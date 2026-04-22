アイドルグループ・Devil ANTHEM. が、『Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 2026ver.』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Devil ANTHEM.の『Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 2026ver.』を本日配信リリースした。『Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 2026ver.』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2026年6月25日にKanadevia Hall（旧TDCH）でのワンマンライブを開催予定、さらに2027年1月11日にはグループ結成12周年を記念し、過去最大キャパシティとなる幕張イベントホールでのワンマンライブも決定しているDevil ANTHEM.。

3月からスタートした3ヶ月連続の2MAN企画「Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天 2MANシリーズ『でびぱっぱ2MAN』」の開催など、話題を途切れさせることなく快進撃を続けている。

そんな彼女たちが、『Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 2026ver.』を本日配信リリースした。

今作は、現体制のハイクオリティなサウンドで過去曲を再レコーディングする企画「REDEVIVAL（リデビバル）」の第四弾。

第一弾「ar 2025ver.」、第二弾「そわそわチョコレート 2026ver.」、第三弾「絆という羽 2026ver.」に続く本作では、2015年8月4日にリリースされたデビュー曲「Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～」を、現メンバーで再レコーディングした。

約11年の歳月を経て成長と進化を遂げた彼女たちの洗練された歌声と、2026ver.として再構築されたサウンドが融合し、当時の可愛らしさに格好良さを加えた躍動感あふれる一曲へと昇華。

長年のファンの心を再び熱くさせると同時に、新たなリスナーにとってもDevil ANTHEM.の魅力に触れるきっかけとなる一曲に仕上がっている。

Devil ANTHEM.『Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 2026ver.』は、各ストリーミングおよびダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 2026ver.

アーティスト名 : Devil ANTHEM.

作詞・作曲：IMAKISASA

編曲：IMAKISASA・APAZZI

配信リリース日：2026年4月22日

配信サービス： https://zula.lnk.to/f1jMiqZL

・ライブ情報

2026年4月28日（火）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ２. でびぱっぱ2MAN～高嶺のなでしこ編～

会場：東京都・渋谷WWW

時間：OPEN 19:00／START 19:40

ゲスト：高嶺のなでしこ

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13691

2026年5月12日（火）

Devil ANTHEM. Road to 雲外蒼天2MANシリーズ３. でびぱっぱ2MAN～SKE48 ミミフィーユ編～

会場：東京都・渋谷Spotify O-WEST

時間：OPEN 19:00／START 19:40

ゲスト：SKE48 ミミフィーユ

チケット：https://ticketvillage.jp/events/13692

2026年6月25日（木）

Devil ANTHEM. ONE MAN LIVE 2026「雲外蒼天」

会場：東京都・Kanadevia Hall

時間：OPEN 18:00／START 19:00

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

2027年1月11日（月・祝）

Devil ANTHEM. 結成12周年記念ワンマンライブ

会場：千葉県・幕張メッセ 幕張イベントホール

・アーティスト情報

Devil ANTHEM.

2026年のスローガンに「雲外蒼天～ライブシーンから叩き上がる～」を掲げ、どこよりも楽しく沸けるライブを追求するアイドルグループ。「悪魔の聖歌」という名前の意味のごとく、天界から人々を幸せにするために降り立った小悪魔天使が繰り広げる真っ直ぐなパフォーマンスが真骨頂の6人組。通称デビアン。

サウンド面に関してはUK HARDCORE、HAPPY HARDCORE、DUBSTEPなどのデジタルサウンドからROCK、POPS様々なジャンルを取り入れ、すべてにおいて感度の高いサウンドを追求している。

Devil ANTHEM. Official HP：https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X：https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram：https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok：https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp