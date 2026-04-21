【報道関係者各位】IoTの「企画・ハード・ソフト」を網羅。迅速な社会実装を実現する共創コンソーシアム『Pocotech（ポコテック）』を設立

株式会社アンウォール

株式会社アンウォール、株式会社ジッテ、株式会社JOINT CREWの3社は、IoT製品の企画から開発、量産までを最短距離で繋ぐコンソーシアム「Pocotech（ポコテック）」を設立いたしました。

従来のプロダクト開発では、企画、ハードウェア、ソフトウェアの各工程が分断され、多くの調整コストと時間を要していました。Pocotechは、IoT実現に必要な機能・技術を「全て揃えた」3社の連携により、スピーディーな社会実装を目指します。

■ 設立の背景：ものづくりの「近くて遠い」を解消する

従来のものづくりは、経営者や新規事業担当者にとって「どこにお願いすれば良いか分からない」「見積りや開発の妥当性が判断できない」といった課題が常態化していました。Pocotechは、テクノロジーをより身近にし、これら「アイデアと開発の壁」をなくすことで、社会に良いものが「ポコポコ生まれる」未来を目指します。

■ 3社でやるからこそ可能な「即応性」と「ワンストップ体制」

IoT製品を社会実装する際、通常は企画・ハード・ソフトの各工程が分断され、多大な調整コストが発生します。Pocotechは、IoT実現に必要な機能・技術を網羅した3社のケイパビリティ（企画・ハード・ソフト・AI）を統合。開発フローを完全に連携させることで、圧倒的なスピード感を提供します。

特に初期段階から「動く実物デモ」を提示できる実行力は、プロジェクトの確実性を飛躍的に高めます。

■ 新規プロダクト開発を検討している企業への提供価値

Pocotechは、新規事業の立ち上げや既存製品のIoT化を検討されている企業様に対し、以下の価値を提供します。

・「企画×開発」の同時並行による失敗リスクの低減

ビジネス企画と技術開発を分離せず同時に行うことで、スピーディーなPoC（概念実証）と受容性調査を実現。事業の成功確率を最大化します。

・大企業コンサル×ベンチャー×ものづくりのプロの知見による適正な実行力

大企業コンサル経験者のサポート体制とものづくりのプロとしての技術力、ベンチャーならではのスピード感を両立。クライアントの予算・スキルレベルに応じた最適な専門チームを即時投入します。

■ 今後の展望

今後は、顧客からの依頼に基づく受託開発に留まらず、日々のプロジェクトを通じて得た現場の知見や技術課題の解決ノウハウを活かし、コンソーシアム発となる自社製品・IP（知的財産）の創出・保有（メーカーモデル）を推進します。さらに、地域の自治体やアカデミア、技術パートナー各社との広範な連携を深め、地域の枠を超えた「産業創発型エコシステム」の形成を目指してまいります。

■ 参画企業プロフィールおよび代表コメント

株式会社アンウォール（企画・PMO・マーケティング）- 代表取締役：清野 高弘- 所在地：神奈川県横浜市西区楠町4-7- URL：https://un-wall.co.jp/- コメント：「世の中に必要なことを私たちが企画して、 私たちが作り、私たちの手で届ける」 ビジネスワンストップの体制を構築することで、お客様、従業員、そして世の中の発展に寄与していきたいと思います。株式会社ジッテ（ハードウェア設計・量産・基板開発）- 代表取締役：椿 佐多雄- 所在地：神奈川県横浜市西区楠町4-7- URL：https://www.zitte.co.jp/- コメント：「TOGETHER POSSIBLE」一緒ならば、出来る。ITとモノをかけあわせるワンストップパートナーを目指しています。 ハードウェアとソフトウェア、インフラ（サーバ、ネットワーク）と幅広い事業を行うワンストップソリューションからさらに上流も加えたビジネスワンストップへと拡大して行きます。株式会社JOINT CREW（AI導入・Webシステム・UX/UIデザイン・アプリ開発）- 代表取締役：村越 了- 所在地：東京都千代田区麹町4-8-1- URL：https://www.jointcrew.co.jp/- コメント：「作りたい」を「すぐ作れる」に変える。 私たちはAI・システム領域から開発プロセスを支え、「いいものが世に出る」状態を当たり前にしていきます。Pocotechを通じて、新しい価値が生まれ続ける環境をつくります。

■ Pocotech（ポコテック）サービスサイト

https://pocotech.jp(https://pocotech.jp/)

※本コンソーシアムは、先にNewsリリースにてお知らせした「POCO-LAB」から名称を変更し、「Pocotech（ポコテック）」として新たにサービスサイトを公開しております。

【本件に関するお問い合わせ先・お見積りのご相談】

Pocotech事務局（株式会社アンウォール内）

Email：info@un-wall.co.jp（受付時間：平日 10:00～18:00、土日祝日を除く）