領域を中心とした革新的な新薬の創出をサポートする体制を整えています。

■開催概要

◎名 称： CPHI Japan 2026 （第23回 国際医薬品開発展）

◎併 催： ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2026

◎日 程： 2026年 4月21日（火）～23日（木） 10:00～17:00

◎会 場： 東京ビッグサイト 東１・２・３・８ホール

◎主 催： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

◎出 展： 802社

◎来 場： 3５,000名（見込み



CPHI Japan 公式サイト

https://www.cphijapan.com/

■注目のセミナープログラム



～医療DXをテーマとしたパネルディスカッション～

エコシステムの構築から持続可能な医療を実現するための製薬産業の取り組みと展望などを行政、団体からキーパーソンが集結して講演とディスカッションを展開。

テーマ： 『医療DXが切り拓く日本型医療モデルの未来』

日 程： 4月23日（木） 13時00分～14時30分



＜パネリスト＞

●社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長 （公益社団法人全日本病院協会 会長）

神野 正博 氏

●日本アイ・ビー・エム（株） ヘルスケア・ライフサイエンスサービス 理事・パートナー

先崎 心智 氏

●日本製薬工業協会 会長 宮柱 明日香 氏



＜モデレーター＞

●（株）ミクス 代表取締役 Monthlyミクス編集長 沼田 佳之 氏



[TK1]

■テーマセミナー



業界の課題やプロセス、技術をテーマとした多彩なセミナープログラム

【１】 プロセス化学セミナー【4月21日～22日】

医薬品分野におけるプロセス化学の最前線をアカデミア、化学メーカー、医薬品メーカーが語る注目のプログラム。開催2日目は、日本プロセス化学会による出前講義を開催。

【２】創薬イノベーションセミナー 【4月21日～23日】

低分子から再生医療まで5つのモダリティにおける創薬ベンチャー15社による技術やシーズの発表をはじめ、行政、VC、アカデミアなどの登壇によるパネルディスカッションを展開



【３】製剤開発セミナー 【4月22日・2３日】

日本薬剤学会の企画により、8つのフォーカスグループによる最新研究成果の発表からパネルディスカッションまで製剤開発・製造関係者必見のプログラムを開催

【４】バイオファーマ・再生医療セミナー 【4月21日・23日】

核酸、遺伝子からペプチド、再生医療まで規制や市場、技術トレンドを行政、企業、リサーチャーなどが最新情報を提供

■出展ゾーンカテゴリーについて

１.原料（原薬、中間体、添加剤）ゾーン

２.アウトソーシング（研究、開発、製造など）ゾーン

３.機器・装置（研究所、工場向け）ゾーン

４.バイオファーマ・再生医療ゾーン

５.製剤開発・パッケージングゾーン

■来場対象者について

◎製薬企業（購買、調達、創薬研究、臨床開発、原薬・製剤製造、事業開発など）

◎バイオ／創薬ベンチャー

◎CRO

◎医薬品関連商社（原料、製剤、最終製品）

◎アカデミア

◎公的研究機関



■展示パビリオンについて

◎日本医薬品原薬工業会パビリオン ◎日本医薬品添加剤協会パビリオン ◎ラトビア

◎イタリアパビリオン ◎韓国パビリオン ◎中国パビリオン ◎インドパビリオン

■同時開催： ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ

2019年から開催されている医薬品の研究、開発、製造、コマーシャル、デジタルヘルスをテーマとしたイベントです。

114社のIT企業が約350の製品・サービスを出展し、3日間で87のセミナーが開催される国内最大の製薬DXイベントです。

■お問い合わせ

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社(CPHI Japan運営事務局)

TEL：03-5296-1020 E-mail：promotion@cphijapan.com