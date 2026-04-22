パソコンメーカーMSI、EV普通充電器「EVシリーズ」が安全基準JARI認証を取得！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社（以下、MSI）は、EV（電気自動車）およびPHEV（プラグインハイブリッド車）向け普通充電器「EVシリーズ」が、2026年3月27日付で一般財団法人日本自動車研究所（JARI）の認証を取得したことをお知らせいたします。これにより、本製品は日本国内におけるEV充電設備補助金の対象機種となりました。

EV Life EV Life Plus EV Premium

■MSI EVシリーズについて

「EVシリーズ」は、MSIが提供する家庭用・商業用の普通充電器ラインアップであり、デザイン性と信頼性を兼ね備えたEV充電ソリューションです。すべてのモデルはスマートフォンアプリとの連携に対応しており、充電状況の確認や操作、管理をアプリ上で行うことが可能です。これにより、利便性の向上と効率的な充電管理を実現します。今回JARI認証を取得した対象機種は、以下の3モデルです。

- EV Life

日常使いに最適な、シンプルで安心のスタンダードモデル。

コンパクトで扱いやすく、主に家庭用として設計されたエントリーモデルです。ケーブルを差し込むだけで簡単に充電が可能で、日常的な充電ニーズに対応。シンプルで安心して使用できる基本性能を備えています。

- EV Life Plus

利便性と性能を両立した、幅広い用途に対応するカード認証付きモデル。

EV Lifeの使いやすさをベースに、カード認証機能を搭載。戸建住宅に加え、集合住宅や商業施設などにも対応し、利用者ごとの充電管理が可能です。

- EV Premium

大画面ディスプレイを搭載し、視認性と操作性を高めた高機能モデル。

7インチのディスプレイにより、充電状況をリアルタイムで確認可能です。カード認証機能にも対応しており、商業施設や戸建住宅など幅広い環境で、より効率的で快適な充電体験を提供します。

■JARI認証について

JARI認証とは、一般財団法人日本自動車研究所（JARI）が定める、EV充電設備に関する安全性および技術基準への適合を証明する認証制度です。

電気的安全性、通信機能、耐久性など複数の観点から厳格な評価が行われ、基準を満たした製品のみが認証を取得できます。

本認証を取得した製品は、国や自治体が実施するEV充電インフラ整備に関する補助金制度の対象となり、導入コストの軽減が可能となります。

MSIは、PC分野で培った技術力を活かし、EV充電インフラ市場においても高品質な製品とソリューションを提供してまいります。今後も日本市場におけるEV普及と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

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MSI AIoTについて

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MSIは、クラウドの概念に基づいた統合サーバーを導入し、産業用コンピュータにおける顧客のニーズに応えるとともに、AI技術を活用した生活ロボットを導入し、車載電子機器を実現しました。

これにより、AIoT（人工知能とモノのインターネット）の最適なソリューションを提供しています。MSIはまた、AI、ビジネス、IoT市場においてリーディングブランドでもあります。

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