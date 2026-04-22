『にゃんこ大戦争』期間限定イベント「超水曜にゃんこDAY」開催のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）が提供するスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』が、期間限定イベント「超水曜にゃんこDAY」を、2026年4月22日（水）0:00より開始いたしました。

イベント開催期間（予定）

2026年4月22日（水）0:00 ～ 23:59

超水曜にゃんこDAYでは超特別なイベントやキャンペーンが盛りだくさん！

・ログインするだけでプラチナチケット、レアチケット、リーダーシップをプレゼント！



・すべてのキャラクターのレベルアップや進化がお得になる「必要XP1/2キャンペーン」が開催！



・ステージクリアでネコカン22個が手に入る「にゃんにゃん記念日」が開催！

・報酬大増量の特別な「黄金にゃんこ塔」が5日間開催！

・期間限定で日本編、未来編、宇宙編のお宝出現率が大幅UPの「トレフェス☆フェスティバル」開催！



・マタタビドロップステージが連続で出現する「マタタビチャレンジ」が開催！



・「すべてのステージ」を対象にした「必要統率力1/2キャンペーン」が開催！



・「狂乱・大狂乱・ゲリラ経験値・降臨・絶降臨・大降臨」を対象に「統率力リターン」が開催！



・「ガマトト探検隊」に期間限定エリア「XP超収穫祭」「超ねこの目洞窟」が出現！

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/723_1_5009d3ed8fec12f5053659a7b9c9adba.jpg?v=202604220951 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億11111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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