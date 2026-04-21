理学療法士によるパーソナルジム「LIMITED浦和店」がオープン！～医学xパーソナルトレーニングで“身体の不調や慢性疲労の根本改善”を目指す新しいジム体験～

株式会社ゼノフィット

埼玉県戸田市、さいたま市で「理学療法士によるパーソナルジムLIMITED」を運営する株式会社ゼノフィット（代表取締役：飯塚勇人）は2026年5月1日（金）浦和エリア（JR浦和駅徒歩5分）に「理学療法士によるパーソナルジムLIMITED浦和店」をオープンします。

新型コロナウイルスの流行以降、在宅勤務やデスクワークの増加により、腰痛・肩こり・頭痛といった身体の不調や、慢性的な疲労感を訴える人が増加しています。こうした不調に対して「運動不足の解消」を目的にトレーニングを始める人も多い一方で、身体の状態を正しく評価しないまま闇雲に運動を行うことで、かえって症状を悪化させてしまうケースも少なくありません。

また、不調改善を目的に整体やマッサージに通う人も多く見られますが、一時的な緩和にとどまり、根本的な改善に至らないまま通い続けているケースも多いのが現状です。

本来、不調の多くは姿勢・動作・呼吸・筋機能など複数の要因が関係しており、それらを総合的に評価しアプローチすることが重要です。しかし、不調改善や疲労改善に特化し、かつ専門的な視点から継続的にサポートできるジムはまだ多くありません。

こうした背景を受け、LIMTEDでは理学療法士の専門知識をもとに身体を多角的に評価し、不調の根本原因に対してアプローチするパーソナルトレーニングを提供します。単なる運動指導ではなく、身体機能そのものの改善を目的とすることで、持続的な健康とパフォーマンス向上の実現を目指します。

【理学療法士によるパーソナルジムLIMTED浦和店の特徴】

１.医学的知識を持つ理学療法士が不調の原因を特定し改善まで導く

LIMITEDでは、国家資格を持つ理学療法士兼パーソナルトレーナーが直接マンツーマンで指導を行います。

身体の構造を知り尽くしたプロが疲労や不調の根本改善をサポートします。その場かぎりの改善ではなくあくまで永続的な改善を目指し、ご自宅でできるセルフエクササイズの指導も行います。

２.呼吸計測アプリ「BREVI」を使用し呼吸を可視化

※図１、1回での呼吸の変化

LIMITEDの運動プログラムでは「呼吸機能」に着目してアプローチを行います。呼吸機能は姿勢改善や疲労回復と深く関係しており、その関連性は臨床研究においても報告されています。

当店では東京科学大学認定の呼吸計測アプリ「BREVI」を使用し呼吸を可視化することでトレーニング効果の評価を行います。

図１に示すように、独自の運動プログラムによって呼吸機能が大きく改善するケースが多くみられています。

３.西洋医学と東洋医学を融合させた整体を提供

店長杉山

当店店長の杉山トレーナーは理学療法士（西洋医学）と鍼灸師（東洋医学）のダブルライセンス保持者です。それぞれの専門知識を活かし、西洋医学と東洋医学を融合させた整体を提供します。

トレーニング前に整体を取り入れることで身体の状態を整え、トレーニング効果の最大化を図ります。

４.JR浦和駅徒歩5分、専用駐車場あり

JR浦和駅から徒歩5分という好立地に加えて専用駐車場も完備しているため、お仕事帰りやお買い物のついではもちろん遠方からでもストレスなくご来店いただけます。アクセスのしやすさは継続して通っていただく上での大きなメリットとなっています。

【こんな方におすすめ】

・慢性的な肩こり、腰痛、頭痛など身体の不調がある方

・猫背、反り腰などの姿勢の悪さを実感されている方

・睡眠の質が低下している方

・慢性的な疲労感を感じている方

・デスクワークなどで運動不足を感じている方

【店舗詳細】

店舗情報

店舗名：理学療法士によるパーソナルジムLIMITED浦和店

住所：〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町5-8 浦和Aビル1F

設備・サービス

駐車場：あり

駐輪場：あり

使用可能設備：更衣室、トイレ、ウォーターサーバー

公式サイト

https://www.limited-personal-gym.com/limited-urawa

お問い合わせ

TEL：090-1602-7093

MAIL：hpa10004@gmail.com